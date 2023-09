Die erste länderspielbedingte Pause der ADMIRAL 2. Liga für diesen Herbst ist vorbei. Weiter geht es mit Runde 7, in der es in den 6 Freitagpartien am Abend zum Top-Spiel im steirischen Duell zwischen Aufsteiger DSV Leoben und dem Tabellenzweiten GAK 1902 kommt (20:30 Uhr). Zuvor empfängt der mit den Grazern punktgleiche Spitzenreiter SKN St. Pölten die Vienna (18:10 Uhr). Nachfolgend zur Vorschau samt Ligaportal-Prognose.

Fr, 15.09.2023, 18:10 Uhr FAC - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker FAC gegen FC Flyeralarm Admira Tabellen-Nachbarschafts-Duell zwischen dem Fünften Floridsdorfer AC und dem 2 Punkte davor platzierten Vierten FC Flyeralarm Admira. Der FAC bisher heimstark (2S,1U) und bisher überwiegend formstark. Doch auch die Südstädter bisher gut drauf. Im Vorjahr gab´s ein 0:0 und 1:1. Auch diesmal ist anhand der bisher gezeigten Leistungen ein Remis tendenziell. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 15.09.2023, 18:10 Uhr FC Dornbirn - SKU Amstetten Live-Ticker FC Dornbirn gegen SKU Amstetten Nach Fehlstart (1U, 5N) zogen die Amstettener die Reißlehne, wurde nach 6 Runden und nur 1 Punkt Cheftrainer Jochen Fallmann entlassen. Erfolgt beim derzeitigen Schlusslicht mit dem erst 29-jährigen Patrick Enengl der Trainer-Effekt inkl.Turn-Around gegen den "Lieblingsgegner"? Duell-Bilanz in der 2. Liga: 8 Spiele, 5S SKU, 2U, 1S FCD. Der einzige Sieg der Dornbirner war bei der Premieren-Partie am 16. August 2019, als ein gewisser Lukas Fridrikas (inzwischen Austria Lustenau) den Ländle-Klub beim 2:0-Sieg in Amstetten in Führung brachte. Die 4 Duelle im Stadion Birkenwiese gewannen allesamt die Mostviertler. Und zwar mit 3:1, 6:0, 1:0 und 4:0 (Gesamtscore: 14:1 für die Gäste!). Doch die Vorarlberger haben nichts zu verschenken als aktuell Drittletzter (2S, 4N; 6 Pkt.). Auffallend: Alle bisherigen Partien dieser Saison von den Rotjacken waren "zu Null"-Spiele. 2 Mal gewann Dornbirn mit jeweils 1:0, die 4 Niederlagen endeten 0:1, 0:1, 0:5 und 0:3. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 15.09.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - SV Stripfing Live-Ticker FC Liefering gegen SV Stripfing Die Jungbullen gegen den Aufsteiger mit der Generalprobe vor dem Youth League-Start. Auch hier Tabellen-Nachbar-Treffen: Elfter vs. Zwölfter (je 7 Punkte). Die Gäste kämpften sich in die Saison, respektive neue Liga sukzessive rein und sind längst konkurrenzfähig. Die Salzburger dank ihrer Talenteschmiede oft unberechenbar. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 15.09.2023, 20:30 Uhr DSV Leoben - GAK 1902 Live-Ticker DSV Leoben gegen GAK 1902 Das Top-Spiel mit Freitagabend-Flutlichtflair! Steirisches Prestigeduell zweier Traditionsklubs. Aufstiegs-Aspirant GAK 1902 (5S, 1U) bisher stabil und formstark, bis auf den einen Umfaller in Lafnitz. Der Aufsteiger nach 3 Siegen zuletzt mit 3 Niederlagen. Neo-Cheftrainer Rene Poms bei seiner Heimspiel-Premiere, will endlich anschreiben. Könnte enge Partie werden, spannend allemal. Ligaportal-Tipp: 0:1.

So, 17.09.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SW Bregenz Live-Ticker Sturm Graz II gegen SW Bregenz Die Young-Blackies auch mal wieder Sonntagvormittag im Einsazt. Die 2. Mannschaft des ADMIRAL Bundesligisten zwar Tabellenvorletzter, doch bisher schwer zu biegen. Vier Remis und eine knappe Niederlage. Gegen den starken Aufsteiger aus dem Ländle (3. Platz, 12 P.!) soll der erste Dreier her. Doch Gäste-Coach Andi Heraf hat eine homogene Einheit geformt, die auch aus der steirischen Landeshauptstadt was mitnehmen will. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fotocredit: RiPu