Ja, was ist denn da los...Trainer-Beben in der ADMIRAL 2. Liga in diesen Wochen. Was beim abstiegsgefährdeten Tabellenvierzehnten FC Dornbirn verwundert, überrascht bei den beiden Aufsteigern SW Bregenz (aktuell Achter) und insbesondere DSV Leoben (immerhin Zweiter!) nach dessen halbjähriger Erfolgsserie schon. Wie werden die Mannschaften darauf reagieren? Das Liga-Trio geht nunmehr in Runde 22 bereits mit dem dritten Übungsleiter ran. Wir lediglich mit der Vorschau samt Ergebnistipp. Siehe auch "Mannis Matchprognosen" und das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren.

Wie werden Kapitän Nico Pichler und Aufsteiger DSV Leoben auf den zweiten Trainerabgang in dieser Saison reagieren? Jetzt geht es für den ersten Verfolger vom souveränen Liga-Leader GAK 1902 ausgerechnet zu den Rotjacken, vor zu erwartend großer Kulisse im Spitzenspiel in Graz und mit Aufstiegstrainer-Rückkehrer Carsten Jancker (der mit dem "Mia-san-Mia"-Gen") bei den Donawitzern. Die Gastgeber um Christian Lichtenberger zogen bisher in dieser Saison mit all ihrem Selbstverständnis und unbeeindruckt von gegnerischen Geschehnissen "ihr Ding durch", sind bei 14 Punkten Vorsprung auf die Gäste klar auf Aufstiegskurs und "Mission Bundesliga-Rückkehr".

Fr, 05.04.2024, 18:10 Uhr SV Stripfing - FC Liefering Live-Ticker SV Stripfing gegen FC Liefering Nach seiner Niederlagenserie hat Aufsteiger SV Stripfing mit dem 3:2-Heimsieg gegen die Vienna ein Lebenszeichen gesendet. Gerade jetzt, wo der FC Dornbirn aufkommt, wohl zum rechten Zeitpunkt. Doch nun wartet die nächste Challenge. Die spielstarken Jungbullen sind gut drauf, haben besonders im Frühjahr viel Selbstvertrauen getankt und wollen mit einem weiteren Erfolg zeitig dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher kommen. Außerdem hat die Cinel-Crew noch eine Rechnung mit dem Aufsteiger offen, verlor der FC Liefering doch das Hinspiel in der Red Bull Arena mit 1:2. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 05.04.2024, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SKN St. Pölten Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen SKN St. Pölten Wechselbad der Emotionen bei der Vienna. Erst bremsen die Döblinger den "Leoben-Express" aus, stoppen die monatelange Erfolgsserie des Aufsteigers aus der Steiermark, doch dann folgt sogleich die Pleite beim anderen Liga-Neuling, dem SV Stripfing. Damit wartet Interimstrainer Mehmet Sütcü noch auf die ersten Punkte als Chefcoach und peilt diese nunmehr bei seinem Heimspiel-Debüt auf der Hohen Warte an, um zugleich mit den Gastgebern wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz zurückzukehren. Was für den Tabellenzehnten allerdings gegen den SKN ein schweres Unterfangen wird. Das Hinspiel gewann die Vienna überraschend mit 2:1 in St. Pölten. Die Niederösterreicher bisher mit einer durchwachsenen Saison und zuletzt, wie die Vienna, ebenfalls inkonstant. Wechselspiel zwischen Niederlage und Sieg, wobei die Elf von Philipp Semlic zuletzt zwei Mal auswärts leer ausging (beim FAC und in Liefering). Mit einem Dreier und damit Revanche für die Hinspielniederlage könnten Spielmacher Stefan Nutz & Co. die Chance wahren, am Saisonende Tabellenzweiter zu werden und somit einen zumindest versöhnlichen Ausklang zu schaffen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 05.04.2024, 18:10 Uhr SV Horn - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SV Horn gegen SV Licht Loidl Lafnitz Duell der Tabellennachbarn im Niemandsland. Neunter kontra Lafnitz. Mit dem Abstieg dürften beide nichts mehr zu tun haben, können allmählich für die neue Saison planen. Bei den Hornern, die immerhin die drittbeste Heimmannschaft sind (21 Punkte!), gilt es dennoch eine Reaktion auf die 0:4-Pleite zuletzt in Dornbirn zu zeigen. Das Momentum spricht allerdings für den - ebenfalls heimstarken - SV Lafnitz (auch 21), der das Hinspiel mit 2:0 gewann. Das Team von Trainer Robert Weinstabl ist seit vier Partien unbesiegt, verbuchte dabei drei Dreier (1U) und scheint auf der Saisonzielgeraden in einen Flow zu kommen. Die Waldviertler dagegen würden mit einem Heimsieg in der Tabelle an den Steirern vorbeiziehen. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 05.04.2024, 18:10 Uhr KSV 1919 - SV Guntamatic Ried Live-Ticker KSV 1919 gegen SV Guntamatic Ried Die SV Ried bot zuletzt im Topspiel dem Aufstieger in spe GAK 1902 Paroli und verlor in ihrer "Festung Innviertel Arena" denkbar unglücklich mit 0:1.SVR-Trainer Senft kündigt im Vorfeld in Kapfenberg eine veränderte Startelf an, will jungen, aufstrebenden "Wikingern" die Chance geben. Man darf gespannt sein. "Jugend forscht" gilt ja zum Teil auch für die Falken, die allerdings im Frühjahr bisher eher im Tiefflug sind. In Runde 12 noch auf einem stolzen vierten Rang, stürzten die Steirer mittlerweile nach sieben Sieglosspielen (3U, 4N) auf Rang 12 ab. Um den freien Fall zu stoppen und zum endgültigen Klassenerhalt braucht es für das Team um den Ex-Rieder und Rückhalt Richard Strebinger, das im Hinspiel in Ried nach guter Leistung mit 0:2 unterlag, schon noch ein paar Punkte. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Sa, 06.04.2024, 14:30 Uhr GAK 1902 - DSV Leoben Live-Ticker GAK 1902 gegen DSV Leoben Spitzenspiel vor großer Kulisse in Graz! Erster vs. Zweiter. Während es bei Aufsteiger DSV Leoben in seiner "englischen Woche" turbulent zugeht (Trainer-Abgang René Poms, Rückkehr Carsten Jancker), läuft beim GAK 1902 alles nach Plan. Zwar nicht immer nur "am Schnürchen", doch wer die Spiele, so wie zuletzt in Ried, gewinnt, kann nur Meister werden und ist bei der "Mission Bundesliga-Rückkehr" nicht aufzuhalten. Neun Runden vor Saisonende beträgt der Vorsprung 14 Punkte auf den ersten Verfolger DSV Leoben, dazu sind die Messner-Mannen im Frühjahr nachwievor und gesamt seit sieben Spielenen suite unbesiegt (5 S, 2U). Neben der beeindruckenden Erfolgsserie strotzen die besonders in der Defensive starken Rotjacken (schon elf Mal "zu Null") vor Selbstvertrauen und Selbstverständnis...haben eine immense Moral und Sieger-Mentalität. Ligaportal-Tipp: 3:1.

Sa, 06.04.2024, 14:30 Uhr SKU Amstetten - FC Dornbirn Live-Ticker SKU Amstetten gegen FC Dornbirn Während Langzeit-Schlusslicht SKU Amstetten bereits für die Regionalliga planen kann, keimt beim "auferstandenen" FC Dornbirn weiter der Funken Hoffnung nach zwei Siegen. Zwei Siege, obendrein mit je vier Toren, verleihen den Gästen Rückenwind und großes Selbstvertrauen. Interims-Trainer Eric Orie hat bei den Rothosen irgendwie neues Leben entfacht. Hält die Aufbruchstimmung an und geht da wirklich noch was bei der "Mission Klassenerhalt" für den Drittletzten? Mit dem dritten Dreier in Folge würden die Vorarlberger weiter ihre Minimalchance wahren. Das Hinspiel an der Birkenwiese gewannen die Gäste dank Goldtorschütze Sebastian Santin mit 1:0.. Ligaportal-Tipp: 0:2.

Sa, 06.04.2024, 14:30 Uhr SW Bregenz - Sturm Graz II Live-Ticker SW Bregenz gegen Sturm Graz II Wie der Vorarlberger Rivale FC Dornbirn und Mit-Aufsteiger DSV Leoben gab es auch bei Neuling SW Bregenz in Runde 22 ein Trainer-Beben, übernimmt nun mit Interims-Coach Martin Schneider und ist der dritte Trainer in dieser Saison bei den Gastgebern. Der 53-jährige Österreicher will nach drei Sieglos-Spielen (1U, 2N) beim nunmehr Tabellenachten den freien Fall stoppen und endlich den ersten Heimsieg im neuen Jahr und seit dem 21. Oktober (!) holen. Das Hinspiel beim Tabellenvorletzten aus Graz gewannen die Bregenzer mit 2:0. Auch wenn der SK Sturm II, seit elf Spielen (3U, 8N!) auf einen Dreier wartend, wohl kaum mehr zu retten ist in Liga 2, ist der blutjungen, unberechenbaren Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel dennoch auch am Bodensee was zuzutrauen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 07.04.2024, 10:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - FAC Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen FAC Die finale Sonntags-Matinee der Runde in der Südstadt. Ein interessantes Duell. Der FAC zuletzt mit einem Sieg-Niederlage-Wechselspiel...dem Gesetz der Serie nach wäre jetzt wieder ein Dreier dran. Wie im Hinspiel, das die Floridsdorfer in einer packenden Partie nach 0:1-Rückstand am Ende mit 3:2 dank Siegtorschütze Woudstra für sich am FAC-Platz entschieden haben. Die erfolgshungrigen Mörec-Mannen werden wohl noch mit Rang 2 liebäugeln. Doch der derzeit Tabellendritte weiß, dass das bei der Admira keine "gmahde Wiesn" wird. Auf Rang 6 liegend könnten die Panther mit einem Heimsieg einen großen Sprung in der Tabelle machen und sogar an den Gästen vorbeiziehen. Nach drei Dreiern en suite und gesamt sogar fünf Siegen aus den vergangenen sechs Partien sind die Gastgeber im Flow und selbstbewusst genug, um auch die spielstarken Floridsdorfer zu biegen. Wird eine enge Partie werden! Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL