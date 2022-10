Nachdem alle sechs verbliebenen Zweitliga-Klubs unter der Woche im ÖFB-Cup-Achtelfinale jeweils daheim gegen Bundesligisten den Kürzeren zogen, können sie sich nun voll und ganz auf die ADMIRAL 2. Liga konzentrieren, wo noch 4 Runden im Kalenderjahr 2022 anstehen, ehe der "Vorhang fällt" bis Ende Februar 2023. Da gilt es für die Klubs noch "Punkte-Winter-Vorrat" zu schaffen, denn die über 3 Monate Pause sind lang, besonders beim wiederholten Blick auf die Tabelle. Von deren Thron kann in der bevorstehenden 13. Runde der SV Horn gegen den 6. SKN St. Pölten - unabhängig vom Spielausgang - in Anbetracht der 4 Zähler Vorsprung auf das punktgleiche Verfolgerduo First Vienna FC 1894 & FAC nicht gestoßen werden. Wir liefern einen "Anstoß" auf die 8 Duelle mit der Ligaportal-Vorschau. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

Nun ist für Michael Liendl (re.) und den GAK das große Grazer Derby nach wochenlangem Hype wieder "vom Tisch", können sich die Rotjacken endlich voll und ganz auf die (Alltags-) Erfordernisse in Liga 2 fokussieren, wo die Steirer zuletzt nachließen bei einer Niederlage und drei Remis aus vier Spielen. Doch mit der Vienna kommt der furiose Aufsteiger, der von Rang 2 den gastgebenden Tabellen-9. grüßt...allerdings "nur" 4 Zähler Vorsprung hat. Die GAK-Chance, Boden gutzumachen!

Fr, 21.10.2022, 18:10 Uhr FC Liefering - SK Rapid II Live-Ticker FC Liefering gegen SK Rapid II Nach einer Unserie von 5 Niederlagen am Stück kam der 3:0-Sieg beim SV Lafnitz für die jungen Lieferinger einer Erlösung gleich. Im Youngster-Duell gegen die Hütteldorfer gilt es jetzt für die Elf von Chefcoach Fabio Ingolitsch nachzulegen zu Beginn zweier "englischer Wochen", mit den Youth League-Herausforderungen gegen den FC Chelsea und beim AC Milan. Doch nun erstmal der Liga-Alltag im Prestige-Duell der Jungbullen vs. Rapid. Die Hütteldorfer kassierten in den beiden vergangenen Heimspielen jeweils 0:1-Niederlagen, auch jüngst gegen Spitzenreiter SV Horn, denen die Grün-Weißen allerdings alles abverlangten, um erst in der "Rapid-Viertelstunde" das Gegentor zu kassieren. Im Gastspiel in Grödig geht es um BigPoints. Den 13. Liefering und 14. Rapid tennen nur ein Zähler. Viel Spannung gegeben und sicher auch hohes Scouting-Interesse, um im "Talente-Biotop" zu fischen...

Fr, 21.10.2022, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - SKU Amstetten Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen SKU Amstetten Die Young Violets als "Gipfelstürmer" auf der Hohen Warte, landeten einen Überraschungs-Coup mit dem 1:0-Triumph beim Liga-Überflieger, Aufsteiger First Vienna FC 1894. Das dürfte den Schützlingen von Trainer Harald Suchard gegen angeschlagene Amstettener (drei Niederlagen aus den jüngsten 5 Spielen, nur 1 Sieg) Rückenwind geben in Wien-Favoriten. Kurios: in der heimischen General Arena ist die 2. Mannschaft des Bundesligisten Austria Wien noch unbesiegt, feierte bei fünf (!) Remis allerdings auch erst einen Sieg. Für die Gastgeber gilt es weiter Boden gut zu machen zum gesicherten Mittelfeld, für die Elf von Coach Jochen Fallmann, die von Runde 6 - 10 noch vom Tabellenthron grüßte, am Führungs-Trio dran zu bleiben und nicht weiter "durchgereicht" zu werden. Der Tabellen-4. aus dem Mostviertel ist nur 3 Zähler vom 9. GAK 1902 entfernt!

Fr, 21.10.2022, 20:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen SV Licht Loidl Lafnitz 4 Tage vor der Präsidentschafts- und Vorstandswahl von Vorwärts Steyr am kommenden Dienstag gilt es für das Team von Coach Daniel Madlener mal wieder ein sportliches Erfolgserlebnis zu realisieren. Der letzte Liga-Sieg datiert vom 2. September (2:1 vs. FC Admira), seither steht nur ein Zähler zu Buche, wurden in fünf Partien vier Niederlagen kassiert. Darunter jüngst drei in Folge, wodurch es bei Vorwärts in der Tabelle rückwärts ging - vorletzter Tabellenplatz. Die Heimbilanz ist mit je 2 S, U und N ausgeglichen. Was wiederum auch für den SV Lafnitz in der Auswärts-Tabelle gilt: je 3 Siege + Niederlagen. Die Steirrer sind ein unberechenbarer Gegner, der außerdem durch die freiwillige Liga-Rückzugs-Bekundung befreit aufspielen kann. Nach Stotter-Start zu Saisonbeginn rafften sich die Lafnitzer auf, holten ab 2. September aus fünf Partien 4 Siege (alle im übrigen zu Null!), ehe der Erfolgslauf just vor einer Woche mit der 0:3-Heimpleite gegen den FC Liefering gebremst wurde. Für Tipper ist dieses Duell zwischen Steyrern und Steirern schwer zu prognostizieren.

Sa, 22.10.2022, 14:30 Uhr FC Dornbirn - Sturm Graz II Live-Ticker FC Dornbirn gegen Sturm Graz II Der FC Dornbirn, in den ersten vier Saisonspielen per "Nulltarif" gestartet, wurde nach seinem Zwischenspurt ab Runde 5 mit sechs Spielen ohne Niederlage und darunter gar 4 Siegen en suite, mit Monat Oktober und zwei Niederlagen ausgebremst. Vor allem für die 2:5-Heimklatsche an der Birkenwiese gegen den FC Blau Weiß Linz wollen sich die Rothosen nun rehabilitieren. Doch mit dem die 2. Liga bereichernden Aufsteiger SK Sturm Graz II (10.) kommt nicht nur die derzeit beste 2. Mannschaft eine Bundesligisten, sondern eine hungrige Truppe aus der Abteilung "Jugend forscht", die in dieser Herbstsaison schon wiederholt positiv überrascht hat und sich mittlerweile auch zum Favoritenschreck entpuppt hat. Frag nach bei Amstetten & FC Admira Wacker...die gegen die "Young Blackies" leer ausgingen.

Sa, 22.10.2022, 14:30 Uhr SV Horn - SKN St. Pölten Live-Ticker SV Horn gegen SKN St. Pölten Alle (Be-) Achtung: losgelöst und unbeeindruckt vom "Trainer-Theater", respektive im September dem nicht gerade geräuschlosen Wechsel auf der Kommandobrücke, spult das homogene Team um Kapitän Andree Neumayer ihr Pensum runter, zieht weiter ihre Kreise ganz oben und holte jüngst drei Siege en suite. Moral, Mentalität und Momentum sprechen für die Waldviertler. Für Gegner SKN St. Pölten die Auswärts-Bilanz, wo die Wölfe die Nr. 1 sind mit 4 Siegen bei nur je einem Remis und Niederlage. Allein die jüngsten drei Partien in der Fremde gewann die Elf von Coach Stephan Helm - zwei Mal in Oberösterreich (1:0 in Steyr und Linz) sowie 2:1 beim FC Liefering. Und wiederholt punkten die Blau-Gelben durch Qualität von der "Bank" = Joker! Dieses NÖ-Duell birgt jede Menge Spannung. Werden die Gastgeber um Coach Philipp Riederer mit dem "Sieg-Selbstverständnis" der letzten Wochen wieder die Nase vorn haben?

Sa, 22.10.2022, 14:30 Uhr KSV 1919 - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker KSV 1919 gegen FC Blau-Weiß Linz Reicht der Trainer-Effekt bei den Falken auch aus, um die wiedererstarkten Blau Weißen aus Linz zu biegen? Das Schlusslicht aus der Steiermark wartet nach 12 Runden weiterhin auf den ersten Dreier, doch das jüngste 1:1 beim FAC war ein sportliches Statement! Doch der Aufstiegs-Kandidat aus der Stahlstadt hat nichts zu verschenken, fand zuletzt mit zwei überzeugenden und obendrein Kantersiegen in die Erfolgsspur...und: präsentierte sich in Torlaune! 9 Tore-Gesamtscore aus den Partien in Dornbirn und daheim im OÖ-Derby gegen Vorwärts Steyr! Mit 26 Treffern aus 12 Runden steht die Torfabrik bei den Königsblauen, mit Bürositz in der Tabakfabrik unweit des kommenden, neuen Stadions am Donaupark. Die Scheiblehner-Elf, derzeit auf Rang 7 bei 7 Zählern Rückstand auf Liga-Leader SV Horn, will sich mit dem dritten Dreier in Folge weiter auf die Überholspur begeben. Reizvolles Duell: KSV-Trainereffekt vs. Linzer Torfabrik.

So, 23.10.2022, 10:30 Uhr GAK 1902 - First Vienna FC 1894 Live-Ticker GAK 1902 gegen First Vienna FC 1894 „Es ist seit Wochen nur noch dieses eine Thema. Seit die Auslosung heraußen ist, haben wir in der Liga nicht mehr so performt, deswegen bin ich nicht so unglücklich, wenn das Thema wieder vom Tisch ist," sagte GAK-Regisseur Michael Liendl vor dem emotionsgeladenen Grazer Derby im ÖFB-Cup-Achtelfinale am Mittwoch und meinte damit, dass während dem wochenlangen Cup-Hype in der Liga das Siegen ausblieb für die Rotjacken. Erst die 0:3-Pleite beim SK Rapid und dann nach der länderspielbedingten Liga-Pause drei Remis am Stück. Was die Steirer abrutschen ließ auf Rang 9, acht Punkte Abstand zu Liga-Leader SV Horn und auch - mit Blick nach unten - zum vorletzten Vorwärts Steyr. Versinkt die Elf von Coach Gernot Messner im Mittelmaß? Mit dem Aufsteiger aus Wien, der die 2. Liga von Beginn an bereichert, kommt der Tabellenzweite, der sich für die überraschende 0:1-Heimniederlage vergangenen Sonntag gegen die Young Violets rehabilitieren will. Die Elf um den jungen Coach Alexander Zellhofer hat mit 7 Treffern die wenigsten Gegentore der Liga kassiert, mit 13 allerdings auch nur die zweitwenigsten erzielt. In dieser Hinsicht die Vienna als Minimalist...ein Torfestival gibt es bei Spielen der Mannschaft von der Hohen Warte eher nicht.

So, 23.10.2022, 12:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - FAC Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen FAC Auch die 2. Sonntag-Matinee ist reizvoll und verspricht einen spannenden Spielausgang. Beide Klubs unter der Woche im ÖFB-Cup-Achtelfinale unterwegs und mit Heim-Niederlagen. Doch während die Südstädter beim 1:6 eine Macht-Demonstration von Serienmeister FC Red Bull Salzburg erlebten, waren die Floridsdorfer an einem Cup-Coup gegen den LASK dicht dran. In Halbzeit 1 dem Bundesliga-Dritten noch klar unterlegen, war die Mörec-Elf nach dem Seitenwechsel absolut auf Augenhöhe mit der Kühbauer-Elf und sogar am Siegtor dran, ehe die Linzer per Luckypunch durch Goiginger noch zum 2:1-Sieg kamen. In der Liga brauchten beide Teams erstmal eine gewisse Anlaufzeit. Die Wiener nach einem erneuten Umbruch im Sommer und die Panther um sich nach dem Bundesliga-Abstieg in neuen "Gefilden" erstmal zurecht zu finden. Der FAC kommt mit der Referenz seit sechs Spielen unbesiegt zu sein (4S, 2U) und ist einzig in der Liga auswärts noch ohne Niederlage (3S,3U), während der FC Admira die Heimtabelle anführt mit 15 Punkten (4S, 1U). Den gastgebenen Fünften (20) und Dritten FAC (22) trennen nur zwei Zähler...hier geht es um BigPoints, um ganz oben an Tabellenführer SV Horn dran zu bleiben.

