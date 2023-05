Eine Woche vor dem Top-Spiel zwischen dem aktuellen Spitzenreiter der ADMIRAL 2. Liga, dem SKN St. Pölten (52 Pkt.), und dem Zweiten FC Blau-Weiß Linz (51) gilt es für das Führungs-Duo seine "Hausaufgaben" zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes, empfangen doch die Linzer daheim Vizemeister FAC am Freitag und 2 Tage später die Niederösterreicher den abstiegsbedrohten SK BMD Vorwärts Steyr. Und welche Reaktion zeigt der Dritte GAK 1902 (47)? Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Blau-Weiß Linz haben die Grazer etwas den Anschluss verloren, doch abzuschreiben sind sie sicher noch nicht. Zur VORSCHAU Runde 26.

Nach Tristesse, Trauma, Tränen in den ersten 13 Runden kommen Nemanja Zikic und die kampfstarken Kapfenberger seither kaum mehr aus dem Jubeln heraus. Was für eine Auferstehung, ja ein Höhenflug der bis 29. Oktober noch sieglosen und am Boden liegenden Falken. Mit einem Sieg über den FC Dornbirn würden die Steirer die Gäste mit in Abstiegs-Gefahr bringen. Der Torjubel des 23-jährigen Serben (zum 1:1 im Allianz-Stadion in Hütteldorf gegen SK Rapid II) hat Symbolcharakter: Geballte Fäuste, wiedergewonnenes Selbstvertrauen im Gesicht und kerniger Kampfgeist im kompletten Körper. Bei allem Respekt vor dem Führungsduo SKN St. Pölten und Blau-Weiß Linz sind die Schützlinge von Cheftrainer Abdulah Ibrakovic, der ihnen neues Leben eingehaucht zu haben scheint, die Mannschaft der Stunde!

Fr, 05.05.2023, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker Young Violets Austria Wien gegen SV Licht Loidl Lafnitz Die Young Violets dürften derzeit wie in der Achterbahn im Frühling am Wiener Prater vorkommen. Permanentes Wechselbad der Gefühle, Sieg folgt auf Niederlage, Unentschieden gab es im Frühjahr noch keines bei 3 Siegen und 6 Niederlagen. Und für Lafnitz, das zuletzt auch ein Auf und Ab erlebte (allerdings folgten hier auf 2 Siege 2 Niederlagen) sind Unentschieden auswärts in dieser Saison eh ein Fremdwort...5 Siegen in der Fremde stehen 7 Niederlagen gegenüber. Das Hinspiel am 16. September gewannen die heimstarken Steirer mit 2:0 dank eines Doppelschlags kurz nach der Pause. Die Gäste können mit Rang 7 und gesichert bereits für die neue Saison planen und befreit aufspielen. Anders die Wiener Violetten. Da die anderen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt derzeit punkten, wird es für das Schlusslicht eng. Ein Sieg ist hier Pflicht. Doch die Lafnitzer werden die Reise an den Verteilerkreis nicht als Wien-Ausflug begreifen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 05.05.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SKU Amstetten gegen First Vienna FC 1894 Sorgte die Vienna - getragen von der Aufstiegs-Euphorie - im Herbst noch für Furore, zählte zu den Top4 mit respektablen 26 Punkten in der Hinrunde und spielten die Zellhofer-Schützlinge stark auf, ließen sie hernach stark nach und sind in der Rückrunden-Tabelle mit 8 Zähler Vorletzter (1), gerade noch 3 Punkte vor dem in diesem Ranking Letzten FC Admira. In der Gesamt-Tabelle wurde der Aufsteiger im Frühjahr durchgereicht, doch tiefer wie Platz 8 werden die Blau-Gelben - unabhängig vom Spielausgang in Amstetten - diesmal nicht fallen und dank des gesammelten Punkte-Vorrats im Herbst werden sie wohl auch die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen. Konträer in den letzten Wochen dazu die Amstettener, die nach ihrem Zwischentief wieder in die Erfolgsspur gefunden haben, in der sie sich in den Saison-Auftaktwochen bereits befanden. Als die Fallmann-Elf bis zur 13. Runde wiederholt von Rang 1 bzw. 2 grüßte. Nach jüngst 3 Siegen haben sich die Niederösterreicher wieder in der Tabelle auf die Überholspur begeben und rittern mittlerweile mit dem nachlassenden Herbstmeister SV Horn um Rang 4. Im Hinspiel kassierten die Amstettener ihre erste Saison-Niederlage, am 11. September mit 2:0 in der Naturarena Hohe Warte. Revanche ist angesagt. Tipp: 2:0

Fr, 05.05.2023, 18:10 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FAC Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen FAC Der amtierende Vizemeister zu Gast bei seinem Nachfolger? Der aktuell Tabellenzweite aus Linz will in den verbleibenden 5 Runden natürlich mehr, dafür braucht es für den Aufstiegs-Aspiranten im 13. Heimspiel den 11. Sieg (ohne Dreier daheim blieben die Blau-Weißen nur im Herbst und gegen die Mit-Konkurrenten um den Aufstieg, SKN St. Pölten = 0:1, und GAK 1902 = 1:1). Mit dem angepeilten Dreier würden die Scheiblehner-Schützlinge gleich 3 Vorhaben realisieren: 1. Revanche für 1:2-Hinspielneiderlage am FAC-Platz; 2. Gelungene Generalprobe für das Spitzenspiel in der nächsten Runde bei Liga-Leader SKN St. Pölten und 3. Mindestens für 2 Nächte mal wieder Spitzenreiter (eine Nacht länger als vor einer Woche), da St. Pölten erst am Sonntag spielt. Doch Vorsicht, Blau-Weiße: der FAC hat sich nach seinem verkorksten Frühjahrs-Start mit nur 1 Punkt aus 6 Spielen, darunter 5 Niederlagen (gleich 4x mit 0:1) aufgerappelt und ließ zuletzt mit 3 Siegen en Suite aufhorchen. Und die Duell-Bilanz in der 2. Liga mit den Linzern ist ausgeglichen: 17 Spiele = je 7 Siege, 3 Remis, bei 23:23 Toren.Und Achtung: die jüngsten 3 Duelle gewann allesamt der FAC, auch im Vorjahr mit 2:0 in Linz. Doch da war ja Ronivaldo noch nicht dabei für die Gastgeber.Der 34-jährige Brasilianer erlebt grad seinen x-ten-Frühling und könnte - wie zuletzt in Graz und zuvor - auch in diesem Match den Unterschied machen. Tipp: 2:0.

Fr, 05.05.2023, 18:10 Uhr SV Horn - SK Rapid II Live-Ticker SV Horn gegen SK Rapid II Duell der Teams mit den 7 dürftigen Spielen in jüngster Vergangenheit. Herbstmeister Horn derzeit im Frühjahrs-Loch...seit 7 Spielen sieglos (4U, 3N)...mit nur 4 Punkten von 21 möglichen! Doch die SK Rapid-Amateure auch nicht viel besser...mit 3 Niederlagen, 3 Unentschieden, doch zumindest einem Sieg = 6 Punkte von 21. Das Hinspiel am 14. Oktober in Hütteldorf gewann Horn durch das "Goldene Tor" von Okan Yilmaz mit 1:0, sprang damals dadurch auf Rang 1. Nostalgie! Für die Gäste um Stefan Kulovits, in seinem 40. Spiel als SK Rapid II-Cheftrainer, geht es nachwievor um den Klassenerhalt. Mit Rang 11 und 29 Punkten haben es die jungen Grün-Weißen selbst in der Hand, spürt jedoch bereits den Atem der Verfolger. Horn schwächelte zuletzt vor alle daheim: 2x 1:2-Niederlagen, davor 2:2, der letzte Heimsieg war am 24. Februar. Mi einem Dreier würden die Gäste einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Tipp: 1:2.

Fr, 05.05.2023, 20:30 Uhr FC Liefering - GAK 1902 Live-Ticker FC Liefering gegen GAK 1902 Nach der ersten Heimniederlage der Saison und im direkten Duell mit einem Aufstiegs-Konkurrenten (FC Blau-Weiß Linz) hat der Tabellendritte GAK 1902 an Boden auf das Führungsduo verloren. Doch man sollte die Grazer keineswegs abschreiben. Zumal sich die Messner-Mannen schon wiederholt in dieser Saison zurück gemeldet haben. Man darf definitiv auf die Reaktion der Steirer, die in den letzten 3 Auswärtsspielen stets siegreich blieben, gespannt sein in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Mit 30 Punkten ist der Tabellenzehnte FC Liefering noch nicht gerettet, zumal die Ergebnis-Bilanz der vergangenen 6 Spiele bei 4 Niederlagen und je 1 Remis und Sieg nicht gerade Zuversicht vermittelt. Doch die spielstarken Jungbullen können an guten Tagen überraschen. Im Hinspiel gewann der GAK 1902 knapp mit 1:0 durch ein Kollers Kopfballtor nach Cornerball vom Top-Assistgeber der Liga, Michael Liendl, der sich beim Wiedersehen in der Red Bull Arena an zurückliegenden Bundesliga-Zeiten erinnern wird. Tipp: 1:2.

Sa, 06.05.2023, 14:30 Uhr KSV 1919 - FC Dornbirn Live-Ticker KSV 1919 gegen FC Dornbirn Also wie die Falken wie "Phönix aus der Asche" auferstanden sind nach ihrer inferioren Herbstrunde nur 3 - in Worten DREI - Punkten aus den ersten 13 Spielen, verdient allerhöchsten Respekt. Hernach in 12 Partien = 24 Punkte (7S, 3U, 2N). In der Rückrunden-Tabelle sind die Kapfenberger Vierter hinter dem Liga-Top-Trio SKN St. Pölten, FC Blau-Weiß Linz und GAK 1902. Von denen das Team von Cheftrainer Abdulah Ibrakovic, der nicht nur zum KSV zurückkehrte, sondern mit ihm auch der Erfolg zu den Falken, in den verbleibenden 5 Runden nurmehr gegen Spitzenreiter St. Pölten (daheim) zu spielen hat. Ansonsten sind mit Dornbirn (H), SV Horn (A), SV Lafnitz (A) und FAC (H) machbare Gegner dabei. Dass sich die Kapfenberger überhaupt 5 Runden vor Saisonende in diese Situation gebracht haben, ist stark! Die Gastgeber haben im Frühjahr und nach jüngst 7 Spielen ohne Niederlage genügend Selbstvertrauen getankt und das Momentum auf ihrer Seite, um stark auf die 30 (Punkte) zuzugehen (derzeit 27) und den 8. Saisonsieg zu landen. Um damit zugleich auch die Dornbirner (Rang 9, 30 Punkte) noch in Abstiegs-Gefahr zu bringen. Die zwar das Hinspiel im September mit 2:1 gewannen, doch zum einen erst Last-Minute durch Winter-Abgang Renan und zum anderen hatte damals Kapfenberg ein "anderes Gesicht". In den jüngsten 5 Liga-Partien kassierten die Vorarlberger 4 Niederlagen und es wirkt fast wie ein De-ja-Vus zum Saisonstart, als die Rothosen in den ersten 4 Runden komplett leer ausgingen. Tipp: 2:1

So, 07.05.2023, 10:30 Uhr SKN St. Pölten - SK BMD Vorwärts Steyr Live-Ticker SKN St. Pölten gegen SK BMD Vorwärts Steyr Während der Tabellenzweite FC Blau-Weiß Linz am Freitagabend im Heimspiel gegen den FAC die Chance hat wieder- wie in der vergangenen Runde - vorzulegen und diesmal für 2 Nächte Rang 1 zu belegen, wollen die St. Pöltener nach der 26. Runde weiter den "Platz an der Sonne" verteidigt haben. Es ist schon beeindruckend wie die seid Wochen gejagten Wölfe mit der Situation umgehen und Konstanz zeigen und demgegenüber keineswegs Nerven. Da haben die Trainer Michael Helm & Emanuel Pogatetz eine homogene Einheit geformt, die mit reifen Leistungen aufwartet und seit sieben Spielen unbesiegt ist (5S, 2U). Jetzt steht der 1. Akt des Heimspieldoppels, jeweils gegen OÖ-Klubs, und die Generalprobe für das Spitzenspiel in einer Woche gegen den ärgsten Verfolger, FC Blau-Weiß Linz an. Leistet der eine oberösterreichische Traditionsklub - Vorwärts Steyr - für den anderen gar Schützenhilfe? Entscheidender wird für den Tabellenvorletzten sein, dass Vorwärts selbst jeden Punkt zum Klassenerhalt braucht. Nach 3 Niederlagen in Folge haben die Steyrer den 2:0-Heimsieg gegen FC Liefering gebraucht wie ein wochenlang Dürstender in der Wüste einen Tropfen Wasser. Doch war der Dreier auch nur ein "Tropfen auf den heißen Stein"? Beim favorisierten Spitzenreiter "hängen die Trauben" für die Madlener-Mannen hoch, zumal die Gäste auch noch ohne ihren Kapitän Prada antreten und ans rettende Ufer wollen, nachdem zuletzt zumindest schon mal die Rote Laterne nach Wien-Favoriten abgegeben wurde. Mut macht Vorwärts, dass die bisherigen 3 Zweitliga-Duelle gegen die St. Pöltener stets eng und gesamt ausgeglichen waren. Dank Barlov gewann der SKN das Hinspiel am 7. Oktober in Steyr knapp mit 1:0, um in der Vorsaison in Runde 30 an gleicher Wirkungsstätte mit 2:0 zu verlieren und sich in St. Pölten in Runde 15 mit einem 1:1 zu begnügen. Tipp: 1:1

So, 07.05.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker Sturm Graz II gegen FC Flyeralarm Admira 2. Liga-Aufsteiger kontra Bundesliga-Absteiger. Dem FC Flyeralarm Admira droht immer mehr das Worst-Case-Szenario: Nach dem Bundesliga-Abstieg im Vorjahr, als im übrigen auch gegen Ende hin den Panthern "die Luft ausging", der 2. Abstieg binnen einem Jahr. Mit nur 5 Zählern (1S, 2U, 7N) sind Keeper Haas & Co. in der Rückrundentabelle klar Letzter. Zuletzt 4 Niederlagen in Folge, seit 6 Spielen sieglos, 2 Trainer in der Saison bereits "verschlissen"...dunkle Wolken über der Südstadt. Der ehemalige Co-Trainer Tommy Wright soll es jetzt richten...doch ob Wright "right" ist...bzw. ob er das seit Wochen vermehrt "sinkende Schiff" noch retten kann? Bereits das Hinspiel gewannen die jungen Grazer mit 2:1, was damals die erste Heimniederlage der Admira (von gesamt 2 in der Hinrunde) bedeutete. Zumindest der Siegtorschütze Christoph Lang (inzwischen an SV Ried ausgeliehen) wird die Gäste diesmal nicht "ärgern" können. Beim jüngsten Auswärts-Doppel der "Jung-Blackies" mit der 0:5-Klatsche in Amstetten kam der 1:0-Sieg gegen einen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt - Youny Violets - gerade recht und dürfte den Gastgebern etwas Rückenwind geben. Mit Rang 12 und 28 Zählern sind die "Schwoazn", die bisher 2 Mal in der Saison auf einem Abstiegsplatz standen, noch längst nicht gerettet. Hier geht es um Big-Points um den Klassenerhalt und gilt es Sonntagmorgen hellwach zu sein. Tipp: 2:2.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL