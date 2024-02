Nach dem "Warm-up" auf die Frühjahrssaison der ADMIRAL 2. Liga mit fünf Nachtragspartien steht nunmehr am letzten Februar-Wochenende die erste komplette Runde auf dem Programm. Doch was war da denn los zum Start für 10 der 16 Klubs am vergangenen Freitag + Samstag? Allesamt Auswärtssiege in den fünf Partien, darunter die überraschende Heimpleite der bis dato daheim unbesiegten SV Guntamatic Ried, 0:2 vs. Favoritenschreck FAC. Am Sonntag kommt es für die Innviertler zur ersten Sonntags-Matinee in Liga 2 in 2024. Damit zur Vorschau samt Tipps für Runde 17. Siehe auch Mannis Matchprognosen.

Packende Strafraumszenen und viel Arbeit für FC Admira- und Ex-SV Ried-Keeper Christoph Haas bot das Hinspiel zwischen den Oberösterreichern und Südstädtern. Ob beide auch am Sonntag einen offenen Schlagabtausch liefern? Es ist jedenfalls eine wegweisende Partie für den gastgebenden Tabellenzwölften und -dritten aus dem Innviertel.

Fr, 23.02.2024, 18:10 Uhr FAC - KSV 1919 Live-Ticker FAC gegen KSV 1919 Furiose Floridsdorfer - die Mörec-Mannen die Mannschaft der Stunde. Drei Dreier in Folge, darunter die Auswärtssieg beim jeweils bis dato daheim unbesiegt Liga-Leader GAK 1902 (am 12.11. mit 3:1) und nun auch bei der SV Guntamatic Ried (16.02., 0:2). Was wird das wohl für eine Frühjahrssaison beim neuen Tabellenzweiten und somit ersten Verfolger der Grazer werden? Demgegenüber verabschiedeten sich die Kapfenberger nach einem ereignisreichen, durchaus überaus erfolgreichen Jahr 2023 mit zwei Niederlagen in die Winterpause und stehen nun nach fast drei Monaten ohne Wettkampfpraxis vor ihrer ersten Pflichtpartie. Im Hinspiel gab´s ein 1:1, ebenfalls beim letzten Gastspiel der Steirer in der Vorsaison auf dem FAC-Platz. Der letzte Sieg der Falken gegen die Blau-Weißen am 19. März 2021 in Kapfenberg. Damals wie heute KSV-Cheftrainer Abdulah Ibrakovic, während Mitja Mörec zu jenem Zeitpunkt Co-Trainer unter Roman Ellensohn beim FAC war. Die GAK- und Ried-Besieger haben zwar derzeit das Momentum auf ihrer Seite, doch sollten gewarnt sein. Der letzte Sieg der Kapfenberger beim FAC ist zwar lange her (3. August 2018), doch in der aktuellen Saison holten die Gäste auswärts mehr Punkte (vier Siege, zwei Remis) wie Zuhause und die Gastgeber wiederum kassierten schon zwei Heimniederlagen (vs. SW Bregenz & SV Horn). Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 23.02.2024, 18:10 Uhr FC Liefering - SV Horn Live-Ticker FC Liefering gegen SV Horn Der FC Liefering scheint den Turnaround geschafft zu haben, verabschiedete sich mit einem 6:1-Kantersieg in Lafnitz in die Winterpause und ließ zum Jahresstart einen 2:1-Erfolg in Dornbirn folgen. Mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge hat sich der Tabellen-13. etwas Luft verschafft, will weiter gut machen. Mit einem dritten Dreier in Folge gegen den Tabellennachbarn aus Horn würden die Jungbullen auf einen Zähler an die Gäste herankommen und zudem Selbstvertrauen für das Youth League-Achtelfinale am nächsten Mittwoch am nächsten Mittwoch gegen FC Nantes tanken. Das Hinspiel gewann der SV Horn mit 2:1 dank Bernhard Hahns Luckypunch. Die Duell-Bilanz spricht allerdings klar für die Salzburger: 23 Zweiliga-Duelle = 17S, 3U, 3N. Zuhause sind die Lieferinger gegen die Waldviertler sogar noch unbesiegt (9S, 2U). Doch Achtung! Nach sechs Niederlagen in der Fremde gelangen dem Rieder-Team zuletzt zwei Siege in der Fremde, und zwar immerhin in St. Pölten und beim FAC, zwei Teams aus den Top-6. Ligaportal-Tipp: 3:1.

Fr, 23.02.2024, 18:10 Uhr DSV Leoben - SV Stripfing Live-Ticker DSV Leoben gegen SV Stripfing Aufsteiger-Duell am Monte Schlacko. Beide Teams bereicherten die ADMIRAL 2. Liga in der Herbstsaison. Die Leobener haben im neuen Jahr schon Wettkampfpraxis gesammelt und dabei mit zwei Siegen gehörig Selbstvertrauen getankt. Erst der ÖFB-Cup-Coup im Viertelfinale gegen ADMIRAL Bundesligist SCR Altach (2:1), dann der 3:0-Auswärtserfolg in der Liga im Nachtragsspiel beim SV Horn. Die Poms-Schützlinge zweifellos im Flow, seit vier Partien in Liga 2 ohne Gegentor und seit acht Partien unbesiegt (5S, 3U). Die letzte Niederlage des mittlerweile Tabellenfünften datiert noch, da war das Fallen der ersten Herbstblätter noch in Ferne: am 22.09. daheim mit 0:4 gegen den FAC (0:4). Ging es bei den Gastgebern ab Runde 8 stetig bergauf in der Tabelle, verlief es bei den Stripfingern konträr. Standen die Gäste nach Runde 11 sogar auf Rang 2, sprang hernach aus den restlichen fünf Partien vor der Winterpause nurmehr ein Sieg raus (3N, 1U). Mit Rang 9 und 23 Zählern ist Stripfing allerdings noch in Schlagdistanz in der nach oben dichtgedrängen Tabelle. Fraglich allerdings wie die Mannschaft den Abgang von Aufstiegstrainer Christian Wegleitner (neuer Co bei Bundesligist Austria Wien) wegsteckt hat. Das Hinspiel gewannen die Donawitzer bereits auswärts mit 4:1 auf dem FAC-Platz. Die Vorzeichen deuten auch diesmal auf einen Heimsieg hin. Ligaportal-Tipp: 3:1.

Fr, 23.02.2024, 20:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SKN St. Pölten Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen SKN St. Pölten Freitagabend-Einzel- und -Topspiel! Zum sechsten Mal begegnen sich beide Klubs in Liga 2. Bisher gewann der SKN alle seine drei Heimspiele gegen die Steirer, darunter auch mit 2:0 im Hinspiel. In Lafnitz konnten die Wölfe allerdings noch keine fette Beute machen (1U, 1N). Doch bisher fühlen sie sich in dieser Saison im fremden Revier wohler, stehen doch gegenüber fünf Heimniederlagen auswärts schon vier Siege zu Buche, bei nur einer Niederlage (2U). SKN-Neo-Cheftrainer Philipp Semlic gibt sein Debüt bei den Gästen auf der Trainerbank, ausgerechnet an alter Wirkungsstätte, war der 40-jährige Steirer doch von Jänner 2020 bis Juni 2023 Coach des SV Lafnitz mit 110 Spielen (Punkteschnitt, 1,56). Ein anderer Steirer steht auch vor seinem Liga-Debüt im St. Pöltener Dress: Stefan Nutz. Der seit einer Woche 32-jährige Judenburger und SKN-Spielmacher traf beim Jahres-Auftakt der Gäste im ÖFB-Cup-Viertelfinale per Elfmeter zur 1:0-Führung beim SK Rapid. Am Ende unterlagen die Niederösterreicher zwar in Hütteldorf dem favorisierten Bundesligisten mit 1:3, wußten allerdings durchaus zu überzeugen. Nach der misslungenen Herbstsaison will der vor der Saison Aufstiegsaspirant im Frühjahr ein anderes Gesicht zeigen. Dabei gilt es gleich gut aus den Startlöchern zu kommen. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Sa, 24.02.2024, 14:30 Uhr GAK 1902 - FC Dornbirn Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Dornbirn Zweites Zweitliga-Match im neuen Jahr für den GAK 1902 und wieder geht es gegen eine "Kellerkind". Nach dem gelungenen Start mit dem 3:0-Sieg bei Schlusslicht SKU Amstetten wollen die Grazer im achten Heimspiel ihren siebenten Dreier feiern. Der Tabellenletzte aus Vorarlberg blickt auf eine Horror-Hinrunde zurück, erlebte eine turbulente Vorbereitungsphase, Trainerwechsel inkl., und kassierte nach der Jahres-Auftaktheimniederlage gegen den FC Liefering (1:2) acht Niederlagen in Folge. Auch wenn das Hinspiel am 4. August mit 0:1 nur knapp verloren wurde (Lichtenberger für GAK), gegen die gastgebenden Rotjacken stehen die Rothosen mit dem Rücken zur Wand und - wenn die Messner-Mannen die Partie gewohnt seriös angehen, auf verlorenem Posten. In der Vorsaison erwiesen sich die Dornbirner beim Herzschlag-Finale im Fernduell zwischen Blau-Weiß Linz und dem GAK 1902 noch als Stolperstein für die Steirer beim Aufstieg, diesmal nicht. Ligaportal-Tipp: 3:0.

Sa, 24.02.2024, 14:30 Uhr Sturm Graz II - First Vienna FC 1894 Live-Ticker Sturm Graz II gegen First Vienna FC 1894 Der SK Sturm II bläst zur "Mission Klassenerhalt". Dem Tabellenletzten steht zwar das "Wasser bis zum Halse", doch die "Jungblackies" wollen das rettende Ufer unbedingt noch erreichen, haben nach fünf Niederlagen in Folge vor der Winterpause inzwischen den Rettungsanker geworfen und mit Jürgen Säumel einen neuen Trainer auf der Kommandobrücke. Damit es jedoch schon vorzeitig keine "Mission Impossible" wird, ist nicht nur verlieren verboten für die 2. Mannschaft des Bundesligisten, ein Sieg muss her. Moral haben die jungen Steirer schon wiederholt bewiesen. So auch beim Hinspiel auf der Hohen Warte, als man bis in die Schlußphase schon 0:2 zurücklag, doch dank Doppelpacker Demaku noch ein 2:2 und damit einen Punkt rettete. Vesel Demaku (in Winterpause zum SCR Altach) wird den Gastgebern, die ihr Heimspiel wieder in der Ausweichstätte in Wr. Neustadt austragen, diesmal nicht helfen können. Und was ist überhaupt mit der Vienna? Wo geht die Reise des Tabellensiebenten im Frühjahr hin? Nach verkorkstem Saisonstart (1U, 3N), schaffte das Zellhofer-Team den Turnaround, kassierte bis zur Winterpause nur eine Niederlage (beim heimstarken SV Ried), um jedoch ins neue Jahr am vergangenen Samstag im Nachtragsspiel gegen Aufsteiger SW Bregenz mit einer 1:2-Heimniederlage zu starten. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Sa, 24.02.2024, 14:30 Uhr SW Bregenz - SKU Amstetten Live-Ticker SW Bregenz gegen SKU Amstetten Tabellerarisch und ergebnistechnisch betrachtet ein ungleiches Duell. Hier der erfolgreiche Aufsteiger aus Vorarlberger, der sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat und sich von dort auch durch den Drei-Punkte-Abzug am "grünen Tisch" nicht vertreiben ließ. Auch der Trainer-Wechsel (Aufstiegs-Trainer Andreas Heraf wechselte in der Winterpause zum SC Austria Lustenau, dessen Ex-Trainer Markus Mader wiederum zu den Schwarz-Weißen kam) scheint die Bregenzer nicht aus der Spur zu werfen. Der 2:1-Auftaktsieg auswärts auf der Hohen Warte gegen die Vienna im Nachtragsspiel war ein erstes Statement. Nun bei Maders Heimdebüt will der Tabellenvierte nachlegen und oben dran bleiben. Anders Amstetten. Seit Saisonbeginn befinden sich die Mostviertler im tiefen Tabellenkeller, sind seit Runde 3 Schlusslicht und warten nach 16 Runden auf den ersten Dreier, bei nur vier Punken aus vier Unentschieden. Das Hinspiel am 5. August in Niederösterreich gewann der Aufsteiger mit 2:1. Matchwinner damals Lukas Brückler mit einem Tor und einem Assist. Ligaportal-Tipp: 2:0.

So, 25.02.2024, 10:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - SV Guntamatic Ried Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen SV Guntamatic Ried Der Höhenflug der SV Ried erhielt nach neun Spielen ohne Niederlage (7S, 2U) zum Jahresstart einen gehörigen Dämpfer. Mit dem überraschenden 0:2 verloren die Innviertler gegen Favoritenschreck FAC nicht nur das erste Saison-Heimspiel, sondern an die Wiener auch noch Rang 2. Ganz zu schweigen vom nunmehr vergrößerten Rückstand auf Liga-Leader GAK 1902 auf nahezu schier unaufholbare elf Punkte. Welche Antwort lassen die Senft-Schützlinge in der ersten Sonntags-Matinee des neuen Jahres folgen? Auch für die Südstädter gilt es eine Reaktion auf eine doch durchwachsene Herbstsaison zu zeigen. Zwar verabschiedeten sich die Panther mit einem 4:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger SV Stripfing versöhnlich in die Winterpause, doch Rang 12 kann nicht den Ansprüchen entsprechen. Der Abstand zu einstelligen Tabellenplätzen ist allerdings noch in Reichweite. Auch die Heimbilanz stimmt zuversichtlich bei nur einer Niederlage (4S, 3U). Und die Moral scheint auch zu stimmen im Team von Cheftrainer Thomas Pratl. Wie im Hinspiel bewiesen, als die SV Ried am Freitag, dem 4. August, nach 32 Minuten bereits 2:0 vorn lag, die Admiraner jedoch Comebacker-Qualitäten offenbahrten und dank Gallé (35.) und dem späten Elfmetertor von Young (85.) noch ein 2:2-Remis retteten. Das ist den Gastgebern auch diesmal allemal zuzutrauen, auch wenn die "Wikinger" nach der Heimpleite gegen den FAC mit Wut im Bauch kommen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fotocredit: Schröckelsberger