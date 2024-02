Abgesehen vom steirischen Duo - den Überfliegern GAK 1902 und Aufsteiger DSV Leoben, die mit klaren 3:0- bzw. 4:0-Heimsiegen in Rd. 17 aufwarteten - gab es am ersten kompletten Spieltag in 2024 in der ADMIRAL 2. Liga durchweg enge Partien. Mit lediglich zwei Auswärtssiegen, jeweils per 1:0 für das Niederösterreich-Duo SKN St. Pölten und SKU Amstetten. Bei der bevorstehenden Runde 18 befinden wir uns bereits im Monat März. Wenn dabei Liga-Leader GAK 1902, der im Kultklub-Duell die Vienna empfängt, in der Tonart weiter macht, könnten beim Maibaum-Aufstellen schon die Aufstiegs-Sektkorken knallen...damit zur Vorschau.

Torspektakel und hoher Unterhaltungswert beim Hinspiel auf der Hohen Warte am 11. August 2023 zwischen der Vienna (r. Philipp Ochs) und Liga-Leader GAK 1902, mit Routinier Markus Rusek. Beim damals torreichsten Match in Runde 3, ebenfalls Freitagabend-Topspiel, hatte ausgerechnet Ex-GAK-Stürmer David Peham, der im vergangenen Sommer von den Rotjacken zur Vienna wechselte, per Doppelpack der Zellhofer-Elf eine 2:0-Pausenführung beschert. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Grazer die Partie, bewiesen Moral und feierten dank Daniel Maderner (ebenfalls per Doppelpack) sowie Thomas Schiestl einen vielumjubelten 3:2-Auswärtssieg.

Fr, 01.03.2024, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - SV Stripfing Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen SV Stripfing Nach gesamt zwei Niederlagen im Herbst, folgten im neuen Jahr für die Rieder erstmals zwei in Folge. Die imposante Erfolgsserie samt Heimnimbus der Unbesiegbarkeit von den Innviertlern wurde damit jäh gestoppt, dazu nunmehr bereits 14 Punkte Rückstand auf Liga-Leader GAK 1902. Zuletzt gegen die Admira (2:3-Niederlage) gaben die Senft-Schützlinge wie im Hinspiel in Ried (2:2) einen Vorsprung aus der Hand, hatten sich den Panthern hinten heraus einmal mehr zu beugen. Für den ADMIRAL Bundesliga-Absteiger der Vorsaison gilt es eine Reaktion zu zeigen. Der SV Stripfing ist seit drei Spielen ohne Punkt und Tor und wurde in der Tabelle durchgereicht. Seit dem Abgang von Trainer Christian Wegleitner (seit Jänner Co-Trainer bei Bundesligist Austria Wien) läuft es noch nicht beim Aufsteiger, der noch von seiner Punkte-Ausbeute im Herbst zehrt und zumindest auf die Abstiegsränge einen komfortablen Vorsprung hat. Ligaportal-Tipp: 3:0.

Fr, 01.03.2024, 18:10 Uhr SKU Amstetten - DSV Leoben Live-Ticker SKU Amstetten gegen DSV Leoben Mit dem ersten Saisonsieg im 17. Anlauf, respektive Spiel, zeigte das abgeschlagene Schlusslicht SKU Amstetten ein Lebenszeichen. Zwar wohl zu spät, doch immerhin. Die Mostviertler scheinen die Saison zumindest nicht kampflos auslaufen zu lassen. Nach dem Dreier in Bregenz (1:0), geht es nun gegen den nächsten Aufsteiger - die "Mannschaft der Stunde". Die Donawitzer strotzen nur so vor Selbstvertrauen, sind seit neun Liga-Partien unbesiegt (6S, 3U) und machten zuletzt fette Beute: 4 Spiele = 4 Siege bei 15:0 Toren. Überhaupt ist die Poms-Elf seit fünf Partien ohne Gegentor. Dazu auch noch der Einzug ins ÖFB-Cup-Halbfinale gegen den SK Rapid. In der Tabelle begaben sich Liga-Toptorjäger Alar & Co. dank dem Erfolgslauf derart auf die Überholspur, dass die Steirer bereits von Rang 3 und punktegleich mit dem Zweiten FAC grüßen. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 01.03.2024, 18:10 Uhr FAC - Sturm Graz II Live-Ticker FAC gegen Sturm Graz II Nach dem Auswärtscoup bei Heimmacht und Liga-Leader GAK 1902 sowie der SV Ried, biss sich der FAC zuletzt an den Kapfenberger Falken "die Zähne" aus. Im Heimspiel-Doppel Teil 2 kommt ein Abstiegskandidat, der im Hinspiel ein 2:2 schaffte und unberechenbar sein kann. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 01.03.2024, 20:00 Uhr GAK 1902 - First Vienna FC 1894 Live-Ticker GAK 1902 gegen First Vienna FC 1894 Der GAK zieht weiter oben seine Kreise, startete mit zwei souveränen Siegen im neuen Jahr. Die Grazer gehen unbeirrt ihren Weg beim "Kurs Aufstieg" bzw. der Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga, beweisen Konstanz und haben sich personell punktuell im Winter auch noch prima verstärkt. Im Hinspiel verlangte die Vienna den Grazern alles ab, unterlag nach 2:0-Pausenführung am Ende nur knapp mit 2:3 in der Naturrarena Hohe Warte. Beim erneuten Duell könnte in der späten Freitagabend-Flutlicht-Partie nicht nur Top-Spiel drauf stehen, sondern drin. Ligaportal-Tipp: 2:0.

Sa, 02.03.2024, 14:30 Uhr FC Liefering - SKN St. Pölten Live-Ticker FC Liefering gegen SKN St. Pölten Der FC Liefering ist mit zwei 2:1-Siegen in 2024 gestartet. Bleibt natürlich abzuwarten wie die Jungbullen nach hartem Kampf das Achtelfinal-Ausscheiden am Mittwoch in der UEFA-Youth League gegen den FC Nantes (0:1) wegstecken. Der SKN St. Pölten in der Liga wie die Salzburger zuletzt ebenfalls mit zwei Dreiern. Das Hinspiel gewann das Cinel-Team in St. Pölten überraschend mit 1:0. Doch Achtung: Auswärts sind die Niederösterreicher in dieser Saison erfolgreicher wie daheim. Schon fünf Siege in der Fremde, bei zwei Unentschieden und nur einer Niederlage (vs. SV Stripfing). Gibt es Revanche und wer hat mehr Biss im Duell Jungbullen vs. Wölfe? Ligaportal-Tipp: 1:1

Sa, 02.03.2024, 14:30 Uhr KSV 1919 - SW Bregenz Live-Ticker KSV 1919 gegen SW Bregenz Die Falken im "Sturzflug", nur ein Sieg aus den jünsten sechs Spielen (3U, 2N), doch mit Punkte-Maximum gegen die drei Aufsteiger in dieser Saison in der Hinrunde. SW Bregenz bescherte Amstetten den ersten Saisonsieg und half beim 0:1 sogar per Eigentor noch mit. Doch in der Fremde fühlen sich die Vorarlberger in dieser Saison eh anscheinend wohler, sind zweitbestes Auswärtsteam (6 S, 1U, 2N) und gewannen die jüngsten beiden Partien ausf des Gegners Terrain mit 3:1 in der Südstadt und 2:1 bei der Vienna. Ligaportal-Tipp: 2:2.

So, 03.03.2024, 10:30 Uhr SV Horn - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker SV Horn gegen FC Flyeralarm Admira Mit jahresübergreifend zuletzt zwei Siegen hat die Admira den Turnaround geschafft. Konträr dazu der SV Horn mit zwei Niederlagen in 2024 und auch der Hinspiel-Niederlage. Bei den Waldviertlern galt in dieser Saison bisher nur "Sekt oder Selters" bzw. Sieg oder Niederlage, noch kein Remis! Könnte bei dieser Sonntags-Matinee diesbezüglich zur Saison-Premiere bekommen, auch wenn die Panther inzwischen auf den (Punkte-)-Geschmack gekommen und wieder auf einen einstelligen Platz gesprungen sind, ergo womöglich weiter "nach oben" schielen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL