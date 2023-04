8 Runden vor Saison-Ende in der ADMIRAL 2. Liga läuft das Meister-Rennen auf einen Dreikampf zwischen Spitzenreiter SKN St. Pölten (45), dem FC Blau-Weiß Linz (44) und GAK 1902 (43) hinaus, hat sich Herbstmeister SV Horn davon verabschiedet. Ebenfalls spannend geht es unten zu, wo um den Liga-Erhalt ein wahrer Mehrkampf stattfindet und einige Klubs noch in der "Verlosung" sind. Das Top-Spiel in Runde 23 findet definitiv zwischen dem zu Hause noch unbesiegten Dritten GAK 1902 und dem auswärtsstarken Spitzenreiter SKN St. Pölten statt - Freitag, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Nachfolgend die VORSCHAU.

Im Hinspiel am 14. Oktober 2022 trennten sich der SKN St. Pölten, links mit Routinier & Abwehrchef Christian Ramsebner, und der GAK 1902 (re. mit Youngster Paolo Jager) in der NV-Arena mit 0:0.

Fr, 14.04.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker FC Liefering gegen FC Blau-Weiß Linz Im Oktober/November war der FC Blau-Weiß Linz nicht zu stoppen, feierte 7 Dreier en suite...mittendrin in der Siegesserie gastierte am 29. Oktober auch der FC Liefering beim Aufstiegs-Aspiranten und erhielt eine 4:0-Abfuhr. Man of the Match war damals der aus dem Salzburger Land stammende Matthias Seidl per Triplepack. Der 22-jährige SK Sturm-Spieler in spe fiel in den jüngsten drei Partien mit Syndesmoseband-Anriss aus. Auch bei den wiedererstarkten Lieferingern, die im Frühjahr ein anderes Gesicht als noch im Herbst zeigen, fehlt womöglich mit Top-Torjäger Karim Konaté (mit 14 Treffern Führender der 2. Liga-Torschützenliste) ein Unterschiedsspieler, da der 19-jährige Ivorer womöglich wieder im Kader vom FC Red Bull Salzburg (Sonntag gegen den LASK) stehen wird. Der Tabellenzweite aus Linz braucht jeden Punkt im Aufstiegsrennen, will in der Red Bull Arena vorlegen, ehe am späteren Freitagabend der Dritte GAK 1902 auf Spitzenreiter SKN St. Pölten trifft.

Fr, 14.04.2023, 18:10 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SKU Amstetten Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen SKU Amstetten Wieder Mal zeigen sich die Steyrer gegenüber dem Herbst im Frühjahr von ihrer stärkeren Seite, nehmen den Kampf um den Klassenerhalt beherzt an. Während die Formkurve bei Vorwärts "Tendenz steigend" ist, ist sie bei der Fallmann-Elf aus Amstetten fallend. Am 16. September beim Hinspiel rangen die Oberösterreicher in Amstetten dem Sportklub Union bereits ein 1:1 ab. Zu einem Zeitpunkt, als Amstetten noch Tabellenführer war. Doch seit spätestens 28. Oktober geht es abwärts, wurde in 9 Spielen nurmehr 1 Sieg (1:0 vs. FAC) geholt, bei je 4 Remis und Niederlagen. Ergo 7 Punkte von 27 möglichen. Das Formbarometer spricht in diesem geographischen Nachbarschafts-Duellen OÖ kontra NÖ für die Gastgeber.

Fr, 14.04.2023, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SK Rapid II Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen SK Rapid II Der SV Lafnitz kassierte aus den vergangenen 7 Spielen nur eine Niederlage und rang den Aufstiegs-Aspiranten FC Blau-Weiß Linz und SKN St. Pölten jeweils ein "X" ab. Jeweils daheim, wo der Vorjahres-Vierte eh schwer zu biegen ist bei nur 2 Niederlagen. Allerdings stehen auch schon 5 Remis zu Buche, bei 4 Siegen. Auswärts gelang dem aktuell Tabellensechsten gar einer mehr. Mit den Amateuren des Bundesligisten SK Rapid kommt eine Mannschaft daher, die noch jeden Punkt für den Klassenerhalt braucht. Zwar ist das Team von Trainer Stefan Kulovits seit 4 Runden Tabellen-12., ist nach einer Zwischen-Serie von 3 Dreiern allerdings seit 4 Spielen sieglos (2U, 2N) und kassierte am Karfreitag eine empfindlich 0:4-Heimpleite gegen den SK Sturm II. Auch das Hinspiel gegen die Lafnitzer wurde in Hütteldorf verloren, mit 0:1 durch das Tor des Tages von Luka Duvnjak.

Fr, 14.04.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - KSV 1919 Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen KSV 1919 Bei der "Mission Klassenerhalt" ließ die KSV 1919 zuletzt beim 1:1 gegen Amstetten nach früher 1:0-Pausenführung zwei Punkte liegen. Dennoch ist der Aufwärtstrend unverkennbar, die Energie und der Spirit, den Trainer Abdulah Ibrakovic seit seiner Rückkehr im Oktober bei den Falken entfachte, unübersehbar. Zwar sind die Steirer nachwievor Tabellenletzter, doch kämpften sich in den vergangenen 9 Partien stetig heran und kassierten dabei nur 2 Niederlagen. Und diese gegen die Aufstiegs-Aspiranten GAK 1902 & FC Blau-Weiß Linz. Ansonsten hamsterten die Falken bei 5 Siegen und 2 Remis fleißig Punkte. 17 an der Zahl, nachdem es in den ersten 13 Runden gerademal 3 Zähler waren! Das Hinspiel am 16. September ging trotz dem Doppelpack von Amoah mit 2:4 verloren, doch inzwischen präsentieren die Steirer ein "anderes Gesicht", während die Admira auch nach dem Trainerwechsel im Herbst nicht in die Erfolgsspur finden will. Aus den vergangenen 9 Partien nur 1 Sieg bei 6 Niederlagen. Doch zumindest die Leistung stimmte phasenweise in den jüngsten vier Spielen.

Fr, 14.04.2023, 20:30 Uhr GAK 1902 - SKN St. Pölten Live-Ticker GAK 1902 gegen SKN St. Pölten Hochspannung vor dem Hit der Runde. Es geht um Big-Points! Dritter vs. Erster, nur 2 Plätze und vor allem nur 2 Punkte getrennt! Mit 5 Siegen en suite im Frühjahr, ja 7 Dreiern aus den vergangenen 8 Spielen (bei 1 Niederlage, in Horn) ist der GAK 1902 an das Führungs-Duo SKN St. Pölten & FC Blau-Weiß Linz auf Nahdistanz heran gekommen, hat beide noch daheim, wo die Rotjacken in dieser Saison eine Macht und einzig von allen Klubs unbesiegt sind (92, 2U). Doch die Niederösterreicher sind die beste Auswärts-Mannschaft und obendrein mental sehr stark. Und: haben neben ihren Comebacker-Qualitäten immer wieder Optionen von der Bank, wiederholt "Joker", die stechen. Ein - auch in Anbetracht des fußballerischen Leistungsvermögens beiderseits - sehr interessantes Duell! Und was für April-Wochen für den GAK 1902, mit 3 Spielen allesamt in der Steiermark. Mit den beiden Heimspielen gegen die Mit-Aufstiegs-Aspiranten aus der niederösterreichischen und oberösterreichischen Landeshauptstadt (BW Linz kommt Fr., 28.04., 20:30) und dazwischen die Sonntags-Matinee beim "Favoritenschreck" SV Lafnitz (So., 23.04., 10:30 Uhr).

Sa, 15.04.2023, 14:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Dornbirn Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen FC Dornbirn Schau an die Young Violets...lassen nach einer Unserie mit nur 1 Punkt aus 8 Spielen (7 Niederlagen) mit zuletzt 2 Siegen, jeweils 2:1 gegen den Tabellenzweiten FC Blau-Weiß Linz & Vizemeister FAC, aufhorchen und sind in Reichweite zum rettenden Ufer. So leicht wie beim 3:1-Hinspielsieg am 30. September an der Birkenwiese wird es dem FC Dornbirn, bei dem der Vertrag vom 56-jährigen Wiener Thomas Janeschitz (Trainer) verlängert wurde, diesmal nicht gemacht. Die Suchard-Schützlinge (21 Punkte) wollen mehr wie Revanche, brauchen jeden Zähler zum Klassenerhalt, den allerdings auch der Zehnte (27) aus Vorarlberg noch nicht gesichert hat.

So, 16.04.2023, 10:30 Uhr First Vienna FC 1894 - FAC Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen FAC Der FAC ist sowas wie der "Sorgen-Klub" im Frühjahr in Liga 2. Was für eine Unserie vom Vorjahres-Vizemeister, der nach nur 1 Punkt in den bisherigen 6 Partien in 2023 nicht nur in der Tabelle "durchgereicht" wurde bis Rang 9 (28 Punkte), sondern nun auch überraschend um den Klassenerhalt zu bangen hat. Zumal die "Kellerkinder" Young Violets & KSV 1919 den "Aufstand proben", respektive ran kommen und auch die anderen unteren Teams Punkte sammeln. Aufsteiger First Vienna FC 1894 dürfte zwar ein einstelligen Platz wahren, doch die Verfolger sind schon nah dran am Tabellenfünften. Der bisher auf ein durchwachsenes Frühjahr blickt (2S, 1U, 3N) und noch von seiner "Herbst-Ernte" zehrt. Das Hinspiel auf dem FAC-Platz gewann die Vienna dank Grozureks goldenem Tor mit 1:0. Ein Resultat, was dem FAC im Frühjahr eh schon wie ein "Trauma" vorkommen mag bei vier 0:1-Niederlagen in 6 Spielen.

So, 16.04.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SV Horn Live-Ticker Sturm Graz II gegen SV Horn Mit dem 4:0-Coup im Duell der 2. Mannschaften der ÖFB-Cup-Finalisten SK Rapid Wien und SK Sturm Graz meldeten sich die "Young Blackies" nach zuvor drei Niederlagen in Folge zum richtigen, weil wichtigen Zeitpunkt zurück. Derzeit ist der Aufsteiger (24 Punkte) zwar mit Rang 14 auf einem Nichtabstiegsplatz, doch dahinter drängt das aufstrebende Trio Vorwärts Steyr, Young Violets und KSV 1919. Die Hösele-Elf braucht weiter jeden Zähler, um nach nur 1 Jahr wieder den Gang in die Regionalliga Mitte zu vermeiden. Das Hinspiel war in Runde 1 am 22. Juli 2022 und gewann der FC Horn mit 2:1 dank Patrick Mijic. Doch der Herbstmeister um den 31-jährigen Trainer Philipp Riederer performt nicht mehr so wie vor der Winterpause, hat als inzwischen Vierter nach vier sieglosen Spielen (2U, 2N) Boden verloren auf das Führungs-Trio. Dabei fing das Frühjahr noch so gut an für die Waldviertler mit Jahres-Auftaktsiegen gegen die Aufstiegs-Aspiranten GAK 1902 (2:1) und SKN St. Pölten (auswärts 2:0). In der 2. Sonntags-Matinee in Runde 23 spricht das Momentum für die Sturm-Amateure.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL