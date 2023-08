In Runde 3 der ADMIRAL 2. Liga gab es einige Kapriolen, respektive Favoriten-Umfaller. Ließen mit dem SKN St. Pölten und der SV Guntamatic Ried zwei der drei im Vorfeld der Saison gehandelte Aufstiegs-Aspiranten überraschend "Federn". Während Vorjahes-Vizemeister GAK 1902 noch den "Turnaround" schaffte und nach 0:2-Pausenrückstand bei der Vienna am Ende als 3:2-Sieger die Hohe Warte verließ. Die Tabellenspitze somit in "Steirer Hand": Die Rotjacken und Aufsteiger DSV Leoben im Gleichschritt mit dem Punkte-Maximum. Damit zur Vorschau Runde 4. Siehe auch Mannis Matchprognosen!

Schau an, die Panther! Greift beim FC Flyeralarm Admira etwa der "Stöger-Schub"? Seit der 57-jährige Wiener mit 1. Juli das Zepter als Sportdirektor bei den Südstädtern schwingt, läuft es beim Team von Thomas Pratl (der 33-Jährige war zuvor AKA Admira-Trainer), kehrte Konstanz ein. Und: Effizienz! 2 Mal stand die "Null" zuhause bei den 1:0-Siegen über Aufsteiger SV Stripfing und Vorsaison-Herbstmeister Horn. Auch die Moral stimmt! So wurde auswärts bei den heimstarken Riedern ein 0:2-Rückstand aufgeholt (2:2). Zu Hause heißt der Standard-Goldtorschütze bisher: Lukas Malicsek - im Bild das 1:0-Siegtor vs. SV Horn. Auf 1:0-Resultate ist auch Dornbirn "programmiert"...neben einem Sieg gab es mit diesem Ergebnis allerdings auch schon 2 Niederlagen.

Fr, 18.08.2023, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - DSV Leoben Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen DSV Leoben "Sehnsucht Sieg"! Die runderneuerte SV Ried ist nach dem großen personellen Umbruch im Sommer noch nicht in Liga 2 angekommen, wartet nach 2 Remis und einer Niederlage (bei Aufsteiger SV Stripfing) weiter auf den 1. Dreier. Und jetzt kommen auch noch die Überflieger aus Leoben mit Chefcoach Carsten Jancker, als Spieler Champions League-Sieger 2001 und 4-facher Meister mit dem FC Bayern. Das letzte Duell gegen den Aufsteiger ist über 18 Jahre her, damals gewann dank Triplepacker Sanel Kuljic mit 3:0 in Ried. Die Duell-Bilanz aus vergangenen 2. Liga-Zeiten in 14 Partien sieht die Innviertler vorn, das Momentum die Steirer. Siehe auch HIER. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 18.08.2023, 18:10 Uhr SV Horn - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SV Horn gegen First Vienna FC 1894 Die Vienna und der "2:0-Vorsprung-Fluch"...! Im Heimspieldoppel gab das Zellhofer-Team gleich 2x gegen Grazer Klubs eine Führung aus der Hand (2:2 vs. SK Sturm II, 2:3-Niederlage sogar gegen den GAK 1902). Der "Transfer-Kaiser" aus Horn mit einem Spiel in Rückstand (Nachholtermin vs. FC Liefering kommenden Dienstag, 22.08., 18:30 Uhr) und noch ohne Punkt. Im Vorjahr blieben die Waldviertler in den Duellen mit den Gästen sogar ohne Tor: 0:3 daheim, 0:0 auf der Hohen Warte. Apropos Tor: Im Gäste-Gehäuse könnte nach dem Weggang von Einser-Goalie Andreas Lukse (FC Blau-Weiß Linz) und dem verletzten Ex-KSVer Christopher Giuliani (Mittelfußbruch) der taufrische Neuzung Armin Gremsl (von Arminia Bielefedl) sein Vienna-Debüt geben. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fr, 18.08.2023, 18:10 Uhr FAC - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FAC gegen SV Licht Loidl Lafnitz Der FAC schwer zu besiegen, als "Remis-Spezialist"! 3x bisher in dieser Saison schon. Der SV Lafnitz mit 2 Heimsiegen und der Niederlage beim Aufstiegs-Kandidat SKN St. Pölten. Ein ordentlicher Auftakt für die Steirer mit 6 Punkten. In der Vorsaison erzielte der FAC stets 4 Tore gegen die Gäste. 4:3 daheim, 4:0 gar in Lafnitz. Ligaportal-Tipp: 2:1

Fr, 18.08.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - SV Stripfing Live-Ticker SKU Amstetten gegen SV Stripfing Die umkämpften, ersten Punktegewinne beim 1:0 vs. SV Guntamatic Ried dürften Aufsteiger SV Stripfing/Weiden Rückenwind verleihen. Amstetten, im Vorjahr noch mit 7 Punkten aus 3 Spielen und unbesiegt gestartet, in der neuen 2. Liga-Saison noch ohne Zählbares. 3 Niederlagen, darunter 2 gegen die anderen 2 Aufsteiger. Nunmehr geht es in Runde 4 bereits gegen den dritten Liga-Neuling. Ligaportal-Tipp: 1:1

Fr, 18.08.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - SW Bregenz Live-Ticker FC Liefering gegen SW Bregenz Der FC Liefering mit dem 1:0-Coup bei Aufstiegs-Aspirant SKN St. Pölten. Die Jungbullen um Neo-Chefcoach Onur Cinel stets für Überraschungen gut. Der auswärts noch verlustpunktfreie Aufsteiger SW Bregenz um Taktik-Fuchs Andy Heraf mit der ersten Niederlage daheim gegen disziplinierte, kompakte Kapfenberger (0:2). Im 1. Saisonspiel unterlagen die Jungbullen einem Ländle-Klub (FC Dornbirn, 0:1) in der großen Red Bull-Arena in Wals-Siezenheim. Doch der Dreier in St. Pölten wird den Salzburgern Selbstvertrauen einflößen zu Beginn der "englischen Woche" (Dienstag, 22. August, Nachtragsspiel in Horn; Fr., 25.08. daheim vs. SV Ried). Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 18.08.2023, 20:30 Uhr GAK 1902 - Sturm Graz II Live-Ticker GAK 1902 gegen Sturm Graz II "Kleines Grazer Derby" im Solo- und Flutlicht-Spiel am vorgerückten Freitagabend! Die Rotjacken mit blütenweißer Weste und viel Moral. Der SK Sturm II, bei dem Cheftrainer Thomas Hösele am Freitagabend gesperrt ist, zuletzt 2x mit 2:2, viel Moral und Comebacker-Qualität. Trotzte dem GAK 1902 in der Vorsaison ein 1:1 auswärts ab, um das Retourmatch 2:3 zu verlieren. Ligaportal-Tipp: 2:1

Sa, 19.08.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker FC Dornbirn gegen FC Flyeralarm Admira Die ökonomische, effiziente Admira - in der Vorsaison gerade noch im Finish dem 2. Abstieg in Folge entkommen - noch unbesiegt (7 Pkt.). Der FC Dornbirn bisher mit 3x engen Partien, scheint sich auf 1:0-Resultate spezialisiert zu haben. 1:0Sieg in Salzburg vs. den FC Liefering und jüngst 2x 0:1-Niederlagen. Duell-Bilanz 2. Liga zwischen den Vorarlbergern und Südstädtern: 5 Spiele = 5 S, 19:2 Tore pro Admira. Ligaportal-Tipp: 1:2.

So, 20.08.2023, 12:30 Uhr KSV 1919 - SKN St. Pölten Live-Ticker KSV 1919 gegen SKN St. Pölten Aufstiegs-Aspirant SKN St. Pölten will sich für die Heimpleite gegen den FC Liefering (0:1) rehabilitieren. Die Niederösterreicher haben auch noch eine "Rechnung offen" von der 1:2-Niederlage im Frühjahr beim KSV 1919, wodurch die "Wölfe" im Aufstiegsrennen beim Fern-Duell mit dem FC Blau-Weiß Linz und GAK 1902 entscheidend zurückgeworfen wurden Die Falken mit breiter Brust nach dem 1. Sieg in Bregenz. Taktisch klug und diszpliniert fügten die Steirer den vom Aufstieg her und 2 Start-Siegen euphoriesierten Heraf-Schützlingen die erste Saison-Niederlage zu. Das wird auch für die Niederösterreicher schwer, ein eminent spannendes finales Match der 4. Runde. Ligaportal-Tipp: 0:1

Fotocredit: Josef Parak