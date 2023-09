In Runde 9 der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum absoluten Kracher zweier Top-Aufstiegsasprianten, wenn der Vorjahres-Dritte SKN St. Pölten den Vorjahres-Vizemeister GAK 1902 empfängt (Freitag ab 20:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker). Überhaupt sind die derzeit Top-4 der Liga unter sich. So gastiert am Samstag der Überraschungs-Dritte, Aufsteiger SW Bregenz beim Vierten FAC. Die Floridsdorfer flogen überraschend im Uniqa-ÖFB-Cup bei Liga-Schlusslicht SKU Amstetten raus. Damit zur Vorschau samt Ligaportal-Prognose. Siehe auch Expertentipp: Mannis Match-Prognose!

Duell der Generationen aus dem Vorjahr. Rrechts der erst seit August 20-jährige Paolo Jager vom GAK 1902, links der 34-jährige Christian Ramsebner vom SKN St. Pölten. Mit einem Heimsieg im Top-Spiel will der SKN-Kapitän mit den Wölfen den Abstand auf den Liga-Leader aus der Steiermark auf 2 Zähler verringern. Die Rotjacken wiederum würden mit dem 8. Dreier in dieser Saison ihrerseits den Vorsprung auf den Mit-Aufstiegs-Aspiranten auf komfortable 8 Punkte ausbauen. Beide Teams stiegen unter der Woche mit Siegen gegen Zweitliga-Teams ins Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale auf.

Fr, 29.09.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - DSV Leoben Live-Ticker FC Liefering gegen DSV Leoben Duell zweier seit Wochen in der Liga Sieglos-Teams. Aufsteiger DSV Leoben ist nach seinem 3-Siege-Start in Negativspirale gefangen, 5 Niederlagen in Folge. Auch der FC Liefering wartet bereits seit 4 Runden auf einen Dreier und ging dabei gleich 3x leer aus (1U). Die Jungbullen ausgeruht, da ohne Cup-Einsatz. Wollen sich dennoch Selbstvertrauen holen für das UEFA Youth-League-Match am Dienstag gegen Real Sociedad, nachdem das Team von Onur Cinel zum Auftakt bei Benfica Lissabon ein Remis holte. Während die Gäste aus der Steiermark in der Liga bisher einen "gebrauchten September" erlebte, ließen die Donawitzer unter der Woche im ÖFB-Cup aufhorchen und warfen überraschend ADMIRAL Bundesligist WSG Tirol aus dem Bewerb. War das der Befreiungsschlag und gelingt unter Neo-Chefcoach René Poms nun auch der erste Punktgewinn in der Liga? Ligaportal-Tipp: 1:0.

Fr, 29.09.2023, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - SV Horn Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen SV Horn Die SV Guntamatic Ried formverbessert und stetig steigernd, doch allerdings mit zu wenig Rendite für ihr Investment. Der Horn holte all seine 12 Punkte daheim, jüngst ein 4:0-Statement gegen den Vorletzten SK Sturm II. Doch auch die Innviertler sind gerade zu Hause in ihrer "Festung Innviertel-Arena" schwer zu biegen und noch unbesiegt bei 2 Siegen und 1 Remis (6:2-Tore). Die Waldviertler zudem mit einer inferioren Auswärts-Bilanz (4 Spiele = 4 Niederlagne, 3:9 Tore). Ligaportal-Tipp: 2:0.

Fr, 29.09.2023, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - GAK 1902 Live-Ticker SKN St. Pölten gegen GAK 1902 Das absolute Topspiel. Zweiter vs. Erster. Im Vorjahr gab es 2 Nullnummern zwischen beiden Teams. Der SKN zuletzt mit nur 1 Punkt aus 2 Spielen, bereits 5 Zähler hinter den Grazern. Der GAK 1902 derzeit wie aus einem Guss, im Flow: 8 Spiele = 7 Siege. Chapeau! Mit einem weiteren Dreier könnte der Vorjahres-Vizemeister aus der Steiermark den Vorsprung vergrößern. Nicht nur auf die Niederösterreicher, sondern auch die weiteren Verfolger FAC & SW Bregenz (falls diese im direkten Duell unentschieden spielen) sowie den SV Lafnitz, der die Hürde Vienna hat. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Sa, 30.09.2023, 14:30 Uhr KSV 1919 - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker KSV 1919 gegen FC Flyeralarm Admira Die Admira "nur" mit 2 Zählern aus den vergangenen 3 Spielen, doch schwer "zu biegen". Allerdings auswärts noch ohne vollen Erfolg (1U, 2S). Dazu 120 Minuten und mehr unter der Woche im Uniqa-ÖFB-Cup in den Beinen, wo sich die Panther gegen einen anderen steirischen Klub - ADMIRAL Bundesligist TSV Hartberg - nach großem Fight erst in der Verlängerung knapp mit 0:1 geschlagen gaben. Die Falken im Aufwind und nach dem Sieg bei Stripfing auf einem einstelligem Tabellenplatz gelandet. Dazu der Achtelfinal-Aufstieg in der ÖFB-Cup-Runde 2 (1:0 vs. SV Lafnitz). Zuhause mit bisher ausgeglichener Bilanz (je 1S, U + N). Im Vorjahr gewann in diesem Duell jeweils die Auswärts-Mannschaft. Tendenz diesmal: Remis! Ligaportal-Tipp: 2:2.

Sa, 30.09.2023, 14:30 Uhr FAC - SW Bregenz Live-Ticker FAC gegen SW Bregenz Der FAC neben dem GAK die "Mannschaft der Stunde" in der Liga, 3 Siege en suite, schon auf Rang 4 gelandet. Doch dann das jähe, überraschende ÖFB-Cup-Aus unter der Woche mit der Niederlage bei den angeschlagenen Amstettenern, dem abgeschlagenen Schlusslicht der ADMIRAL 2. Liga. Gelingt den Möre-Mannen eine Reaktion? Mit weiterem Dreier würde der daheim unbesiegte FAC (3S, 1U) SW Bregenz von Rang 3 stürzen. Die Vorarlberger ausgeruht, weil im Pokal bereits in Runde 1 bei Regionallist SC Imst ausgeschieden. Mit bereits 3 Siegen in der Fremde reist das Heraf-Team durchaus selbstbewusst an. Ligaportal-Tipp: 2:1.

So, 01.10.2023, 10:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen First Vienna FC 1894 Nach 3 Siegen in Folge hatte sich die Vienna zuletzt zuhause gegen den FC Dornbirn mit einem 0:0 zu begnügen. In Runde 2 im Uniqa ÖFB-Cup lieferten die Wiener dem Vorarlberger Bundesligisten SC Austria Lustenau einen großen Fight, verpassten beim 2:3 auf der Hohen Warte nur knapp den Achtelfinal-Aufstieg. Auch der SV Lafnitz kann sich nun voll und ganz auf die Liga konzentrieren, schied ebenfalls im Pokal-Bewerb aus mit 0:1 in Kapfenberg. Während es ohnehin bei den Gelb-Blauen auswärts nicht so läuft, sind sie zuhause eine Macht mit makelloser Heimbilanz: 4 Spiele = 4 Siege! Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 01.10.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SKU Amstetten Live-Ticker Sturm Graz II gegen SKU Amstetten Zweite Sonntags-Matinee an diesem 1. Oktober-Tag 2023 in der Steiermark. Obendrein ein Kellerduell. Der Vorletzte SK Sturm II (4 P.) und Schlusslicht SKU Amstetten (1) warten noch auf den ersten Dreier. Die Jungblackies ausgeruht, da ohne Cup-Einsatz unter der Woche. Während die Mostviertler Selbstvertrauen tankten und im Pokal-Bewerb aufhorchen ließen durch einen doch eher überraschenden 1:0-Triumph über den zuletzt in der Liga starken FAC. Das könnte den Amstettenern Auftrieb geben...das Siegen haben sie zumindest noch nicht verlernt. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL