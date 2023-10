Ein Drittel in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024 ist bereits gespielt - mit der 11. Runde geht es nunmehr in das 2. Drittel. Mit 4 Freitag- und 3 Samstag-Spielen sowie der finalen Sonntags-Matinee zwischen den seit Wochen sieglosen, zahnlosen Wölfen vom SKN St. Pölten und Aufsteiger DSV Leoben, für die es jeweils gilt, den Turnaround zu schaffen. Damit zur Vorschau inkl. Ergebnis-Tipp. Siehe auch: Mannis Match-Prognosen: "Leoben bekommt Rechnung präsentiert - SKN sollte in Modus Wut umschalten"!

Weitere Umfaller sollten sich Gerhard Dombaxi und der SKN St. Pölten nicht mehr erlauben, ansonsten brauchen der 26-jährige Deutsche und das Wölfe-Rudel bereits in dieser Saison-Phase ein "Fernglas" um den davon eilenden GAK 1902-Express zu sehen.

Fr, 20.10.2023, 18:10 Uhr

SV Guntamatic Ried gegen First Vienna FC 1894

Nach 28 Jahren kommt es zwischen beiden Traditionsvereinen mal wieder zu einem 2. Liga-Duell. Bisher stehen aus der Saison 1993/94 und 1994/95 gesamt 4 zu Buche. Damals gewann die SV Ried beide Heimspiele (3:2, 1:0). Die letzte Pflichtpartie datiert aus der Saison 1997/97 als die Oberösterreicher im ÖFB-Cup-Achtelfinale mit 1:0 bei der Vienna siegten. Siegreich war der BL-Absteiger auch in jüngster Vergangenheit und begab sich mit 3 Dreiern und 1 Remis in der Tabelle auf die Überholspur. Dabei ist der 3:2-Sieg in Amstetten als Big-Points zu werten, weil die Innviertler gleich zwei Mal nach Rückständen Comebacker-Qualität bewiesen haben. Doch auch die Gäste sind seit Wochen erfolgreich und seit 6 Spielen unbesiegt (4S, 2U). So lange wie nicht mal der souveräne Liga-Leader GAK 1902 (5 Spiele). Es verspricht ein spannendes und enges Spiel zu werden, in dem die Heimstärke der "Wikinger" (4 Spiele: 3 S + 1U 11:2 -Tore letztendlich den Ausschlag geben könnte. Ligaportal-Tipp: 1:0.