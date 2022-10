In der 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga steht das nächste Heimspiel der zweiten Mannschaft des SK Rapid am Programm. Der aktuelle Tabellenführer aus Horn gastiert im Allianz Stadion. Anpfiff ist um 20:30 Uhr und im LIGAPORTAL-LIVETICKER seid ihr wie gewohnt live dabei.

Steigende Formkurve bei den Jungrapidlern

Die Formkurve von Rapid II steigt stetig an. Zwei Siege aus den vergangen drei Spielen. Dazu beide Male ohne Gegentor. Außerdem glänzte Startelf-Debütant Nicolas Bajlicz mit einem Tor gegen den Kapfenberger SV und auch Laurenz Orgler konnte mit einem gehaltenen Strafstoß ordentlich Selbstvertrauen tanken. Nun ist der Anschluss an das Mittelfeld in der gewohnt eng beisammen liegenden Tabelle der ADMIRAL 2. Liga hergestellt. Gegen den aktuellen Tabellenführer aus Horn soll der Sprung raus aus der Abstiegszone endgültig gelingen. Dabei darf personell wieder auf Marko Dijakovic gehofft werden, der sich von seiner Krankheit erholte und voll im Training steht. Im Gegensatz dazu werden die verletzen Almer Sofitc, Mustafa Kocyigit, Adrian Hajdari und Aaron-Sky Schwarz weiterhin kein Thema sein. Zu ihnen gesellt sich leider auch Dominic Vincze mit Leistenproblemen. Immerhin schon voll im Training integriert sind Oliver Strunz und Lion Schuster, für beide kommt ein Einsatz gegen den SV Horn aber zu früh.

Statements

Cheftrainer Stefan Kulovits: „Horn steht nicht zu Unrecht aktuell ganz oben an der Tabelle. Sie treten sehr mutig im Ballbesitz auf und arbeiten als Einheit gegen den Ball. Außerdem scheinen sie ein richtig gutes Teamgefüge zu haben und besitzen individuelle Qualität in der Offensive. Gerade deshalb wird unsere Disziplin in der Defensive der Schlüssel zu drei Punkten sein. Wie auch in den letzten Wochen erwarte ich mir, dass wir zu unseren Chancen kommen werden, da müssen wir wie in Kapfenberg oder gegen den GAK effizient sein.“

Torhüter Laurenz Orgler: „Wir sind momentan gut drauf. Um die nächsten Punkte einzufahren, müssen wir aber weiter hart an uns arbeiten. In dieser Liga geht es schnell auch wieder in die andere Richtung. Doch die Vorfreude auf das nächste Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Horn ist groß, schauen wir mal was passiert, wir sind auf jeden Fall bereit dafür.“

Fotocredit: Harald Dostal / sportbilder.at