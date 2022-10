Mit der Heimniederlage des SV Horn gegen den auswärtsstarken SKN St. Pölten ist der Vorsprung vom Tabellenführer geschmolzen, spüren die Waldviertler den "Atem" des bis zum GAK 1902 auf Rang 8 dicht gedrängten Verfolgerfelds. In Rd. 14 der ADMIRAL 2. Liga sind die Waldviertler in der Sonntag-Matinee beim SV Lafnitz gefordert, ehe dann eine Woche später das mögliche Gipfeltreffen gegen den derzeit Zweiten SKU Amstetten, der an diesem Freitag mit dem GAK 1902 vor einer großen Herausforderung steht, folgt. Gepannt sein darf man auf das Duell zweier "Mannschaften der Stunde", die obendrein im Oktober bisher Tore am Fließband produzierten: FC Blau Weiß Linz vs. FC Liefering. Unsere Produktion ist die Vorschau - siehe nachfolgend. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

Top-Torjäger Ibrahima Dramé (li.) wird den Young Violets am Freitagabend in St. Pölten nicht zur Verfügung stehen, nachdem der 21-jährige Senegalese, der im Sommer vom LASK nach Wien-Favoriten kam, am Donnerstagabend in der UEFA Conference League für die Wiener Austria gegen Lech Posen spielte (1:1).

Fr, 28.10.2022, 18:10 Uhr SKU Amstetten - GAK 1902 Live-Ticker SKU Amstetten gegen GAK 1902 Nach 3 Niederlagen (plus je 1 Sieg + X) aus den 5 Spielen setzte der SKU Amstetten mit dem 5:1 vor einer Woche bei den bis dato zu Hause in der Generali Arena noch unbesiegten Young Violets ein Statement. Gerade rechtzeitig für die Elf von Jochen Fallmann vor den restlichen drei Partien des Jahres, die es in sich haben. Erst gegen den GAK 1902, dann zum Topspiel zu Spitzenreiter SV Horn und final das NÖ-Derby gegen den SKN St. Pölten. Da geht es für die Gastgeber um Big Points. Letzteres gilt jedoch auch für den GAK, der zwar auf Rang 9 liegt, doch nur 3 Zähler hinter dem Zweiten Amstetten. Da lässt sich für die Steirer, die nach ihrem letzten Auswärtsspiel des Jahres in Amstetten noch ein Heimspiel-Doppel gegen Dornbirn und KSV 1919 haben, Boden gut machen. Viele Tore gab es in GAK-Spielen zuletzt nicht zu sehen, Liendl & Co. zwar seit vier Spielen unbesiegt, doch darunter drei Remis. Der jüngste 1:0-Sieg gegen den bis dato Tabellenzweiten First Vienna könnte den Rotjacken Rückenwind geben.

Fr, 28.10.2022, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SKN St. Pölten gegen Young Violets Austria Wien Wie SKN-Coach Helm vor Wochen gegenüber Ligaportal betonte, ist diese Saison ja eher ein Umbruch- bzw. Entwicklungsjahr der jungen Wölfe. Die allerdings besonders auswärts "bissig" unterwegs sind, zuletzt bei Spitzenreiter SV Horn 1:0 siegten und in der Fremde schon 5 Dreier, darunter 4 in Folge holten. Den 16 Auswärts-Punkten stehen allerdings nur 7 daheim gegenüber, wo der letzte Heimsieg schon über 2 Monate (19.08., 2:0 vs. KSV 1919) her ist. Bei den Young Violets darf man gespannt sein, wie sie ihre erste Heim-Niederlage und dann auch noch mit 1:5 (vs. Amstetten) weggesteckt haben. Für eine Überraschung ist der Tabellen-13. aus Wien-Favoriten immer gut. Auch als Favoriten-Schreck. Besiegten die Suchard-Schützlinge doch erst vor zwei Wochen auswärts überraschend Aufsteiger First Vienna FC 1894 mit 1:0. Allerdings haben die Jung-Veilchen derzeit auch den ein und anderen Leistungsträger nach oben in die Bundesliga abzugeben, weil dort Coach Schmid Personalprobleme plagen.

Fr, 28.10.2022, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen SK BMD Vorwärts Steyr Nanu...geht der Vienna auf der Zielgeraden im Herbst vor der Winterpause "die Luft aus"? Nach zwei 0:1-Niederlagen (Young Violets + GAK 1902) rutschte der Aufsteiger auf Rang 5 ab, nachdem die Elf vom jungen Aufstiegs-Coach Alexander Zellhofer zuvor noch nach 4 Siegen in Serie am Tabellenthron anklopfte. Doch jetzt im Heimspiel-Doppel vs. Vorwärts und in einer Woche vs. SK Rapid II haben die Gastgeber die Chance, einen Platz unter den Top 5 für die Winterpause zu "zementieren". Doch Steyr hat nichts zu verschenken. Nach einer Unserie von 5 Spielen mit 4 Niederlagen und 1 Remis gelang der Madlener-Elf zuletzt der so sehr benötigte Dreier (2:1 vs. Lafnitz). Ein Arbeits- und Willens-Sieg, rechtzeitig vor der Präsidenten- und Vorstandswahl am vergangenen Dienstag. Wenig Mut macht allerdings die bisher kärgliche Auswärtsbilanz von Kapitän Prada und Co. - nur 2 Remis, bei 4 Niederlagen (7:15 Tore!).

Sa, 29.10.2022, 14:00 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FC Liefering Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen FC Liefering Nimmt man die jüngsten Partien beider Teams zum Maßstab, findet hier das Top-Spiel der Runde statt. Beide wiedererstarkt, mit viel Selbstvertrauen, dem Momentum...und jeweils in prächtiger Torlaune. Mit 3 Liga-Siegen in Folge und beachtlichen 13:5 Toren (4 im Schnitt erzielt) hat sich Aufstiegs-Kandidat FC Blau Weiß Linz oben ran gemacht, sitzt auf Rang 6 dem Zweiten Amstetten bei nur 2 Zählern Rückstand im Nacken. Mit Liefering, danach beim FC Admira und dann final daheim First Vienna warten noch drei Herausforderungen vor der Winterpause. Und Liefering? Ist wie "Phönix aus der Asche" auferstanden. Nach 5 Niederlagen (darunter die 0:6-Klatsche in Dornbirn) steckten die Jungbullen tief im Keller, um dann den Turn-Around zu schaffen und mit zwei Siegen bei 9:1 (!) aufhorchen zu lassen. Am Dienstag setzten die Youngster von Coach Fabio Ingolitsch und Co Zlatko Junuzovic noch einen drauf: 5:1-Triumph in der Youth League gegen die U19 vom FC Chelsea. Nicht zu bremsen war dabei Karim Konaté. Der 18-jährige Ivorer schnürte binnen weniger Tage gleich zwei Mal einen Triple-Pack (national und international).

Sa, 29.10.2022, 14:00 Uhr FAC - FC Dornbirn Live-Ticker FAC gegen FC Dornbirn Die Floridsdorfer sind seit Wochen nicht zu besiegen und seit 7 Partien ohne Niederlage. Darunter 4 Siege und 3 Remis, letzere allerdings 2 in Folge. Mit welchem Punktevorrat und Rang werden die Gastgeber in die Winterpause gehen? 2 Heimspiele stehen noch auf dem Programm, das letzte in 2 Wochen gegen Liga-Leader SV Horn. Doch vorher nun die "Hürde Dornbirn". Das FAC-Formbarometer scheint weiter nach oben zu zeigen, allerdings kassierte der derzeit Dritte bereits 2 Heimniederlagen am FAC-Platz und ist von Rang 1 - 8 alles relativ eng beieinander. Der FC Dornbirn wurde nach seinem Zwischenhoch von 2 Remis und 4 Siegen mit Monat Oktober bei 2 Niederlagen wieder "auf den Boden der Realität" zurück geholt. Mit dem 3:1-Heimsieg in der vergangenen Runde gegen Sturm II dürften sich die Vorarlberger womöglich wieder erfangen haben.

Sa, 29.10.2022, 14:00 Uhr SK Rapid II - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker SK Rapid II gegen FC Flyeralarm Admira Seit 8 Runden sitzen die jungen Rapidler im Tabellenkeller fest, kassierten dabei 6 Niederlagen (bei 2 Siegen), darunter jüngst die deftige mit 1:6 beim FC Liefering. Gegen die Südstädter sind die Kulovits-Schützlinge, die bereits 4 Heim-Niederlagen im Allianz Stadion kassierten, klarer Außenseiter. Die Admira holte ihre Punkte als beste Heimelf der Liga überwiegend zuhause (16), auswärs stehen demgegenüber lediglich 5 Zähler (1 S, 2 U) zu Buche, ist für die "Panther" noch "Luft nach oben". Apropos oben...um nicht den Anschluss zu verlieren, gilt es für den derzeit Tabellen-7. unbedingt einen Dreier zu holen in Hütteldorf.

So, 30.10.2022, 10:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SV Horn Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Nach 3 Siegen in Serie kassierte der SV Horn zuletzt beim 0:1 daheim gegen St. Pölten mal wieder eine Niederlage, schmolz der Vorsprung für den Spitzenreiter. Zum 4. Mal in Folge wollen die Gäste, die bereits 4 Mal auswärts siegten, Rang 1 verteidigen. Doch der SV Lafnitz kann befreit aufspielen nach dem designierten 2. Liga-Rückzug im kommenden Sommer. Die Gastgeber unberechenbar. Auffallend: in den bisher 9 Zweitliga-Duellen beider Teams gab es noch kein Remis, siegte Horn 5 Mal, bei 4 Siegen der Steirer, die auch die letzten beiden Heimspiele gegen Horn gewannen.

So, 30.10.2022, 12:30 Uhr Sturm Graz II - KSV 1919 Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Den Abschluss von Runde 14 bildet das Steirer Duell. Sturm Graz II nachwievor die beste 2. Mannschaft der Bundesligisten, auf Rang 11. Die Kapfenberger abgeschlagenes Schlusslicht mit einer inferioren Negativ-Serie und bei nur 3 Zählern, werden wohl auch mit der Roten Laterne überwintern. Auch unter Trainer-Rückkehrer Abdulah Ibrakovic warten die Falken weiterhin auf den ersten Dreier. Einstellung & Leistung bei den vergangenen beiden Spielen gegen zwei Teams, die in der Liga andere Ambitionen haben - FAC (1:1) und Blau Weiß Linz (2:4) - vermittelt zumindest einen Hauch von Zuversicht. Bei den "Jung-Blackies" ist in dieser Saison bisher die Konstante die Unkonstante. Mit dem 5. Saisonsieg würden die "Schwoazn" auf einem gesicherten Mittelfeldplatz überwintern.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL