BINGO! Beinhahe hätte die Ligaportal-Redaktion bei den Tipps der Vorschau für Runde 2 der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 den "Jackpot geknackt". Bei 6 der 7 ausgetragenen Partien tippten wir tendenziell richtig, 2 Mal sogar mit dem exakten Resultat (beim KSV 1919 und SV Ried). Nur bei First Vienna FC 1894 vs. SK Sturm II lagen wir knapp daneben. Vesel Demaku als Spielverderber...wir tippten auf einen 3:2-Heimsieg, Endstand 2:2. Auf ein Neues... wir fordern mal wieder unseren Ligaportal-Experten Manni Bender heraus - siehe auch Mannis Matchprognosen - und gehen mutig ran. Damit zur Vorschau Runde 3.

Das Freitagabend-Top-Spiel findet auf der Hohen Warte zwischen den Traditionsklubs First Vienna FC 1894 und GAK 1902 statt. Für David Peham (re.), sicher ein besonderes Match. Der 31-jährige Amstettener, der noch auf sein erstes Pflichtspieltor für die Vienna wartet, spielte bis diesen Sommer 2 Jahre für die Grazer.

Fr, 11.08.2023, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - FC Liefering Live-Ticker SKN St. Pölten gegen FC Liefering Der selbsternannte Aufstiegs-Kandidat aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt wurde bisher seinen Ansprüchen gerecht, startete mit dem Punkte-Maxium in die Saison. Dem 4:1-Auswärtserfolg beim SK Sturm II folgte ein souveräner 2:0-Heimsieg über die starken Lafnitzer. Vor allem Torjäger-Routinier Dario Tadic, kam im Sommer vom Bundesligisten TSV Hartberg, erweist sich als Volltreffer und könnte der Unterschiedsspieler sein. Die letzten 3 Duelle zwischen beiden Klubs gingen stets an die St. Pöltener, stets mit 2 erzielten Treffern (2 Mal 2:0 und 1x 2:1). Die Lieferinger um Neo-Cheftrainer Onur Cinel sind noch in der Findungsphase, warten noch auf das erste Tor und den ersten Punkt nach der 0:1-Heimniederlage in Runde 1 und dem Spielausfall in Horn in Runde 2. Im Heimspiel-Doppel binnen einer Woche will das gastgebende "Wolfs-Rudel" nachlegen. Das Formbarometer und Momentum spricht für sich, respektive den SKN, doch die neuformierte Jungbullen-Herde ist stets für eine Überraschung gut. Tipp: 3:1.

Fr, 11.08.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - SV Horn Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen SV Horn Der Fast-Absteiger aus der Südstadt ist durchaus positiv in die neue Saison gestartet. Dem, wenn auch späten, 1:0-Heimsieg vs. Aufsteiger SV Stripfing folgte ein 2:2 bei BL-Absteiger SV Guntamatic Ried, der ja neben dem SKN St. Pölten und GAK 1902 als Aufstiegs-Kandidat gehandelt wird. Vor allem bewiesen die Panther in Ried nach 0:2-Rückstand Moral und erkämpften noch ein achtbares 2:2. Ergo stehen 4 Punkte zu Buche und Zuhause ist die Admira eh - wie auch die vergangenen Saison bewiesen - schwer "zu knacken". Doch Achtung: Der SV Horn ist in der 2. Liga gegen die Gastgeber noch unbesiegt. Dem 2:1-Heimsieg in Rd. 11 folge in der vergangenen Saison in der Südstadt in Rd. 21 ein 0:0. Nach der enormen Personal-Fluktuation im Sommer läuft beim "Transfer-Kaiser" aus dem Waldviertel noch der Integrations-Prozeß, dazu noch der Spielausfall in Runde 2. Tipp: 2:1.

Fr, 11.08.2023, 18:10 Uhr SV Stripfing - SV Guntamatic Ried Live-Ticker SV Stripfing gegen SV Guntamatic Ried Auch das 2. Auswärtsspiel führt die SV Guntamatic Ried auf den FAC-Platz, den der SV Stripfing im Herbst als Ausweichstätte nutzt. In Runde 1 hatten sich die Innviertler beim FAC mit einem 1:1 zu begnügen, dem ein 2:2 daheim gegen die Admira folgte (nach 2:0-Führung!). Der BL-Absteiger somit zwar noch unbesiegt, doch statt möglichen 6 Punkten "nur" mit 2. Auch der Aufsteiger wartet noch auf den ersten Dreier, steht nach 2 Auftakt-Niederlagen noch ohne Punktgewinn da. Der späten, unglücklichen 0:1-Niederlage bei der Admira folgte eine 1:4-Heimpleite im Aufsteiger-Duell gegen die derzeitigen "Überflieger" aus Leoben. Für beide Klubs die nächste Standortbestimmung und wegweisend. Tipp: 1:2.

Fr, 11.08.2023, 20:30 Uhr First Vienna FC 1894 - GAK 1902 Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen GAK 1902 Was für ein Kult-Duell zweier Resonanz-Klubs im Freitag-Abend-Flutlicht- und Einzel-Spiel. Das Aufeinandertreffen gab es schon 90x in der Historie (37S GAK, 22 Remis, 31S Vienna). Heimspiel-Doppel binnen einer Woche für die Vienna, Auswärts-Doppel für den GAK 1902. Die Rotjacken bisher mit blütenweißer Weste: 2 Spiele = 2 Siege = 4:0-Tore. Die Grazer einzig in der Liga noch ohne Gegentor. Letzteres galt auch in der Vorsaison in den Duellen mit der Vienna. Einem 1:0-Heimsieg im Herbst folgte im Frühjahr ein 2:0 auf der Hohen Warte. Die Messner-Mannen sind gut drauf, wirken stabil und selbstbewusst. Allen vorran der Ex-Lafnitzer Christian Lichtenberger, der (inkl. ÖFB-Cup) bisher in allen 3 Pflichtpartien traf. Die Gastgeber in ihrer "Grazer Woche" nach der Partie in Runde 2 vs. SK Sturm II, gegen dendie Zellhofer-Schützlinge eine 2:0-Führung noch im Finish herschenkten und 2 Punkte liegen ließen - 2:2. Auch im 1. Match kassierten die Blau-Gelben, damals noch mit Routinier Lukse zwischen den Pfosten, 2 Gegentore - bei der 0:2-Niederlage bei Aufsteiger SW Bregenz. Starteten die Gastgeber in der Vorsaison als damaliger Aufsteiger noch mit 2 Siegen furios, warten sie diesmal noch auf den ersten Dreier und haben 1 Zähler auf dem Konto. Tipp: 1:2.

Sa, 12.08.2023, 14:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Dornbirn Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen FC Dornbirn Der SV Lafnitz startete vielversprechend mit einem 3:0-Heimsieg im steirischen Duell vs. KSV 1919 in die Saison, überzeugte zuvor auch im Donnerstag-Auftaktspiel in Runde 1 im Uniqa-ÖFB-Cup beim 4:1-Triumph in Neusiedl/See. Gegen den SKN St. Pölten setzte es zwar zuletzt auswärts eine 0:2-Niederlage, doch gegen den Top-Aufstiegsfavoriten kann das schon mal passieren. Mit einem Aufstiegs-Aspiranten hatte es jüngst auch der FC Dornbirn zutun und verlange dem GAK 1902 alles ab, um sich letzendlich daheim mit 0:1 geschlagen zu geben. Matchwinner war der Ex-Lafnitzer Lichtenberger. In Runde 1 überraschten die Vorarlberger mit einem 1:0-Sieg in der Red Bull Arena gegen den FC Liefering. Auch das letzte Duell am 18. März gegen die Lafnitzer gewannen die Rothosen - mit 2:1. Das Siegtor fiel erst in der 88. Min. (Jan Stefanon). Es war im 8. Aufeinandertreffen der erste Sieg der Vorarlberger gegen die Steirer, die zuvor 5 Siege und 2 Remis verbuchten und Zuhause gegen den Ländle-Klub noch unbesiegt sind. Unvergessen am 16. April 2021 ein 8:0-Kantersieg! Tipp: 1:1.

Sa, 12.08.2023, 14:30 Uhr SW Bregenz - KSV 1919 Live-Ticker SW Bregenz gegen KSV 1919 SWB-Trainer Andy Heraf hat es wieder Mal geschafft eine Mannschaft zu formen und auf Erfolgskurs zu bringen. 2 Spiele = 2 Siege, jeweils mit 2 Toren (2:0 vs. Vienna, 2:1 in Amstetten). Getragen von der Aufstiegs-Euphorie und den beiden Auftaktsiegen ist den Vorarlbergern auch der dritte Dreier der Saison en suite zuzutrauen. Die Kapfenberger mit Saison-"Stotter-Start". Nach dem Fabel-Falken-Frühjahrsflug und einer famosen Saison-Aufholjagd, die ihresgleichen sucht und mit dem Klassenerhalt das krönende Happyend fand, sind die Steirer um Erfolgstrainer Abdullah Ibrakovic noch nicht so recht "in der Spur". Nach der 0:3-Auftaktniederlage beim heimstarken SV Lafnitz, hatte sich die KSV 1919 daheim nach 1:0-Führung gegen den formstarken FAC am Ende mit einem 1:1 zu begnügen. Für die Gäste gilt es nunmehr nicht - wie im "Horror-Herbst" der Vorsaison - vorzeitig den Anschluss zu verlieren. Das Momentum spricht für Bregenz, dazu hat es das weitere Programm für die Kapfenberger in sich. In einer Woche kommt Aufstiegs-Topfavorit SKN St. Pölten (So., 20.08., 12:30 Uhr). Tipp: 1:1.

So, 13.08.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - FAC Live-Ticker Sturm Graz II gegen FAC Binnen einer Woche gastiert der FAC zum 2. Mal in der Steiermark. Nach dem 1:1 in Kapfenberg geht es nun zur 2. Mannschaft von ÖFB-Cup-Sieger SK Sturm Graz. Die "Jungblackies" zeigten nach der 1:4-Heimniederlage gegen Aufstiegs-Aspirant SKN St. Pölten eine Reaktion und bewiesen auf der Hohen Warte nach 0:2-Rückstand gegen die Vienna Moral und erkämpften sich dank Doppelpacker Demaku noch ein 2:2 im furiosen Finish. Ein Punktgewinn wie ein "gefühlter Sieg", was dem jungen Hösele-Team Selbstvertrauen geben dürfte. Doch der FAC durchaus in guter Form, bisher auf 1:1 programmiert (vs. SV Ried und beim KSV 1919). Doch Achtung, Mörec-Mannen! In den bisherigen beiden Duellen der Vorsaison blieb der FAC gegen die jungen Grazer ohne Torerfolg und Dreier. Ein 0:0 auswärts und eine 0:1-Heimniederlage stehen zu Buche. Da haben die Floridsdorfer durchaus noch eine Rechnung offen...und hoffen im 3. Anlauf auf einen Dreier. Tipp: 0:1.

So, 13.08.2023, 10:30 Uhr DSV Leoben - SKU Amstetten Live-Ticker DSV Leoben gegen SKU Amstetten Aufsteiger DSV Leoben erobert im Hurra-Stil die neue Liga, ja "rockt die Liga". 2 Spiele = 2 Siege, dazu mit 7 Treffern die meisten aller 16 Klubs. Dem spektakulären 3:2-Auftakt-Heimsieg gegen den SV Horn (nach zweimaligem Rückstand!), folgte ein 4:1-Husarenstreich im Aufsteiger-Duell mit dem SV Stripfing auf dem FAC-Platz. Nach den bisherigen Freitagspielen folgt nun für die Jancker-Jungs erstmals eine Sonntags-Matinee. Gegen "angeschlagene" Amstettener, die im Vorjahr nach 2 Runden mit 6 Punkten und 6:1-Toren noch Spitzenreiter waren, doch in der neuen Saison mit 1:5-Toren und 0 Punkten gemeinsam mit dem SV Stripfing das Tabellenende zieren. Momentum & Formbarometer sprechen für die Steirer, die alle Neune (Punkte) schaffen können. Doch an Motivation & Tatendrang scheint es den Donawitzern eh nicht zu fehlen. Tipp: 4:2.

Fotocredit: Josef Parak