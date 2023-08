In Runde 5 der ADMIRAL 2. Liga kommt es gleich zu drei spannenden Landesduellen. Am Freitagabend im Solo-Spiel geht es im Duell zwischen dem "1:0-FC Dornbirn" und Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz um die Vorarlberger Vorherrschaft in Liga 2. Der Tag darauf ist dann final komplett in "steirischer Hand", wenn in der Fußball-Sonntagsmatinee ab 10:30 Uhr der SV Lafnitz den mit blütenweißer Weste kommenden Spitzenreiter GAK 1902 empfängt und zeitgleich der KSV 1919 beim SK Sturm Graz II gastiert. Damit zur Vorschau Runde 5 mit Ergebnis-Tipp. Siehe auch Mannis Matchprognosen!

Christian Lichtenberger (l.) hier noch gegen den GAK 1902 im Dress vom SV Lafnitz, von dem der 27-jährige Mittelfeldspieler in diesem Sommer zum Vizemeister wechselte, trifft kommenden Sonntagmorgen auf seinen Ex-Klub, für den er in 80 Pflichtpartien 19 Treffer und 16 Assists beisteuerte. Bei den Grazern hat sich der Nr. 10-Nachfolger von Michael Liendl auf Anhieb als die erhoffte Verstärkung erwiesen und verbuchte bereits 2 Tore und einen Assist in 4 Einsätzen.

Fr, 25.08.2023, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - FAC Live-Ticker SKN St. Pölten gegen FAC Der SKN hat auf den "Umfaller" (0:1-Heimniederlage) gegen den FC Liefering eine Reaktion gezeigt und souverän mit 3:0 beim KSV 1919 gewonnen. Doch sind die Wölfe wie in der Vorsaison auch diesmal in fremden Revieren erfolgreicher als daheim? Vor dem FAC dürften die Gastgeber allemal gewarnt sein. Einzig neben Spitzenreiter GAK 1902 sind die Floridsdorfer in dieser Saison nach 4 Runden noch unbesiegt (1S, 3U) und schwer "zu knacken". Im Vorjahr gewannen die Gäste gleich beide Duelle mit jeweils 2:1! Tabellarisch betrachtet ist das Kräftemessen zwischen dem Tabellenzweiten und -fünften das Topspiel. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 25.08.2023, 18:10 Uhr DSV Leoben - First Vienna FC 1894 Live-Ticker DSV Leoben gegen First Vienna FC 1894 Nach 3 Siegen zum Start wurden die Überflieger aus Leoben in Runde 4 von Bundesliga-Absteiger SV Ried gestoppt. Doch das wird die Jancker-Elf nicht umwerfen, zumal sie nach 0:2-Rückstand im Innviertel durchaus Moral bewies, jedoch gegen die kompakte Rieder Defensive keine zwingenden Chancen kreieren konnt. Die Ausgangskonstellation ist für die Gastgeber gut, um die bisher makellose Heimbilanz zu prolongieren. Zumal die Vienna einen Fehlstart erwischte und bisher nur 1 Punkt auf dem Konto hat. Mit dem Abgang von Rückhalt Lukse (der Torhüter wechselte nach Runde 1 zum BL-Aufsteiger BW Linz) fehlt es hinten auch an Stabilität, kassierten die Gäste mit 9 Treffern neben Sturm Graz II die meisten Gegentore der Liga. Im Duell Aufsteiger vs. Vorjahres-Aufsteiger spricht das Formbarometer für die Donawitzer. Ligaportal-Tipp: 3:2.

Fr, 25.08.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - SKU Amstetten Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen SKU Amstetten In der Vorsaison gab es zwei torarme, enge Duelle. Vor einem Jahr am 5. August gab es in Amstetten ein 1:1. Im Frühjahr am 28. April gelang den Mostviertlern dank Goldtorschütze Feiertag ein 1:0-Coup in der Südstadt. Im 3. Anlauf sollte es diesmal für die Admira klappen mit einem Dreier, zumal die Gastgeber bisher gut in die Saison gestartet sind und sie auch die erste, zudem später 0:1-Niederlage in Dornbirn (88.) nicht umwerfen wird. Zuhause betrieben die Panther bisher erfolgreich Minimalismus, mit zwei 1:0-Siegen. Die Null wird womöglich diesmal nicht hinten stehen, dafür wieder ein Dreier auf der Habenseite. Zumal Amstetten mit der Roten Laterne und nur 1 Punkt nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt. Dazu die "offene Rechnung" aus dem Frühjahr für die Gastgeber. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 25.08.2023, 18:10 Uhr SV Stripfing - SV Horn Live-Ticker SV Stripfing gegen SV Horn In diesem Duell ist jeder Spielausgang möglich. Nach den beiden Auftaktniederlagen ist der SV Stripfing/Weiden mittlerweile in Liga 2 "angekommen", sammelte jüngst mit dem 1:0-Achtungserfolg-Heimsieg über BL-Absteiger SV Ried und dem 1:1 in Amstetten erste Punkte und scheint den Turnaround geschafft zu haben. Letzteres - Dublizität der Geschehnisse - gilt auch für den SV Horn, der ebenfalls in den ersten beiden Runden leer ausging...zuletzt allerdings im Heimspiel-Doppel die volle Punktezahl einfuhr und nach der großen Personal-Fluktuation im Sommer beim Integrationsprozeß einen großen Schritt vorran gekommen zu sein scheint. Doch was ist zum Ende der englischen Woche noch drin im "Tank" bei den Waldviertlern? Die 2 Siege binnen 5 Tagen könnten zusätzliche Kräfte freisetzen bei den Gästen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 25.08.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - SV Guntamatic Ried Live-Ticker FC Liefering gegen SV Guntamatic Ried Geographisch betrachtet fast ein Nachbarschaftsduell. Die Jungbullen zum Ende ihrer englischen Woche gegen den Bundesliga-Absteiger, der diesmal in der Red Bull Arena nicht wie im Vorjahr den FC Red Bull Salzburg sondern dessen Kooperationspartner eine Liga drunter ran darf. Der FC Liefering mit einem Wechselbad der Emotionen in den jünsten beiden Spielen binnen 5 Tagen. Erst ein später 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger SW Bregenz, dann am Dienstagabend im Nachtragsspiel eine späte 1:2-Niederlage in Horn. Die Schützlinge von Neo-Chefcoach Onur Cinel sind unberechenbar, was sie auch für die Rieder gefährlich macht. Die Innviertler (5) derzeit einen Punkt weniger auf dem Konto wie die Gastgeber (6) jüngst mit dem Befreiungsschlag durch den ersten Saisonsieg. War das 2:0 gegen den bis dato verlustpunktfreien Aufsteiger DSV Leoben der Turnaround für die Wikinger? Auswärts holten sie aus den bisherigen beiden Partien erst einen Punkt. Um den ersten Dreier in der Fremde einzufahren könnte es einen Abnützungskampf erfordern. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 25.08.2023, 20:30 Uhr FC Dornbirn - SW Bregenz Live-Ticker FC Dornbirn gegen SW Bregenz Das Vorarlberg-Duell. Bei Spielen mit dem FC Dornbirn waren Tore bisher Mangelware, haben sich die Rothosen auf 1:0-Resultate spezialisiert. 2 Siegen mit diesem Ergebnis stehen 2 Niederlagen gegenüber, macht ergo 6 Punkte. Die holten auch die Bregenzer, die zunächst mit 2 Siegen in die Saison starteten, zuletzt allerdings 2 Mal leer ausgingen und aufzupassen haben, nicht durchgereicht zu werden. Die prestigeträchtige Partie um die Nr. 1 in Vorarlberg in Liga 2 verspricht definitiv jede Menge Spannung. Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 27.08.2023, 10:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - GAK 1902 Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen GAK 1902 Der GAK 1902 startete optimal in die neue Saison mit dem Maximum von 12 Punkten. Die Lafnitzer zu Hause bisher makellos: 2 Spiele = 2 Siege. Wie übrigens auch die Grazer Zuhause. Hält die Siegesserie des Spitzenreiters auch bei den heimstarken Steiner-Schützlingen an? In der Duell-Historie sind die Lafnitzer sowas wie der Lieblingsgegner der Rotjacken, die in Pflichtpartien noch unbesiegt sind gegen den SVL. In 8 Zweitliga-Duellen siegte der GAK 1902 fünfmal, bei drei Remis. Hinzu kommt noch im Vorjahr in der 2. Runde des ÖFB-Cup ein 2:1-Sieg der Grazer in Lafnitz. In der 2. Liga gewannen die Gäste die letzten 4 Duelle gegen die Gelb-Blauen. Ligaportal-Tipp: 1:2.

So, 27.08.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - KSV 1919 Live-Ticker Sturm Graz II gegen KSV 1919 Das zweite steirische Sonntags-Matinee-Duell. In der Vorsaison gewannen die Kapfenberger, bei denen diesmal Cheftrainer Abdulah Ibrakovic gesperrt ist. beide Duelle mit den "Jung-Blackies". Beim 1:0-Sieg auswärts am 30. Oktober 2022 erzielte Matthias Puschl schon nach 5 Minuten das "Goldtor" für die Falken, für die dieser Sieg der Beginn einer sensationellen Aufholjagd war, an der am Ende der vielumjubelte, im Herbst nicht mehr für möglich gehaltene Klassenerhalt stand. Auch beim Retourmatch am 17. März war Matthias Puschl unter den Torschützen und besorgte den 3:1-Endstand, nachdem die Kapfenberger 0:1 zurücklagen. In der neuen Saison stehen die Gäste nach 4 Runden bei 4 Punkten, während der SK Sturm II bei 2 Zählern aus 2 Remis noch auf den ersten Sieg wartet. Ligaportal-Tipp: 0:1

