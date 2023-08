Runde 2 in Liga 2. Nachdem die Auftakt-Runde in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 eher eine für die Heim-Mannschaften war (5S, 1U...2 Auswärts-Siege), darf man gespannt sein, was das kommende Wochenende bringen wird. Vom Aufsteiger-Trio starteten SW Bregenz und DSV Leoben mit Siegen und nutzten ihr Heimrecht, während der SV Stripfing auswärts nur knapp einen Punkt beim FC Flyeralarm Admira verpasste. Mit dem SKN St. Pölten und GAK 1902 unterstrichen zwei Klubs überzeugend ihre Aufstiegs-Ambitionen, doch stehen am Freitag vor neuen Herausforderungen. Damit zur Vorschau mit Tipps!

Es ist angerichtet in der Innviertel Arena. Freitagabend, Flutlicht-Atmosphäre, Fußball-Herzen schlagen höher...dazu ein Duell, das Bundesliga-Erinnerungen weckt mit der SV Guntamatic Ried vs. FC Flyeralaram Admira, die nun erstmals in Liga 2 aufeinandertreffen. Siehe auch Mannis Match-Prognosen.

Fr, 04.08.2023, 18:10 Uhr FC Dornbirn - GAK 1902 Live-Ticker FC Dornbirn gegen GAK 1902 2 Monate nach dem verpassten Aufstieg kehrt der GAK 1902 in die damalige "Tal der Tränen-Stätte"" zurück an die Birkenwiese in Dornbirn, wo die Grazer mit dem 1:1 den Aufstieg verpassten. Beide Teams mit jeweils Auftakt-Sieg. Wobei die Vorarlberger mal wieder beim FC Liefering überraschten. In der Vorsaison ein 6:0-Kantersieg bei den Jungbullen, diesmal ein 1:0 dank Goldtorschütze Anteo Fetahu, dem 21-jährigen Deutsch-Albaner. Wo kam der diesen Sommer nochmal her...GAKler jetzt tapfer sein...von Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz. Ligaportal-Tipp: 0:2.

Fr, 04.08.2023, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SKN St. Pölten gegen SV Licht Loidl Lafnitz Beide Teams mit klaren 3-Tore-Abstand-Auftaktsiegen. Der SKN hat sich punktuell verstärkt, will den Aufstieg und bekennt sich auch öffentlich dazu. Lobenswert! So hat es in der Vorsaison auch der FC Blau-Weiß Linz klar deklariert. Doch die Helm-Schützlinge sollten vor den Lafnitzern gewarnt sein, die sowohl im ÖFB-Cup als auch zum 2. Liga-Auftakt (3:0 vs. KSV 1919) prima performten und mit breiter Brust in die "Höhle der Wölfe" kommen. Die bisherigen 4 Zweitliga-Duelle zwischen beiden Klubs waren stets eng (2 Siege SKN, 1U, 1S SVL). Im Vorjahr siegten die Niederösterreicher daheim mit 2:1, in Lafnitz gab´s ein 2:2. Ligaportal-Tipp: 3:1

Fr, 04.08.2023, 18:10 Uhr SV Stripfing - DSV Leoben Live-Ticker SV Stripfing gegen DSV Leoben In Runde 2 bereits das erste Aufsteiger-Duell. Der SV Stripfing, der im Herbst seine Heimspiele in der Ausweichstätte FAC-Platz austrägt, kassierte beim als heimstark bekannten FC Flyeralarm Admira eine unglückliche Last-Minute-Niederlage, verkaufte sich dabei teuer. Das Team von Neo-Cheftrainer Christian Wegleitner, der als langjähriger Co-Trainer von Vorsaison-Absteiger Young Violets die 2. Liga kennt, ist noch schwer einzuschätzen, profitiert womöglich von der Aufstiegs-Euphorie. Letzteres gilt definitv für den DSV Leoben, der zum Auftakt gleich ein Spektakel bot, samt Turnaround & Comebacker-Qualität. Für das 3:2 gibt es zwar auch "nur" 3 Punkte, doch die Art & Weise dieses errungenen Auftakt-Sieges wiegt mehr und könnte sich beim Jancker-Team derart manifestieren, um im weiteren Saisonverlauf davon zu zehren. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 04.08.2023, 18:10 Uhr KSV 1919 - FAC Live-Ticker KSV 1919 gegen FAC Ja, geht denn das bei den im Frühjahr bärenstarken Falken wieder los wie im vergangenen "Horror"-Herbst? Im Vorjahr 0:3-Auftaktniederlage in Amstetten, diesmal in Lafnitz. Vor einem Jahr dauerte es bis zur 14. Runde, ehe die Kapfenberger den ersten Dreier verbuchten. So viele Punkte holten die Steirer vorher aus 13 Spielen (10N, 3U). Auf so einen Fabel-Falken-Flug wie diesen Frühjahr sollten sich die Gastgeber in der neuen Saison nicht verlassen. Weiß auch Erfolgstrainer Abdullah Ibrakovic. Auch, wie stark der FAC ist - eine gestandene 2. Liga-Mannschaft. Die zwar nun kurzfristig Co-Trainer Gisdov in dessen bulgarische Heimat verlor, doch viel Substanz hat und eine homogene Einheit verkörpert. Gegen Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried in der Sonntags-Matinee in Runde 1 waren die Floridsdorfer schon nah dran am Sieg, am Ende stand nach 1:0-Führung ein 1:1. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fr, 04.08.2023, 18:10 Uhr SV Horn - FC Liefering Live-Ticker SV Horn gegen FC Liefering Duell zweier Verlierer in Runde 1. Beide mit großer Personal-Fluktuation im Sommer. Nahezu "rundererneuert". Die Lieferinger dazu mit einem neuen Trainer, Onur Cinel, dem 38-jährigen Deutschen aus Essen im Ruhrgebiet. Bei beiden Teams läuft ein zeitlicher Prozeß der Integration. In der Vorsaison gewannen beide jeweils ihre Heimspiele mit 3:1. Ligaportal-Tipp: 1:1

Fr, 04.08.2023, 20:30 Uhr SV Guntamatic Ried - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen FC Flyeralarm Admira Freitagabend-Flutlicht- und Einzel-Spiel in Runde 2 in Liga 2. Ein Duell, in dem ein Hauch von Bundesliga mitschwingt, kannten sich beide Klubs bisher ausschließlich aus Duellen im Oberhaus. Nun erstmals in der ADMIRAL 2. Liga. Vorjahres- gegen Vor-Vor-Jahres-Absteiger! Die Panther in Aufbruchstimmung und mit dem Sportdirektor Stöger-Schub. Der 57-jährige Wiener könnte in der Südstadt beim bekannten "Talente-Biotop" mit seiner geballten Kompetenz und Strahlkraft einiges vorran und "zu neuen Ufern" bringen. Im Vorjahr schaffte die Admira gerade noch am letzten Spieltag den Klassenerhalt gegen Vorwärts Steyr. Jetzt geht es gegen einen anderen OÖ-Klub, die SV Ried. Die sich zuletzt beim FAC mit einem 1:1 zu begnügen hatte, immerhin Moral bewies und einen 0:1-Rückstand wegmachte. Coach Maximilian Senft brachte dabei gleich 7 Neuzugänge in der Startelf. Noch nicht an Bord ist Kapitän Marcel Ziegl, der an einer Fersenverletzung laboriert. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Sa, 05.08.2023, 20:00 Uhr SKU Amstetten - SW Bregenz Live-Ticker SKU Amstetten gegen SW Bregenz Im Samstag-Solospiel will sich Amstetten für die 0:3-Auftakt-Niederlage beim GAK 1902 rehabilitieren, wo die Mostviertler klar unterlegen waren. Die Vorarlberger um Trainer-Taktiker Andreas Heraf wollen Aufstiegs-Euphorie & Schwung aus dem 2:0-Auftaktsieg gegen die Vienna mitnehmen und könnten überraschen. Gegen die Vienna legten die Bregenzer geradezu überfallartig los und nach einem Doppelschlag stand nach 11 Minuten schon der 2:0-Sieg fest. Die Gastgeber allemal gewarnt. Interessant auch das Trainer-Duell Jochen Fallmann kontra Andreas Heraf. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at