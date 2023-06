Die ADMIRAL 2. Liga biegt in die letzte Runde ein. 4 Klubs, 3 Schauplätze, 2 werden feiern, 2 frustiert sein. Im Aufstiegsrennen kommt es zum Fernduell zwischen Liga-Leader GAK 1902 (59 Punkte, in Dornbirn) und Blau-Weiß Linz (58), der den Steirern im Nacken sitzt. Im Kampf um den Klassenerhalt kommt es gar in der Südstadt zum direkten Duell zwischen dem Tabellen-13. FC Flyeralarm Admira (33) und 14. SK BMD Vorwärts Steyr (32). Auch hier fehlt dem OÖ-Klub 1 Zähler. Alle Spiele Sonntag, 14:30 Uhr! Für die anderen 12 Teams ist die letzte Partie das erste Vorbereitungsspiel auf die neue Saison. Damit zur Vorschau.

Endspiel in der Südstadt zwischen dem abstiegsbedrohten FC Flyeralarm Admira und SK BMD Vorwärts Steyr. Die Oberösterreicher brauchen einen Sieg. Wie im Hinspiel, als die Madlener-Mannen gewannen. Hier eine Szene von damals zwischen den Steyrern David Bumberger (li.), der am 2. September ´22 das 2:1-Siegtor erzielte und Floran Eres, der damals zwischen Pfosten stand sowie dem Admiraner Angreifer Martin Krienzer, der bisher 3 Saisontore erzielte. Der Sommer-Neuzugang von Aufsteiger SK Sturm Graz II stand die letzten 3 Spiele nicht im Kader und saß zuvor auf der Bank. Siehe auch Mannis Match-Prognosen.

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr FC Liefering - Young Violets Austria Wien Live-Ticker FC Liefering gegen Young Violets Austria Wien 6., 2., 3. Platz...so die Bilanz des FC Liefering in den vergangenen 3 Spielzeiten, derzeit sieht es tendenziell eher nach einem zweistelligen Rang aus. Die Jungbullen blicken auf eine durchwachsene Saison, zehren vom Zwischenhoch zu Jahresbeginn mit 3 Siegen. Doch der Kooperationspartner vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg ist nunmal auch ein Entwicklungs-Team, da ist auch immer Ungewissheit bzw. sind Leistungsschwankungen gegeben. Immerhin sorgten die Ingolitsch-Schützlinge in der UEFA-Youth League für Furore und für einige Spieler war es auch wieder ds Sprungbrett in die Bundesliga (wie z.Bsp. Kameri, Top-Torjäger Konaté oder Innenverteidiger Baidoo). Letzteres galt auch für die Young Violets, bei denen der ein und andere "aufstieg" ins Oberhaus und den Profikader der Veilchen. Bitter dennoch, dass die jungen Wiener Violetten nach 5 Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit nun absteigen werden. Womöglich will man Harald Suchard, dessen Cheftrainer-Dasein nach 5 Jahren beim Tabellenletzten endet, einen würdigen Abschied bereiten. Mit einem Sieg besteht zumindest noch die Chance für den "Prestige-Erfolg", um am Vorletzten SK Rapid II vorbeizuziehen...falls die Hütteldorfer zeitgleich nicht in St. Pölten gewinnen. Das Rückspiel in diesem Duell ist das letzte der Saison, das Hinspiel war das erste und endete am 22. Juli `22 mit 2:2. Nachdem der FC Liefering bis zur 71. Min. mit 2:0 in der Generali Arena führte. Ligaportal-Tipp: 3:2

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr SKU Amstetten - SV Horn Live-Ticker SKU Amstetten gegen SV Horn Duell zweier Teams, die der Hinrunde noch den "Stempel aufdrückten" und temporär das Tabellen-Spitzenduo bildeten. Für beide - wie für viele andere Klubs auch - ist diese letzte Runde praktisch das erste Vorbereitungsspiel auf die neue Saison. Wobei sich beide Teams, die in der vergangenen Runde jeweils Niederlagen kassierten, sicher gern mit einem Erfolgserlebnis aus dieser Spielzeit verabschieden möchten. Der Fünfte SKU Amstetten (44) würde mit einem Sieg mit 3 Toren Unterschied noch am Vierten SV Horn (47) vorbeiziehen. Das Hinspiel gewannen die Gäste nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Ligaportal-Tipp: 1:1

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - Sturm Graz II Live-Ticker FC Blau-Weiß Linz gegen Sturm Graz II Volles Haus in Linz. Die Blau-Weiß-Fans werden nochmal alles geben, um ihre Mannschaft zu pushen. Noch lebt der Traum vom Aufstieg beim Tabellenzweiten, der in dieser Saison bzw. Frühjahr 2x auf Rang 1 lag, doch im letzten Spiel zuhause nach zuvor 10 Siegen und 2 Remis seine zweite Heimniederlage kassierte. Eine folgenschwere...jetzt gilt es für Top-Torjäger Ronivaldo, der wohl die Liga-Torjägerkrone erhalten wird, die Hausaufgaben zu machen und auf Schützenhilfe vom FC Dornbirn vs. Liga-Leader GAK 1902 zu hoffen. Die jungen Blackies können als Aufsteiger zufrieden sein. Schafften im Gegensatz zu den Amateuren anderer BL-Klubs (Austria Wien, SK Rapid) den Klassenerhalt und sorgten auch für den ein und anderen Erfolgs-Coup als Underdog. Doch nicht im Hinspiel gegen die Blau-Weißen, die in der Sonntags-Matinee am 21. August beim 2:0-Sieg in Graz per Doppelschlag von Ronivaldo (5.) & Matthias Seidl (6.) einen Blitzstart hinlegten. Ein solcher könnte auch im Rückspiel wirkungsvoll sein und im Fernduell um den Aufstieg den Druck womöglich auf den GAK 1902, der von seinem Grazer Erzrivalen wohl kaum Schützenhilfe erwarten darf, erhöhen. Ligaportal-Tipp: 3:0

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - GAK 1902 Live-Ticker FC Dornbirn gegen GAK 1902 Der GAK 1902 hat es selbst "in der Hand", um nach einer "gefühlten Ewigkeit" wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Nach der 0:3-Heimniederlage, der ersten und einzigen in dieser Saison, gegen Mit-Aufstiegsaspirant Blau-Weiß Linz legten die Rotjacken eine eindrucksvolle Siegesserie hin: 4 Spiele = 4 Siege = 12 Punkte, 9:1-Tore! Ein klares Statement. Das Team um den erfahrenen Leader Liendl, in seinem Abschiedsspiel nach stolzer Profi-Karriere, wirkt physisch und mental stark genug, um mit dieser - zugegeben - Ausnahme-Drucksituation fertig zu werden. Es könnte dennoch im Fernduell mit den Linzern ein Herzschlag-Finale werden. Der FC Dornbirn, der das Hinspiel mit 0:2 verlor, hat sich gerade noch rechtzeitig gerettet. In der vorletzten Runde mit dem 2:0-Auswärtssieg bei Hinrunden-Meister SV Horn. Im Duell "Rothosen vs. Rotjacken" können die Vorarlberger befreit aufspielen. Werden sie auch zum "Party-Crasher" für die Gäste? Ligaportal-Tipp: 0:2

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr KSV 1919 - FAC Live-Ticker KSV 1919 gegen FAC Nach im Herbst 13 Runden Falken-Frust folgte hernach die Falken-Fabelserie. Wohl selten in der Zweitliga-Historie, ja überhaupt im österreichischen Profifußball, ist eine Mannschaft derart wie "Phönix aus der Asche" aufgestiegen wie die Kapfenberger, die lange Zeit abgeschlagenes Schlusslicht waren und seit Runde 31 sensationell noch den Klassenverbleib gesichtert haben. Wer darauf im Herbst gewettet hätte, wäre jetzt im Frühsommer "reich" geworden. Nach 10 Siegen mit dem Nimbus der Unbesiegbarkeit wird auch die jüngste 0:3-Derby-Niederlage in Lafnitz das Team um Erfolgstrainer Abdulah Ibrakovic nicht "umwerfen", um sich mit einem Erfolgserlebnis, gegen allerdings wiedererstarkte Floridsdorfer, aus dieser ereignisreichen Saison zu verabschieden. Der 52-jährige Bosnier holte übrigens seit seiner KSV-Rückkehr im Spätherbst bis heute in 18 Spielen 9 Siege, 5 Remis und nur 4 Niederlagen. Ergo: 32 Punkte (zuvor in 11 Spielen = 2 Punkte), Schnitt: 1,78. Ligaportal-Tipp: 1:1

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr SKN St. Pölten - SK Rapid II Live-Ticker SKN St. Pölten gegen SK Rapid II Mit - ungewohnt - 3 Niederlagen in Folge verabschiedete sich "Winter-Meister" und Titel-Aspirant SKN St. Pölten sang- und klanglos aus dem Aufstiegsrennen mit dem GAK 1902 und FC Blau-Weiß Linz und wird die Saison als Tabellendritter beenden. Gegen die bereits als Absteiger feststehenden Amateure von Bundesligist SK Rapid will sich die spielstarke, junge Helm-Elf sicher mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison und beim letzten Heimspiel verabschieden. Beim ersten Auswärtsspiel der Saison, in Hütteldorf, feierten die Wölfe einen 5:1-Kantersieg. Ligaportal-Tipp: 2:0

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr First Vienna FC 1894 - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen SV Licht Loidl Lafnitz Die Vienna wird die Saison als bester Aufsteiger abschließen und bereichert die ADMIRAL 2. Liga definitiv. Die Zellhofer-Elf zehrt vor allem von ihrer Kompaktheit und Homogenität. Zwar zählen 33 erzielte Tore nach 29 Runden mit zu den wenigsten unter den 16 Klubs, doch die Gastgeber kassierten auch nur 31. In den vergangenen 5 Partien (3S, 1U, 1N) hatte Andreas Lukse, der zurecht von einer Experten-Jury zum Torwart der Saison gewählt wurde, nur ein Mal das Spielgerät aus dem Netz zu holen. Lafnitz hat nach einer Unserie zuletzt mit dem Derby-Sieg gegen die bis dato 10 Spiele unbesiegten Kapfenberger ein Lebenszeichen gesetzt und wird die Reise zur Naturarena Hohe Warte sicher nicht nur als "Sonntagsausflug" sehen. Spieler, die in dieser Saison nicht so oft zum Zuge kamen, werden womöglich ihre Chance bekommen, sich zu bewähren. Könnte eine unterhaltsame Partie werden. Ach so...und die Vienna hat noch eine "Rechnung offen" mit den Steirern aus dem Herbst, kassierte der Aufsteiger doch seine erste Niederlage dieser Saison in Runde 7 in Lafnitz...es war auch die einzige Niederlage in den ersten 11 Runden. Ligaportal-Tipp: 1:0

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL