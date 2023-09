In Runde 8 der ADMIRAL 2. Liga kommt es neben 4 Freitag-Partien auch wieder zu Samstagspielen (3). Dazu final eine Sonntags-Matinee in Horn. Zur besten Prime-Time am Samstagabend empfängt der starke Aufsteiger SW Bregenz den ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried, Ex-Klub von SWB-Coach Andi Heraf. Im Freitagabend-Flutlicht-Match werden beim Duell zwischen dem FC Flyeralarm Admira und SKN St. Pölten Erinnerungen an das Oberhaus geweckt. In das Vorjahres-Vizemeister GAK 1902 unbedingt kommen und vorerst die Tabellenführung verteidigen will. Damit zur Vorschau samt Ligaportal-Prognose.

Gelingt dem gebürtigen Grazer Michael Lang (l.) mit dem GAK 1902 die Verteidigung der erst in der vergangenen Runde eroberten Tabellenführung? Während Mark Grosse (r.) und die SV Ried beim Dritten SW Bregenz im Ländle nicht ins Straucheln kommen wollen und auf den ersten Auswärts-Dreier hoffen. Siehe auch Mannis-Matchprognosen!

Fr, 22.09.2023, 18:10 Uhr DSV Leoben - FAC Live-Ticker DSV Leoben gegen FAC Nach dem furiosen Start mit 3 Siegen aus 3 Spielen ging Aufsteiger DSV Leoben seither leer aus, kassierte 4 Niederlagen in Folge. Und jetzt kommen auch noch die im Flow befindlichen Floridsdorfer, die aus ihrem jüngsten Heimspiel-Doppel das Maximum holten. Überhaupt aus den jüngsten 4 Partien 3 Dreier verbuchten (jeweils mit 3 erzielten Toren!) und sich in der Tabelle auf die Überholspur begaben, um bereits auf Platz 4 zu stehen. Auswärts warten die heimstarken Mörec-Mannen allerdings noch auf den ersten Sieg (2U, 1N). Vielleicht ein gutes Omen: der letzte war saisonübergreifend in der Steiermark, am 4. Juni mit 3:0 in Lafnitz. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 22.09.2023, 18:10 Uhr SV Stripfing - KSV 1919 Live-Ticker SV Stripfing gegen KSV 1919 Aufsteiger SV Stripfing ist in Liga 2 längst konkurrenzfähig und nach den beiden Auftakt-Niederlagen gab es stets enge Spiele, von denen 3 gewonnen wurden. Zuletzt gab es sogar den ersten Dreier in Fremde, mit 2:1 in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim gegen die Jungbullen vom FC Liefering. Das dürfte dem Team von Trainer Christian Wegleitner zusätzlich Rückenwind geben, um auch den "Falken" die "Flügel zu stutzen". Die liegen zwar 5 Ränge hinter dem Tabellenachten, doch auch nur 2 Punkte. Und: die Kapfenberger sind auswärts durchaus für Überraschungen gut...frag nach in Bregenz (Rd. 3, 2:0-Sieg!). Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fr, 22.09.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SKU Amstetten gegen SV Licht Loidl Lafnitz Von der Tabellen- und Punktekonstellation eine klare Sache. Hier der Tabellenletzte mit 1 mageren Zähler, dort der Fünftplatzierte mit deren 12. Doch bei den Lafnitzern gilt bisher: Zuhause Top (Maximum von 4 Siegen aus 4 Spielen, 10:1 Tore), auswärts Flop (3 Niederlagen, 1:7-Tore). Doch in der Vorsaison siegten die Steirer am 7. Oktober mit 1:0 in Amstetten durch ein Last-Minute-Tor von Stefan Sulzer. Beim Retourmatch am 12. Mai revanchierten sich die Mostviertler mit einem 3:2-Sieg in Lafnitz. Gelingt unter dem jungen Neo-Chefcoach Patrick Enengl endlich der ersehnte erste Saison-Dreier und damit Befreiungsschlag? Ligaportal-Tipp: 1:0.

Fr, 22.09.2023, 21:00 Uhr FC Flyeralarm Admira - SKN St. Pölten Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen SKN St. Pölten Das Topspiel der Runde am Freitagabend! Vor 2 Jahren noch ein Duell im Oberhaus, als in der Qualigruppe im Frühjahr 2021 die Admira beide Spiele gegen die Wölfe gewann. In der vergangenen Saison in der 2. Liga siegte jeweils die Heimmannschaft zu Null. Für den gastgebenden Tabellensechsten gilt es nach 2 Spielen mit nur 1 Punkt nicht den Anschluss an das obere Drittel zu verlieren. Zuhause sind die Südstädter noch unbesiegt, hatten sich nach den 3 Dreiern in den ersten 3 Spielen zuletzt allerdings mit einem 1:1 gegen den Vorletzten SK Sturm Graz II zu begnügen. Die Gäste ihrerseits kommen mit blütenweißer Auswärts-Weste, gewannen alle 3 Partien in der Fremde, bei stolzen 8:1-Toren. Nach der 1:2-Heimpleite gegen die First Vienna will sich der SKN rehabilitieren, um im Fernduell um den Aufstieg mit Spitzenreiter GAK 1902 keinen weiteren Boden zu verlieren. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Sa, 23.09.2023, 14:30 Uhr GAK 1902 - FC Liefering Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Liefering Die Jungbullen zum Ende ihrer "englischen Woche" in Graz, der GAK zum Anfang der "englischen Woche" mit Teil 1 des Heimspiel-Doppels. Die Rotjacken erst in der Liga gegen den FC Liefering daheim, dann am Dienstagabend in Rd. 2 des Uniqa-ÖFB-Cup gegen Liga-Rivale SV Stripfing. Gegen den die Jungbullen vergangenen Freitag daheim mit 1:2 verloren haben, um dann in der UEFA-Youth League einen 1:1-Achtungserfolg bei Benfica Lissabon zu erzielten. Doch nach einem Zwischenhoch im August mit 7 Punkten aus 3 Spielen (2S, 1U), kassierten die Gäste um Chefcoach Onur Cinel zuletzt 2 Niederlagen in Liga 2 und wurden durchgereicht auf Rang 14. In der Vorsaison gewannen die Rotjacken beide Duelle gegen die Roten Bullen, jeweils zu Null. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Sa, 23.09.2023, 14:30 Uhr First Vienna FC 1894 - FC Dornbirn Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen FC Dornbirn Nach ihrem klassischen Fehlstart mit nur 1 Zähler aus den ersten 4 Spielen hat die Vienna den Turnaround geschafft und nach 3 - allesamt knappen - Siegen das Momentum auf ihrer Seite. Vor allem der jüngste 2:1-Coup auswärts bei Aufstiegs-Aspirant SKN St. Pölten war ein Statement der Zellhofer-Schützlinge. Ein Sieg des Willens und der Moral. Die Gastgeber zählen neben Spitzenreiter GAK 1902 und Aufsteiger SW Bregenz aktuell zu den "Mannschaften der Stunde", liegen auf Rang 7 allerdings nur 1 Zähler vor dem Zwölften aus Vorarlberg. Alles eng zusammen im Tabellenmittelfeld. Der FC Dornbirn blieb sich in dieser Saison in punkto "zu Null-Spielen" treu. Entweder es wurde mit 1:0 gewonnen (3x Mal) oder ohne eigenen Treffer verloren (4x, und zwar 2 Mal mit 0:1, dazu 0:5 und 0:3). 0:0 auch in der Vorsaison das Resultat in Dornbirn gegen die Vienna, die dann am 1. April auf der Hohen Warte mit 3:2 siegte. Danach sieht es tendenziell auch diesmal aus. Ligaportal-Tipp: 2:0:

Sa, 23.09.2023, 20:00 Uhr SW Bregenz - SV Guntamatic Ried Live-Ticker SW Bregenz gegen SV Guntamatic Ried SW Bregenz-Aufstiegs-Trainer Andi Heraf gegen seinen Ex-Klub. Der seit wenigen Tagen 56-jährige Wiener ging am 8. November 2021 nach 21 Spielen (Punkteschnitt 1,67) nicht gerade in Harmonie von der SV Guntamatic Ried. Die mittlerweile in Liga 2 angekommen ist, doch dort nachwievor noch schwer zurecht kommt. Wobei der jüngste, überzeugende 2:0-Heimsieg gegen die KSV 1919 vielleicht für Aufwind sorgt. Auswärts wartet der "nur" Tabellen-10. aus dem Innviertel allerdings noch auf den ersten Sieg (2U, 2N), während der bereits 6 Punkte (!) besser postierte Dritte SW Bregenz zuletzt mit 3 Dreiern en suite im Flow ist. Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 24.09.2023, 10:30 Uhr SV Horn - Sturm Graz II Live-Ticker SV Horn gegen Sturm Graz II Für den SV Horn gilt das gleiche wie für den SV Lafnitz. Zu Hause Top, auswärts Flop. Alle 3 Heimspiele gewonnen, alle 4 Partien in der Fremde verloren. Jetzt kommt der bisher noch sieglose Tabellenvorletzte, der sich als Remis-Spezialist der Liga entpuppt. 4 Unentschieden bereits. Die "Young-Blackies" sind schwer zu biegen, unterlagen in der Vorsaison in Horn (Rd. 1) am 22. Juli 2022 nur knapp mit 1:2, um Zuhause gegen die Waldviertler ein 2:2 zu erzielen. Ligaportal-Tipp: 2:0.

