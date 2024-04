Noch sechs Runden in der ADMIRAL 2. Liga, somit 18 Punkte zu vergeben. Langzeit-Liga-Leader GAK 1902 geht mit elf Vorsprung in Runde 25 und gastiert beim kriselnden Aufsteiger SW Bregenz (Trainer-Debüt von Rückkehrer Regi van Acker), ehe ein Heimspiel-Doppel folgt. Bei seriöser Herangehensweise, nur eine Frage der Zeit für die Grazer mit dem BL-Aufstieg. Einen Abstieg vermeiden will weiter das Kellerklub-Trio SV Stripfing, FC Dornbirn und SK Sturm Graz II (beide im direkten Duell). Spannung auch beim Traditionsklub-Treffen FAC vs. Vienna, dem Steirer Derby in Lafnitz, dem NÖ-Duell in St. Pölten und dem "Gipfeltreffen" der beiden besten Rückrundenteams FC Admira vs. FC Liefering. Damit zur VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp. Siehe auch Mannis Matchprognosen.

Machte im Hinspiel gegen Aufsteiger SW Bregenz den Unterschied aus: Daniel Maderner, der am 7. Oktober den GAK 1902 in der 77. Min. mit seinem Goldtor erlöste. Mit 12 Saisontoren ist der 28-jährige Mittelstürmer vom Liga-Leader in der Torschützenliste auf einem "Stockerlplatz". Mit dem 10. Dreier im 13. Auswärtsspiel wollen Maderner & Co. einen großen Schritt Richtung Meistertitel und Aufstieg machen, um dann beim darauffolgenden Heimspiel-Doppel Grund zum Feiern zu haben.

Fr, 26.04.2024, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - DSV Leoben Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen DSV Leoben Steirisches Prestigeduell. Der SV Lafnitz mit Berg- und Talfahrt im Frühjahr. Vier Spiele unbesiegt (3S, 1U), doch dann zuletzt drei Mal sieglos (1U, 2N). Die Gastgeber im Niemandsland der Tabelle, die Luft scheint raus. Der Dritte DSV mit der ersten Liga-Heimniederlage in 2024 vor einer Woche gegen im Flow befindliche Lieferinger. Ist der Vizemeistertitel ein konkretes Ziel für den zuletzt schmerzlich vermissten Toptorjäger Alar & Co.? Oder lässt die Jancker-Elf die Saison ausklingen und sind die letzten sechs Partien bereits Vorbereitungsspiele auf die neue Saison? Im Hinspiel trennten sich beide 1:1.Die Tendenz deutet auch im Retourmatch auf ein Remis. Ligaportal-Tipp: 1:1. Fr, 26.04.2024, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - SKU Amstetten Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen SKU Amstetten Zweiter der Heimtabelle, gegen Vorletzter im Auswärts-Ranking. Die SV Guntamatic Ried wieder im Siegesserie-Modus wie vor der Winterpause schon mal. Doch vier Dreier en suite gab´s noch nicht in dieser Saison für die Senft-Schützlinge, die ihren treuen Anhängern in der "Festung Innviertel-Arena" was bieten wollen. Schlusslicht SKU Amstetten schlug sich beim Hinspiel zwar wacker, doch gab einen 2:1-Vorsprung in der Schlussphase noch aus der Hand (Doppelpack Grosse mit 2:3-Siegtor in der 94. Min.!) und ist nun nicht mehr zu retten. Die Mostviertler können für die Regionalliga planen, wobei sich der ein und andere Spieler womöglich weiter noch beweisen will, um persönlich im Profifussball zu bleiben. Ligaportal-Tipp: 3:0. Fr, 26.04.2024, 18:10 Uhr KSV 1919 - SV Horn Live-Ticker KSV 1919 gegen SV Horn Da die abstiegsgefährdeten Klubs fleißig punkten, ist der KSV 1919 noch nicht gerettet. Der SV Horn im Niemandsland (10.), verlor das Hinspiel (0:2). Die Luft scheint raus bei den Waldviertlern (zuletzt 1U, 3N), jenem Team in Liga 2, das bisher keine Unentschieden kennt. Wird wohl auch im "Falken-Horst" so bleiben. Hat fast schon was von Matchball für den Klassenerhalt für das Ibrakovic-Team, das in der Vorsaison nach einer phänomenalen Aufholjagd am Ende mit 34 Punkten das rettende Ufer, respektive Rang 13 erreichte und aktuell mit 29 Zählern Zwölfter ist. Doch die Kellerklubs dahinter proben den Aufstand und punkten emsig. Sollten auch die Steirer unbedingt noch tun, nicht dass es noch zu einem Worstcase-Szenario kommt. Ligaportal-Tipp: 2:1. Sa, 27.04.2024, 14:15 Uhr FAC - First Vienna FC 1894 Live-Ticker FAC gegen First Vienna FC 1894 Ein Match, das die Herzen von Fußball-Romantikern und -Nostalgikern höher schlagen lässt. Tradition pur bei diesen beiden Klubs. Der FAC-Platz dürfte an diesem letzten April-Samstag gut gefüllt sein (Ankick schon um 14:15 statt 14:30 Uhr). Der Tabellenvierte FAC hat den eigenen Anspruch, noch Vizemeister werden zu wollen. Der Sechste Vienna ist seit sechs Spielen und zuletzt auch unter Neo-Interimscoach Sütcü im Dauerwechsel zwischen Sieg und Niederlage. Hinspiel auf der Hohen Warte 2:2. Ein Blick auf die "Glaskugel" lässt auch diesmal auf ein "X" blicken. Ligaportal-Tipp: 1:1. Sa, 27.04.2024, 14:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - FC Liefering Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen FC Liefering Duell des Rückrunden-Spitzenduos. Wo hier Topspiel drauf steht, könnte es auch drin stecken. Beide im Frühjahrs-Flow und formstark. Die Panther mit großen Sprüngen zuletzt, seit sechs Spielen unbesiegt (5S, 1U): Lohn = Rang 5. Auch der FC Liefering (4S en suite) auf der Überholspur in der Tabelle und längst zum Favoritenschreck mutiert. Die Jungbullen fügten jüngst der Reihe nach dem GAK 1902 die erste Frühjahrs-Niederlage zu und dann Aufsteiger DSV Leoben dessen erste Heim-Pleite seit über einem halben Jahr. Das Hinspiel endete 1:1. Tippen wir auch diesmal! Ligaportal-Tipp: 1:1. Sa, 27.04.2024, 14:30 Uhr Sturm Graz II - FC Dornbirn Live-Ticker Sturm Graz II gegen FC Dornbirn Nächster "Keller-Kracher" für den FC Dornbirn. Zuletzt auf dem FAC-Platz ließen die Rothosen nach vier Siegen en suite beim 2:2 genau genommen zwei Zähler liegen. Das Team von Interimstrainer Eric Orie dennoch immerhin seit fünf Spielen unbesiegt (4S, 1U) und weiter bei der "Mission Klassenerhalt". Der zuletzt gelb gesperrte Angriffs-Hoffnungsträger Anteo Fetahu kehrt zurück, während der Brasilianer Mateusinho bei Teil 2 des Auswärts-Doppels noch ein Spiel gesperrt bleibt. Beide Kellerklubs proben den Aufstand. Der Drittletzte Dornbirn aktuell noch drei Zähler vor dem Vorletzten. Doch die seit drei Spielen unbesiegten Jungblackies (2S, 1U) gewannen bereits das Hinspiel an der Birkenwiese mit 3:2. An jenem Oktober-Samstag, dem 7.10., machte Amady Camara für die Grazer den Unterschied (1 Tor + 1 Assist), der allerdings diesmal den Vorarlbergern keine Furcht einflößen dürfte, da der 18-jährige Malier längst in den Kader vom neuen BL-Spitzenreiter um Trainer Christian Ilzer aufgestiegen ist. Ligaportal-Tipp: 1:2. Sa, 27.04.2024, 14:30 Uhr SW Bregenz - GAK 1902 Live-Ticker SW Bregenz gegen GAK 1902 Mit dem 3:1 über den SKN St. Pölten bekräftigte der GAK 1902 seine Aufstiegs-Ambitionen und kehrte nach zwei Sieglos-Spielen (1:1 gegen den Dritten DSV Leoben, 0:2 bei der "Mannschaft der Stunde" FC Liefering) in die Erfolgsspur zurück. Nachdem es in Vorarlberg in der Vorsaison in der letzten Runde einen entscheidenden Umfaller gab (in Dornbirn), soll diesmal im Ländle voll gepunktet werden. SW Bregenz ist im freien Fall, zog nach sechs Spielen mit nur zwei Zählern (2U, 4N) die Reißleine, sodass nunmehr bereits der vierte Trainer an der Seitenlinie coacht. Ein alter Bregenzer Bekannter: Rückkehrer Regi van Acker. Der Belgier, der zwei Tage nach seinem 69. Wiegenfest nun am Samstag vor seinem Comeback und Saison-Debüt bei den Schwarz-Weißen steht. Und: Vor einer Herkulesaufgabe. Seit 21. Oktober ist der Klub vom Bodensee daheim sieglos (3U, 4N). Ligaportal-Tipp: 1:3. So, 28.04.2024, 10:30 Uhr SKN St. Pölten - SV Stripfing Live-Ticker SKN St. Pölten gegen SV Stripfing NÖ-Duell! Auch "Nachbarschaftshilfe"? Der SKN St. Pölten, nach 24 Runden in der Tabelle auf einem - in Anbetracht der vor Saisonbeginn gesteckten Ziele - enttäuschenden 8. Rang, als Zünglein an der Waage im Klassenerhalt-Kampf. Eine Frage der Ehre für die Wölfe, die zuletzt so richtig das Fell über die Ohren gezogen bekamen bei vier Niederlagen in fünf Spielen. Der SV Stripfing bekleckert sich im Frühjahr auch nicht gerade mit Ruhm, zehrt immer noch vom Punkte-Vorrat aus dem Herbst und kassierte sechs Auswärts-Niederlagen in Folge. Beim Debüt von Interimstrainer Florian Hart, dem 33-jährigen, gebürtigen Linzer, wahrte der Tabellen-13. mit dem 2:2 daheim, respektive auf dem FAC-Platz, gegen den Drittletzten Dornbirn zumindest den Abstand auf die Vorarlberger. Das Hinspiel gewannen die Stripfinger mit 4:1. Doch da zeigten sie noch ein anderes Gesicht. Während für den SKN auch hier gilt: Eine Frage der Ehre, um sich zu rehabilitieren und Revanche zu nehmen! Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos