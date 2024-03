Nicht Serienmeister FC Red Bull Salzburg, nicht Vizemeister SK Sturm Graz, nicht der inder ADMIRAL 2. Liga oben einsam seine Kreise ziehende GAK 1902 , nein: Aufsteiger DSV Leoben ist im östereichischen Profifußball am längsten unbesiegt. Es war noch nicht mal das erste Herbstlaub gefallen, da startete am 26. September das Team von Trainer René Poms seine Fabelserie mit dem 3:1-ÖFB-Cup-Coup gegen Bundesligist WSG Tirol, ist seither wettbewerbsübergreifend 14 Partien unbesiegt (11S, 3U) und im neuen Jahr makellos (5 Spiele = 5 Siege). Kommt der neue Zweite auf der Hohen Warte zu Fall? Damit zur Vorschau.

Bernd Gschweidl (l.) voller Power beim Hinspiel gegen FAC-Dauerbrenner Christian Bubalovic. Der SKN-Stürmer-Routinier war an jenem Freitagabend, des 25. August 2023 der Matchwinner, bereitete das 1:0 von Dombaxi kurz vor der Pause vor (38.), um dann gleich nach der Pause selbst zum 2:0-Endstand (56.) zu treffen. Siehe auch Mannis Matchprognosen!

Fr, 15.03.2024, 18:10 Uhr

First Vienna FC 1894 gegen DSV Leoben

Phänomen Poms-Team. Keiner ist in den beiden österreichischen Profiligen so lang unbesiegt wie Toptorjäger "Alarddin" & Co.! Die letzte Niederlage datiert vom 22. September (0:4 vs. FAC), seither acht Siege, drei Remis in der Liga plus drei Siege (allesamt gegen Bundesligisten) im ÖFB-Cup- Dazu seit sieben Runden in der 2. Liga ohne Gegentor (6S, 1U, 17:0). Doch das Hinspiel gewann die Vienna. Bei sehr guter Tagesform ist Torjäger Peham & Co. auf der heimischen Hohen Warte alles zuzutrauen. Ligaportal-Tipp: 1:2.