Hochspannung weiterhin im Aufstiegs-Rennen und Fight um den Klassenerhalt in der ADMIRAL 2. Liga, bei der Runde 22 auf dem Programm steht. Bleibt es am Tabellen-Gipfel beim Dreikampf oder greift in punkto Titelvergabe Herbstmeister SV Horn, der ja auf einen Aufstieg verzichtet, doch nochmal ein? Was passiert auf der anderen Seite der Tabelle nach dem Aufstand der "Kellerkinder" zuletzt und nachdem Schlusslicht Young Violets, der Vorletzte KSV 1919 und auch der SK BMD Vorwärts Steyr jeweils Siege verbuchten? Nachfolgend die VORSCHAU.

Am GAK 1902 - hier Szene mit Eloshvili (r.) im Herbst beim 1:0-Heimsieg über First Vienna FC 1894 (mit Keeper Kazan) - kommen die Gegner im Frühjahr bisher nicht vorbei. Mit 4 Siegen en suite ist das Team von Gernot Messner neben KSV 1919 das "Team der Stunde".

Fr, 07.04.2023, 18:10 Uhr SV Horn - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SV Horn gegen SV Licht Loidl Lafnitz Was ist von Herbstmeister Horn im Frühjahr noch zu erwarten? Die Lizenz für die Bundesliga wurde nicht beantragt, ergo ist der Aufstieg kein Thema. Lafnitz hat sich heuer schon als Favoritenschreck bewiesen....trotzte daheim dem Führungs-Duo FC Blau-Weiß Linz und jüngst SKN St. Pölten jeweils ein Remis ab. Auch im Hinspiel am 30. Oktober dem damaligen Spitzenreiter SV Horn (1:1). Im Frühjahr kassierten die Steirer überhaupt nur eine Niederlage und haben sich auf "X" spezialisiert (3U, 1S). Alle fünf Frühjahrs-Partien waren eng. Die Gäste um Top-Torjäger Poldrugac (11) können befreit aufspielen, galt auswärts bisher "Top" oder "Flop" (4S, 6N). Für den gastgebenden Vierten gilt es an den Top-3 dran zu bleiben.

Fr, 07.04.2023, 18:10 Uhr FAC - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FAC gegen Young Violets Austria Wien Es ist wie verhext beim Vorjahres-Vizemeister mit dem 0:1-Frühjahrs-Fluch. 5 Spiele in 2023, fünf Mal kein Torerfolg und vier 0:1-Niederlagen (1x 0:0). Der FAC läuft Gefahr weiter in der Tabelle durchgereicht zu werden. Derzeit Achter! Die Young Violets zwar weiter Schlusslicht, doch der 2:1-Coup über Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz, der vor dem Match in Wien-Favoriten 10 Spiele (darunter 9 Siege!) unbesiegt war, war ein Statement und Indiz, dass die Youngster um Coach Harald Suchard den Kampf um den Klassenerhalt annehmen. Die jungen "Wiener Wilden" stoppten nicht nur die Siegesserie der Linzer sondern auch ihre Negativ-Serie von 5 Niederlagen in Folge. Bereits im Hinspiel rangen die Wiener Violetten dem FAC ein 0:0 ab.

Fr, 07.04.2023, 18:10 Uhr KSV 1919 - SKU Amstetten Live-Ticker KSV 1919 gegen SKU Amstetten Die Falken wie "Phönix aus der Asche"...nach dem Horror-Herbst mit nur 9 Punkten aus 16 Partien abgeschlagen Schlusslicht, wurden den Falken wieder "Flügel verliehen". 10 Punkte aus 6 Spielen (mehr als aus 16 zuvor!): 3 Siege, 2 Remis. Und die beiden Niederlagen waren gegen die Aufstiegs-Aspiranten GAK 1902 und FC Blau-Weiß Linz. Konträre Entwicklung dazu beim SKU Amstetten. Anfang Oktober noch Spitzenreiter und nach 10 Runden 21 Punkte auf dem Konto, folgten seither in 12 Runden gerademal noch 9 Zähler. Amstettener Abfall auf Rang 6! Tabellen-Tendenz fallend bei der Fallmann-Elf. Auch wenn die Leistungen in den jüngsten 3 Spielen (je 1S,U,N) stimmten und die Niederösterreicher im jüngsten Auswärts-Spiel bei Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz nur knapp mit 1:2 unterlagen. So leicht wie in Runde 1 beim 3:0-Heimsieg über die wiedererstarkten Kapfenberger wird es diesmal definitiv nicht

Fr, 07.04.2023, 18:10 Uhr SK Rapid II - Sturm Graz II Live-Ticker SK Rapid II gegen Sturm Graz II Duell der 2. Mannschaften der frischgebacken ÖFB-Cup-Finalisten aus Hütteldorf und Graz. Sorgte Aufsteiger SK Sturm II mit der ein oder anderen Überraschung in den Saison-Auftaktwochen noch für Furore und war lange Zeit im Herbst beste 2. Mannschaft eines Bundesligisten in der Liga, ist das Team von Trainer Hösele im Frühjahr in einer "Negativ-Spirale" drin...aus den letzten 6 Spielen 5 Niederlagen (inkl. 11.11.2022) und Abrutschen auf Rang 14. Anders Rapid II, das Ende Oktober den Turnaround schaffte und seither in 8 Partien fleißig Punkte sammelte (4S, 3U), sich jüngst allerdings mit 2 Remis zu begnügen hatte. So endete auch das Hinspiel (1:1). Zuhause in Wien-Hütteldorf ist das Kulovits-Team in 2023 und seit 14. Oktober 2022 unbesiegt. Mit 25 Zählern fehlen allerdings noch Punkte zum fixen Klassenerhalt.

Fr, 07.04.2023, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SKN St. Pölten gegen First Vienna FC 1894 Der SKN St. Pölten hatte sich zuletzt in Lafnitz mit einem 2:2 zu begnügen, verteidigte dennoch Rang 1. Auch im Hinspiel auf der Hohen Warte gab es ein "X" (1:1), als die Vienna allerdings noch von der Aufstiegs-Euphorie beflügelt war und beim Saisonstart in den ersten 6 Runden unbesiegt blieb (2S, 4U). Seit 4 Runden haben die Zellhofer-Schützlinge Rang 5 "gepachtet", erleben seit dem Frühjahrsstart allerdings ein stetes Auf und Ab: N, S, N, U, S. Wie sich die Gäste allerdings jüngst nach 1:2-Rückstand gegen Dornbirn schnell zurück gekämpft haben und am Ende die Partie zum 3:2-Sieg kippten zeugt von Moral & Mentalität. Das wird keine "gemahde Wies´n" für die Niederösterreicher, die entgegen der Gäste unter Druck stehen.

Sa, 08.04.2023, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen FC Flyeralarm Admira Nach der Fabel-Serie von 10 Spielen ohne Niederlage, darunte stolze 9 Siege, hat es den FC Blau-Weiß Linz ausgerechnet beim bisher in 2023 punktlosen Schlusslicht Young Violets Austria Wien erwischt. Viel Häme gab es obendrein, sodass es jetzt verstärkt gilt, eine Reaktion zu zeigen für den Tabellenzweiten, den nur 1 Zähler vom SKN St. Pölten trennt, der vor einer Woche ja auch nicht gewinnen konnte (2:2 in Lafnitz). Die Vertragsverlängerung mit Chefcoach Gerald Scheiblehner war unter der Woche ein Statement, jetzt gilt es das sportliche zu liefern. Gerne werden sich die Linzer an das Hinspiel in der Südstadt erinnern, als am 4. November die "Panther" überrollt wurden beim 4:0-Gala-Auftritt von Doppeltorschütze Mayulu und Co.! Bei der Admira wurde daraufhin Trainer Roberto Pätzold entlassen. Doch auch unter Neo-Chefcoach Rolf Landerl, der 47-jährige Wiener in Liga 2 ja bestens vom SV Horn her bekannt, ging man weiter zunächst leer aus. Nach 3, wenn auch jeweils knappen, Niederlagen in Folge blieben die Panther zuletzt zumindest drei Mal unbesiegt (1S, 2U), wobei Rang 10 für den Bundesliga-Absteiger natürlich den Ansprüchen nicht gerecht wird. Dazu die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärts-Bilanz: stehen 6 Heim-Siegen 6 Niederlagen in der Fremde gegenüber und nur 1 Auswärtssieg (plus 3 U). Von ihren 26 Punkten holte die Admira ergo 20 daheim und nur 6 auswärts.

Sa, 08.04.2023, 14:30 Uhr GAK 1902 - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker GAK 1902 gegen SK BMD Vorwärts Steyr Der GAK 1902 wittert seine Chance, ist in Lauerstellung und könnte im Aufstiegs-Rennen der "lachende Dritte" sein. Der April ist der Monat der Wahrheit für Spielmacher Liendl & Co.! Steht zunächst das Heimspiel-Doppel gegen Vorwärts und Liga-Leader SKN St. Pölten an, dann das steirische Duell beim heimstarken SV Lafnitz und dann gastiert Ende des Monats Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz in Graz. Wo die Rotjacken eine Macht sind, einzig in der Liga Zuhause unbesiegt. An´s Siegen haben sich die Grazer eh inzwischen gewöhnt...gab es im Herbst noch (zu) viele Unentschieden, folgten aus den vergangenen 7 Spielen stolze 6 Siege. Ein weiterer soll gegen die Oberösterreicher folgen. Doch Vorwärts wirkt wiedererstarkt...wieder mal im Frühjahr. Die Madlener-Mannen sind seit 4 Partien unbesiegt (1S, 3U). Der Tabellen-13. verließ mit dem jüngsten 1:0-Heimerfolg über Vizemeister FAC erstmals seit Runde 11 die Abstiegsränge. Das Duell zweier Kult-Klubs "in rot" verheißt jede Menge Spannung.

So, 09.04.2023, 10:30 Uhr FC Dornbirn - FC Liefering Live-Ticker FC Dornbirn gegen FC Liefering Sonntags-Matinee und Duell der Tabellen-Nachbarn am Ostersonntag im Ländle. FC Dornbirn vs. Liefering...da war doch was? Genau...die Hinspiel-Blamage der Jungbullen, die an jenem Sonntagmorgen, des 18. September - auch eine Fußball-Matinee - eine 0:6-Klatsche in Grödig kassierten. 4-facher Torschütze der Dornbirner damals ihr Top-Torjäger Renan. Der die Lieferinger allerdings nicht mehr ärgern kann, da der 24-jährige Brasilianer in der Winterpause die Vorarlberger nach Südkorea verließ. Beide Teams im Frühjahr mit durchwachsenen Leistungen und Resultaten. Der Tabellen-9. aus Dornbirn mit je 2 Siegen und Niederlagen bei einem Remis, die Salzburger nach 3 Start-Siegen jüngst mit 2 Niederlagen. Dieses Match ist für Tipper eine wahre Challenge...jeder Spielausgang ist möglich. Wenn auch nicht gerade wieder ein 6:0...egal, in welche Richtung.

Fotocredit: Richard Purgstaller