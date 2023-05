4 Runden vor Saisonende in der ADMIRAL 2. Liga spitzt sich die Lage oben wie unten, sprich im Meister-Rennen-Dreikampf und Klassenerhalt-8-Kampf, zu. Und: es gibt ein Spitzenspiel um Big-Boints zwischen Spitzenreiter SKN St. Pölten (53 Pkt.) und dem Zweiten FC Blau-Weiß Linz (52), die sich beide bei ihren General-Proben vor einer Woche mit jeweils 1:1-Heim-Remis (vs. Vorwärts Steyr bzw. FAC) zu begnügen hatten. Das Hinspiel in Linz am 16. September 2022 gewannen die Wölfe mit 1:0 in der 93. (!) Min. dank Joker Jaden Montnor. Bisher die einzige Heimniederlage der Oberösterreicher. Zur VORSCHAU Runde 27.

Der 27-jährige Traunviertler Tursch und der FC Blau-Weiß Linz wollen hoch hinaus und mit einem Sieg beim derzeitigen Spitzenreiter zum 2. Mal in dieser Saison den Tabellenthron erklimmen. Der Defensivakteur kam im vergangen Sommer vom SKN St. Pölten nach Linz und fällt derzeit allerdings aus nach Kreuzbandriss.

Fr, 12.05.2023, 18:10 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - Young Violets Austria Wien Live-Ticker SK BMD Vorwärts Steyr gegen Young Violets Austria Wien Direktes Duell zweier Kellerkinder...sogar das Aufeinandertreffen im tiefsten Keller: Der Tabellenletzte empfängt den Vorletzten. Vorwärts scheint "mit dem Rücken zur Wand" gerade noch den Turnaround geschafft zu haben. Nach drei, wenn auch allesamt knappen Niederlagen im April, folgte mit dem letzten Tag des vergangenen Monats der Befreiungsschlag mit dem 2:0-Heimsieg über die spielstarken Lieferinger. Danach der 1:1-Achtungserfolg bei Spitzenreiter SKN St. Pölten nach 0:1-Rückstand. Die Madlener-Mannen beweisen Moral. Die wird es auch brauchen in diesem Match im "Big-Points", in dem es für Steyr auch um Revanche geht. Ging doch das Hinspiel am 9. September mit 3:0 klar für die Young Violets dank dem Ex-LASKler Dramé per Doppelpack aus. Die Suchard-Schützlinge sind in diesen Wochen wie das "Wetter im April". Ein permanentes Wechselspiel...sowohl in der Tabelle als auch bei den Resultaten. Auf Sieg folgt Niederlage (dem Gesetz der Serie nach wäre jetzt wieder eine Niederlage dran...), auf Rang 16 folgt Rang 15...gibt Vorwärts den Gästen die Rote Laterne mit auf den Heimweg nach Wien-Favoriten? Ligaportal-Tipp: 2:1

Fr, 12.05.2023, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SKU Amstetten Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen SKU Amstetten Ein Duell zweier Teams, die weder mit dem Aufstiegs- noch Abstiegs-Kampf was zu tun haben. Der aktuell Tabellenfünfte empfängt den -achten. Das Hinspiel in Amstetten gewannen die Steirer durch das "goldene Tor" von Sulzer "last Minute" mit 1:0. Zuletzt setzte es für die Lafnitzer allerdings 3 Niederlagen in der Liga. Gegner SKU kassierte nach 5 Spielen ohne Niederlage, darunter 3 Siege en suite, zuletzt daheim mit 0:4 gegen die Vienna einen herben Dämpfer. Beide können befreit aufspielen und bereits für die neue Saison in Liga 2 planen. Im Aufeinandertreffen des Vorjahres-Vierten gegen den Vorjahres-Fünften ist die Tendenz ein Remis. Ligaportal-Tipp: 1:1

Fr, 12.05.2023, 18:10 Uhr SV Horn - KSV 1919 Live-Ticker SV Horn gegen KSV 1919 Auch Herbstmeister Horn hat praktisch ein "Vorbereitungsspiel" auf die neue Saison. Im Fernduell mit Amstetten geht es lediglich noch um die Platzierung, hier: Rang 4. Für die Falken dagegen geht es nachwievor "um´s Überleben", den Liga-Verbleib. Doch nach 8 Spielen in Folge ohne Niederlage, darunter 5 Siege, ist nicht nur die Brust der Kapfenberger angeschwollen, sondern das Punktekonto exorbitant angewachsen beim Langzeit-Letzten vom Herbst. 27 Punkte aus den letzten 13 Spielen, davor 3 Zähler aus 13 Partien. Enorme Aussagekraft. "Retter" und "Heilsbringer" Abdulah Ibrakovic - siehe auch Interview an anderer Stelle - hat als 3. KSV-Trainer in dieser Saison den Steirern neues Leben eingehaucht. Mit dem 2:1-Heimsieg gegen Dornbirn zuletzt "flogen" die Falken sogar erstmals auf einen einstelligen Tabellenplatz. Zwar können die Gäste, seit 11 Jahren in Liga 2, dem Vernehmen nach aktuell personell nicht aus dem Vollen schöpfen, doch mit Moral, dem gewonnenen Selbstverständnis und eisernem Willen ist auch in Horn was Zählbares möglich. Bereits im Hinspiel, Ende Juli, hatten die Waldviertler beim 1:0-Sieg Mühe...und damals zeigten die Kapfenberger ja noch ein anderes Gesicht. Ligaportal-Tipp: 2:2

Fr, 12.05.2023, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - Sturm Graz II Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen Sturm Graz II Die Vienna kann also doch noch gewinnen, stoppte mit dem 4:0-Coup beim wiedererstarkten SKU Amstetten nicht nur die Talfahrt nach 3 Niederlagen (mit stets 3 Gegentoren), sondern setzte auch ein Statement. Die Zellhofer-Schützlinge also gedanklich doch noch nicht im "Sommerurlaub". Derzeit auf Rang 8, könnte der Aufsteiger noch ein paar Plätze gut machen, wenn sie das auch unbedingt wollen. Das Hinspiel in Graz gewannen die Wiener dank Kreuzhubers frühem Treffer mit 1:0. Es ist in der Naturarena Hohe Warte auch das Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger, wobei es für die jungen Sturm-Spieler ein einmaliges Gastspiel in Liga 2 gewesen sein könnte. Die Hösele-Elf ist zwar immer für Überraschungen gut, doch kassierte in der Rückrunde in bisher 11 Spielen mit 7 Niederlagen zu viele. Dazu das schwere Restprogramm mit dem Heimspiel-Doppel gegen den FC Liefering und Klassenerhalt-Mitkonkurrent SK Vorwärts Steyr sowie final das Auswärtsspiel bei Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz. Ein Remis bei der Vienna ist für das Hösele-Team drin, wird jedoch für die Endabrechnung zu wenig sein. Ligaportal-Tipp: 1:1

Fr, 12.05.2023, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - FC Blau-Weiß Linz Live-Ticker SKN St. Pölten gegen FC Blau-Weiß Linz Der Spieltag-Hit! Spitzenreiter gegen Tabellenzweiter, der nur 1 Zähler hinter den Niederösterreichern liegt. In Runde 27 das Spiel der Spiele, in das beide Aufstiegs-Aspiranten - den misslungenen Generalproben vor einer Woche zum Trotz (jeweils 1:1 daheim gegen Vorwärts Steyr bzw. FAC) - mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen, Selbstverständnis und Siegermentalität gehen. Die Gastgeber, die das Hinspiel in Linz Last-Minute mit 1:0 gewannen und den Oberösterreichern die bisher einzige Saison-Heimniederlage zufügten, sind in der besseren Position und Pole-Position. Die spielstarken Scheiblehner-Schützlinge brauchen unbedingt einen Sieg. Die Wölfe haben enorme Qualität dank ihre "Bank-Optionen" und holten viele Punkte "hinten heraus" im Match. Die Blau-Weißen halten u.a. Unterschiedsspieler Ronivaldo dagegen. Der 34-jährige Brasilianer und Führende der Torschützenliste erzielt im Frühjahr Tore am Fließband. Es geht um Big-Points in einem Match, das von der Klasse beider Teams her Bundesliga-Format haben dürfte. Ligaportal-Tipp: 1:1

Sa, 13.05.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker FC Dornbirn gegen FC Flyeralarm Admira Nächstes direktes Duell um Big-Points bzw. hier um den Klassenerhalt. War das nach 6 Spielen ohne Dreier, sogar 4 Niederlagen in Folge, mit dem 5:2-Sieg bei den Sturm Graz Amateuren der Befreiungsschlag, der Turnaround für die Admira oder nur eine "Eintagsfliege" im Mai? Mit einem weiteren Sieg in Teil 2 ihres Auswärts-Doppels würden die Panther weiter Boden gut machen und an den Dornbirnern vorbeiziehen. Über den Vorarlbergern, seit 10 Jahren in Liga 2, greist nach 5 Niederlagen aus den jüngsten Spielen überraschend das Abstiegsgespenst. Das Hinspiel am 15. Oktober 2022 gewannen die Südstädter durch das "Goldene Tor" von Patrick Schmidt mit 1:0. Wird auch diesmal eine knappe Angelegenheit und klare Kopf- und Nervernsache. Eine Frage der Ehre und des Willens...! Ligaportal-Tipp: 2:2

Sa, 13.05.2023, 14:30 Uhr SK Rapid II - FC Liefering Live-Ticker SK Rapid II gegen FC Liefering Die jungen Rapidler sind nach nur 6 Punkten (1 S, 3U, 4N) aus den jüngsten 8 Spielen weiterhin mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Derzeit Rang 13 bei 29 Punkten. Doch auch der FC Liefering ist noch längst nicht gerettet, auf Rang 11 gerademal nur 1 Zähler mehr. Die Hütteldorfer haben ein "Hammer-Restprogamm", treffen nach dem Match gegen die Jungbullen noch auf alle 3 Aufstiegs-Aspiranten mit GAK 1902 (A), FC Blau-Weiß Linz (H) und SKN St. Pölten (A). Gegen den FC Liefering haben die Kulovits-Burschen noch eine Rechnung aus dem Herbst offen, kassierten die Grün-Weißen doch am 21. Oktober eine 6:1-Klatsche in Grödig. Der damals Dreifach-Torschütze Karim Konaté wird die Gastgeber allerdings diesmal nicht mehr ärgern, scort inzwischen eine Liga höher für FCL-Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg gegen die Rapid-Profis und ist am Sonntag in Linz. SK Rapid II vs. FC Liefering könnte ein Match mit "offenem Visier" werden. Ligaportal-Tipp: 3:3

So, 14.05.2023, 10:30 Uhr FAC - GAK 1902 Live-Ticker FAC gegen GAK 1902 Neben dem SK Rapid II ist auch der FAC sowas wie das "Zünglein an der Waage" im Aufstiegs-Rennen. Nach dem 1:1-Achtungserfolg beim Zweiten FC Blau-Weiß Linz geht es daheim noch gegen den Dritten GAK 1902 und SKN St. Pölten (Fr., 19. Mai). Nach einer Unserie von sechs Sieglos-Spielen, darunter gar 5 Niederlagen und ergo nur einem Punkt, zum Frühjahrsbeginn, hat sich der Vorjahres-Vizemeister gerade noch erfangen und den "freien Fall" gestoppt mit 3 Siegen und 1 Remis aus den vergangenen vier Spielen. Die Verantwortlichen haben auch in der Phase der Ergebnis-Krise von Februar bis Anfang April nicht die Nerven verloren und weiter dem Trainer-Duo Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov vertraut. Das Hinspiel in Graz war in Runde 1 und eine Nullnummer. Der GAK 1902 war im Aufstiegs-Dreikampf der Gewinner am vergangenen Wochenende. Lieferte auf die 0:3-Heimniederlage zuvor gegen den FC Blau-Weiß Linz eine entsprechende Antwort mit dem 2:0-Sieg beim FC Liefering und verkürzte den Abstand auf das Führungsduo aus St. Pölten und Linz, das in Runde 26 jeweils remis spielte, auf 3 bzw. 2 Punkte. Das Spitzenspiel am Freitagabend in St. Pölten können die Grazer mit Spannung und auch Ruhe "von der Couch" aus verfolgen, um dann zu sehen, wie die Konstellation für die Sonntags-Matinee auf dem FAC-Platz sein wird. Auf jeden Fall gilt es für Kreativ-Kopf Michael Liendl & Co. in Wien nachzulegen, um vielleicht "lachender Dritter" zu sein... Ligaportal-Tipp: 1:2

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at