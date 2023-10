Bevor es für die 16 Klubs in der ADMIRAL 2. Liga zur zweiten länderspielbedingten Pause in dieser Herbst-Saison 2023/24 steht am kommenden Wochenende noch die 10. Runde auf dem Programm. In der es wie in Runde 9 schon wieder zu einem Gipfeltreffen kommt. Vor einer Woche Zweiter (SKN St. Pölten) vs. Erster GAK 1902. Und diesmal empfangen die Grazer den neuen Zweiten,Aufsteiger SW Bregenz. Damit ab zur Vorschau samt Ligaportal-Prognose. Siehe auch Ligaportal-Expertentipp: Mannis Match-Prognose!

Das finale Match der 10. Runde und vor der länderspielbedingten Pause bilden in der ADMIRAL 2. Liga am Sonntagmorgen der FC Liefering, der sich hier einschwört, und FC Flyeralarm Admira Wacker. Es ist das Duell der seit Wochen sieglosen Teams, die beide in der Tabelle weiter gereicht wurden. Wird eine Un-Serie reißen?

Fr, 06.10.2023, 18:10 Uhr SV Horn - KSV 1919 Live-Ticker SV Horn gegen KSV 1919 Ja, ja der SV Horn. Sie wissen schon...Zuhause Top, auswärts Flop. All seine 12 Punkte holte der Tabellen-12. und Spitzenreiter der Heim-Tabelle in Horn, peilt im Duell der Tabellen-Nachbarn mit dem punktgleichen Dreizehnten KSV 1919 den 5. Heimsieg im 5. Spiel an und will sich zugleich für die 0:5-Klatsche am Freitag zuvor bei der SV Guntamatic Ried rehabilitieren. Doch die Gäste aus der Steiermark sind stets für Überraschungen gut, feierten bereits 2 Auswärts-Siege, dazu 1 Remis. In den letzten 4 Duellen beider Klubs war "Tor-Fasten" angesagt. Im Vorjahr gab´s ein 0:0 in Horn, zuvor einen 1:0-Sieg der Waldviertler in Kapfenberg. In der Saison 2021/22 umgekehrt: KSV-Sieg mit 1:0 in Horn, 0:0 im "Falken-Horst". Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 06.10.2023, 18:10 Uhr SV Stripfing - SKN St. Pölten Live-Ticker SV Stripfing gegen SKN St. Pölten Aufsteiger SV Stripfing ist definitiv eine Bereicherung für die 2. Liga. Nach Fehlstart mit 2 Niederlagen gab es danach allerdings wilde Berg- und Tal-Fahrten, folgten im steten Wechsel Niederlage auf Sieg (1x auch ein Remis). Dem Gesetz der Serie nach gehen die Gastgeber gegen den SKN leer aus. Die Gäste sind nach 3 Spielen ohne Dreier (1U, 2N) in Zugzwang und haben aufzupassen, dass dem Mit-Aufstiegs-Aspiranten Liga-Leader GAK 1902 nicht noch weiter enteilt. Während die Wölfe bereits 3 Heim-Niederlagen kassierten, waren sie auswärts bisher auf Beutefang. 3 Siege und 1 Remis stehen zu Buche, also noch unbesiegt auf des Gegners Platz. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 06.10.2023, 18:10 Uhr DSV Leoben - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker DSV Leoben gegen SV Licht Loidl Lafnitz Ein steirisches Duell zweier Traditionsklubs. Die Partie wird sicher ihre Zuschauer-Resonanz genießen. Nach 5 Niederlagen in Folge stoppte Aufsteiger DSV Leoben zuletzt mit dem 1:1 beim FC Liefering zumindest die totale Talfahrt. Doch der Tabellen-12. hat weiter aufzupassen, auf den Vorletzten SK Sturm II sind es gerade noch 3 Punkte Vorsprung. Neo-Chefcoach René Poms wartet immer noch auf den ersten Heim-Punkt und Dreier generell. Doch der SV Lafnitz ist ein starker Gegner. Für die Gäste gab es bisher stets "Sieg oder Niederlage". Könnte diesmal zum ersten Remis kommen. Die Lafnitzer hielten sich zuletzt konstant unter den Top-5, verpassten durch ihre erste Heimniederlage (2:3 vs. Vienna) allerdings den Sprung auf Rang 3. Während der Tabellenfünfte als heimstark gilt (4S, 1U), gab es auswärts nicht viel zu holen (1S, 3N). Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fr, 06.10.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - SV Guntamatic Ried Live-Ticker SKU Amstetten gegen SV Guntamatic Ried Während sich die SV Guntamatic Ried mit 3 Spielen ohne Niederlage (2 S, 1U) und ohne Gegentor (7:0!) in der Tabelle auf die Überholspur begibt, wird der SKU Amstetten die Rote Laterne nicht los. Auch der junge, 29-jährige Neo-Cheftrainer Patrick Enengl schaffte den Turnaround noch nicht. Lediglich der Achtungserfolg in der 2. Runde im ÖFB-Cup gegen den FAC lässt Hoffnung aufkeimen. In der Liga sind 1 Punkt nach 9 Runden natürlich katastrophal. Im Vorjahr waren die Mostviertler nach einem Drittel der Saison noch Spitzenreiter! Schöne Erinnerung...nicht mehr! Das Momentum und die Leistungsstärke sieht den BL-Absteiger aus dem Innviertel klar favorisiert. Ligaportal-Tipp: 0:2.

Fr, 06.10.2023, 20:30 Uhr First Vienna FC 1894 - FAC Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen FAC Freitagabend, Flutlicht, 2 Traditionsvereine auf der legendären Natur Arena Hohe Warte. Zutaten für ein spezielles Spiel. Beide in den vergangenen Wochen überwiegend gut drauf, in der Tabelle unter den Top 5. Die Vienna auf Rang 6, der FAC Vierter mit nur 1 Punkt mehr. Während die Gastgeber auswärs eine positive Bilanz haben (3S, 2N), ist sie zuhause eher durchwachsen bzw. ausgeglichen (1S, 2U, 1N). Letzteres gilt für den FAC in der Auswärts-Tabelle. Zwischen beiden Wiener Kult-Klubs gibt es schon 80 Duelle in der Historie, doch bisher erst 2 in der ADMIRAL 2. Liga. In der Vorsaison gab es jeweils Siege auf des Gegners Platz, gewannen die Floridsdorfer mit 3:0 auf der Hohen Warte und verlor am FAC-Platz mit 0:1. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Sa, 07.10.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - Sturm Graz II Live-Ticker FC Dornbirn gegen Sturm Graz II Diese Dornbirner...bringen jeden Tipper schier "zur Weißglut", kassierten bereits 3 Heim-Niederlagen und haben aufzupassen, nicht weiter in den Tabellen-Keller abzusinken. Zumal mit den Youngstern vom SK Sturm ein Gegner kommt, der vor einer Woche mit viel Moral gegen Amstetten ein Spiel drehte und den ersten Saisonsieg feierte (3:2). Mit einem Auswärtssieg würde der derzeit Tabellenvorletzte aus der Steiermark am Rang-13. Dornbirn vorbeiziehen und nach Runde 2 erstmals wieder den Tabellenkeller verlassen. Das Team von Trainer Thomas Hösele ist "schwer zu knacken", holte schon 4 Remis, verlor in der Vorsaison allerdings beide Duelle mit den Rothosen aus dem Ländle (0:4 daheim, 1:3 in Dornbirn). Ligaportal-Tipp: 0:1.

Sa, 07.10.2023, 14:30 Uhr GAK 1902 - SW Bregenz Live-Ticker GAK 1902 gegen SW Bregenz Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel. Vor einer Woche traf der souveräne Liga-Leader GAK 1902 auf den Zweiten SKN St. Pölten (3:1-Sieg auswärts) und nun auf den neuen, ersten Verfolger, die Überraschungs-Mannschaft von SW Bregenz mit Trainer-Fuchs Andreas Heraf. 5 Punkte trennen die heimstarken Steirer (alle 4 Spiele zuhause siegreich) und die Vorarlberger, die schon 4 Dreier in der Fremde feierten. Es ist somit nicht nur das Duell Erster kontra Zweiter, sondern auch beste Heim- gegen beste Auswärts-Elf. Ein hochinteressantes Match, das sicher auch von der Taktik geprägt sein wird. Die Rotjacken mit enorm breiter Brust aus 8 Siegen in 9 Spielen! Doch auch die Gäste sind selbstbewusst. Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 08.10.2023, 10:30 Uhr FC Liefering - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker FC Liefering gegen FC Flyeralarm Admira Sonntags-Matinee in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Die Jungbullen gegen die Panther. Seit 5 Spielen sind die Lieferinger in Liga 2 ohne Sieg (2U, 3N), holten dabei nur 2 Punkte und rutschten auf den drittletzten Tabellenrang ab. Mut macht lediglich der 5:2-Triumph in der UEFA Youth League mit 5:2 am Dienstagnachmittag gegen Real Sociedad San Sebastian. Auch die Admira wartet seit geraumer Zeit auf einen Dreier, holte in den letzten 4 Liga-Partien nur 3 Punkte (3U, 1N) und ist auswärts noch ohne Sieg (2U, 2N). Für die Südstädter, die aktuell auf Rang 8 sind, gilt es den Anschluss nach oben zu wahren. In der Vorsaison gewannen in den Duellen jeweils das Heim-Team. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fotocredit: FC Liefering via Getty