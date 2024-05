Runde 26 steht in der ADMIRAL 2. Liga vor der Tür! Durch die Langzeit-Liga-Leader GAK 1902 an diesem Wochenende gehen könnte, um 17 Jahre nach dem Zwangsabstieg in die ADMIRAL Bundesliga zurückzukehren und die Meisterschaft in Liga 2 perfekt zu machen. Dazu gilt es für die Rotjacken zunächst heute Abend gegen den formstarken Rückrunden-Spitzenreiter FC Flyeralarm Admira zu gewinnen und dann am Sonntagmorgen in der Zuseher-Rolle zu hoffen, dass Verfolger SV Guntamatic Ried bei der Vienna keinen Dreier holt. Damit zur VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp. Siehe auch Mannis Matchprognosen.

Die Möglichkeit besteht, dass es für den GAK 1902 an diesem Wochenende zur großen Jubel-Ekstase über den ADMIRAL 2. Liga-Meistertitel und zugleich der Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga kommt. Zunächst gilt es für die Rotjacken Freitagabend im Topspiel gegen die Panther aus der Südstadt in Graz zu gewinnen, dann abwarten bis Sonntag, bei der Partie Vienna vs. SV Guntamatic Ried in der Zuschauer-Rolle zu sein, um dann "von der Couch" zu springen und zu feiern...!?!

Fr, 03.05.2024, 18:10 Uhr SKU Amstetten - FAC Live-Ticker SKU Amstetten gegen FAC Für Schlusslicht SKU Amstetten gilt es sich in den verbleibenden drei Runden mit Anstand und Würde aus Liga 2 zu verabschieden, für die Spieler persönlich, sich zu empfehlen, damit der ein und andere dem Profifußball womöglich bei einem anderen Klub erhalten bleibt. Vielleicht ja beim FAC? Der auch immer wieder Talente hervorbringt und fördert bzw. als Sprungbrett dient. Die Floridsdorfer werden womöglich noch auf den Vizemeister-Titel hoffen, doch dafür braucht es Siege. Im Hinspiel am FAC-Platz hatten sich die Mörec-Mannen mit einem 0:0 zu begnügen. Diesmal dürfte die Null auch hinten wieder stehen, während die Gäste vorne scoren. Ligaportal-Tipp: 0:2. Fr, 03.05.2024, 18:10 Uhr FC Dornbirn - KSV 1919 Live-Ticker FC Dornbirn gegen KSV 1919 Ein "Keller-Kracher" um Big-Points jagt den anderen in diesen Wochen beim FC Dornbirn, der seit fünf Runden unbesiegt ist (4S, 1U) und derzeit auch das Momentum und Spielglück (des Tüchtigen) auf seiner Seite hat. Mit einem weiteren Dreier würden die Rothosen die Steirer zu sich runter ziehen, punktgleich sein. Die Falken ohnehin in der Rückrune im Sturzflug, zogen jetzt die Reißleine, Vorjahres-Retter Abdulah Ibrakovic wurde entlassen. Matthias Puschl, der bereits die Trainer-B-Lizenz hat, lässt sein Spieler-Dasein ruhen und übernimmt als Coach. Im Hinspiel am 21. Oktober wurden die Vorarlberger früh kalt erwischt und wachten nach 0:3-Rückstand erst in der Schlussphase auf...das Finish per Doppelpack kam jedoch zu spät bei der 2:3-Niederlage. Doch das ist "Herbstlauf von gestern", inzwischen sind die Orie-Mannen im Frühjahrs-Flow, zeigen ein anderes Gesicht. Konträr dazu die Kapfenberger. Wird es den Gästen gelingen, um schnell bzw. noch rechtzeitig den Turnaround zu schaffen? Ligaportal-Tipp: 2:1. Fr, 03.05.2024, 18:10 Uhr FC Liefering - Sturm Graz II Live-Ticker FC Liefering gegen Sturm Graz II Ein Duell für Talentespäher. Die Jungbullen gegen die Jungblackies. Die Steirer zwar schwer zu biegen, doch nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen die mitabstiegsgefährdeten Dornbirner (nach früher 2:0-Führung!) wohl nicht mehr zu retten und vor der Rückkehr in die Regionalliga. Anders der FC Liefering, der zwischenzeitlich "Kellergeruch" wahrnahm, sich dann auf die Überholspur begab und mittlerweile bis auf Rang 6 geklettert ist. Neben dem FC Admira sind die Salzburger beste Rückrundenmannschaft und seit fünf Partien unbesiegt (4S, 1U). In der Red Bull Arena hat der FCL in 2024 sogar eine blütenweiße Weste: 4 Spiele = 4 Siege (11:3 Tore). Da geht sicher noch mehr...im Hinspiel hatten sich die Lieferinger im Oktober allerdings mit einem 1:1 zu begnügen, rettete Jano das Remis. Ligaportal-Tipp: 3:1. Fr, 03.05.2024, 18:10 Uhr DSV Leoben - SKN St. Pölten Live-Ticker DSV Leoben gegen SKN St. Pölten Der SKN St. Pölten ist sicher die große Enttäuschung in dieser 2. Liga-Saison, verlor jüngst auch noch daheim gegen die langzeitsieglosen Stripfinger. Mit großen Ambitionen und dem Ziel Bundesliga-Rückkehr im vergangenen Sommer gestartet folgten St. Pöltener Pleiten, Pech und Pannen...sind die Wölfe im Niemandsland der Tabelle versunken. Anders Leoben. Die Donawitzer bester Aufsteiger und noch mit der Chance auf den Vizemeister-Titel. Das Jancker-Team will sich außerdem für die vergangenen Heimniederlage gegen den FC Liefering rehabilitieren, der ersten am Monte Schlacko seit Oktober! Spannung verheißt das Duell der Liga-Toptorjäger Deni Alar (DSV) & Dario Tadic (SKN), die mit je 15 Treffern die Torschützenliste anführen. Wer der beiden "Ü30-iger" wird sich die Torjäger-Krone am Saisonende aufsetzen? Im Hinspiel scorten beide, war der Ex-St. Pöltener Alar beim 2:1-Auswärtssieg der Leobener der Matchwinner, blieb Dario Tadic per Elfmeter nur der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich. Ligaportal-Tipp: 2:1. Fr, 03.05.2024, 18:10 Uhr SV Stripfing - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker SV Stripfing gegen SV Licht Loidl Lafnitz Das vermeintlich "sinkende Schiff SV Stripfing" hat gerade noch das Ruder herumgerissen, ist unter dem neuen Steuermann auf der Kommandobrücker, Interims- und Jung-Trainer Florian Hart unbesiegt (1S, 1U) und schöpft sicher aus dem 2:1-Auswärtssieg im NÖ-Duell beim SKN St. Pölten zusätzliches Selbsvertrauen. Die Gastgeber wollen Nachlegen und den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen, wären mit dem zweiten Heimsieg im Frühjahr sogar punktgleich mit den Steirern. Die Lafnitzer mit Berg- und Talfahrt in 2024, blicken auf einen erfolgreichen März zurück (3S, 1U), um dann im April im freien Fall zu sein und nur einen Punkt zu holen (1U, 3N). Bei den Steirern ist ein wahrer Kontrast...auch in punkto Heim- und Auswärtsbilanz. Hier sieben Siege, in der Fremde sieben Niederlagen. Wobei das Weinstabl-Team auch bereits fünf Heim-Niederlagen kassierte. Wie jene empfindliche mit 0:3 am 20. Oktober im Hinspiel, als Darijo Pecirep für den Aufsteiger den Unterschied ausmachte per Doppelpack und einem Assist für Moritz Wels. Mit der 2:0-Führung nach vier Minuten starteten im Blau-Gelb-Duell die Niederösterreicher furios. Und diesmal? Ligaportal-Tipp: 1:1. Fr, 03.05.2024, 20:30 Uhr GAK 1902 - FC Flyeralarm Admira Live-Ticker GAK 1902 gegen FC Flyeralarm Admira Teil 1 im Heimspieldoppel für den GAK 1902. Es ist angerichtet und könnte mit Beginn des Wonnemonats Mai bereits zur Meister- und Aufstiegsparty für die Grazer kommen. Dazu gilt es zuerst die Hausaufgabe, zudem schwere, denn mit der Admira kommt der Rückrunden-Spitzenreiter, zu bewältigen und den 19. Saisonsieg für die Zuhause in 2024 noch unbesiegten Messner-Mannen zu realisieren. Und dann bis Sonntag abzuwarten und zu hoffen, dass die Vienna Schützenhilfe leistet und gegen den Tabellenzweiten SV Guntamatic Ried nicht verliert. Soweit die Rechenspiele. Fakt ist: Wir warten in dieser Saison noch auf den ersten Treffer in diesem Duell zweiter Traditionsvereine, nach der Nullnummer im Hinspiel in der Südstadt. Es wirdd womöglich ein Geduldspiel werden... Ligaportal-Tipp: 2:1. Sa, 04.05.2024, 14:30 Uhr SV Horn - SW Bregenz Live-Ticker SV Horn gegen SW Bregenz Der SV Horn "wehrt" sich weiter einzig in der Liga und emsig gegen Unentschieden. Es ist ein permanentes Wechselbad der Gefühle bei den Waldviertlern, die nach zwei Niederlagen zuletzt mit dem 3:1-Auswärtssieg in Kapfenberg aufhorchen ließen. Auch SW Bregenz gewann mit dem gleichen Resultat im Falken-Horst. Doch das ist schon zwei Monate her und war der einzige Sieg im Frühjahr für die Vorarlberger, die seit drei Spielen auf einen Punkt, ja sogar ein Tor warten und obendrein aus den vergangenen sieben Partien nur zwei Punkte holten (2U, 5N). Das Hinspiel am 21. Oktober gewannen die Bregenzer mit 3:1, doch im Herbst zeigten sie bekanntlich auch noch ein anderes Gesicht. Ligaportal-Tipp: 2:1. So, 05.05.2024, 10:30 Uhr First Vienna FC 1894 - SV Guntamatic Ried Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen SV Guntamatic Ried Das finale Sonntagspiel der Runde verheißt Festtagsstimmung auf der Hohen Warte. Zum einen, weil die Vienna ein "Doppel-Event" präsentiert (auch die Vienna-Frauen spielen hernach in der Bundesliga) und zum anderen, weil die SV Ried just am 5. Mai ihren 112. Geburtstag feiert. Der Tabellenzweite aus dem Innviertel ist derzeit mit einer Siegesserie unterwegs, will den fünften Dreier in Folge holen. Die Gastgeber demgegenüber den vierten Heim-Dreier en suite, außerdem steht noch die Revanche für die 1:4-Hinspielniederlage an. Spannende Ausgangslage im Duell des Tabellensiebenten und Zweiten, die derzeit elf Zähler trennen. Wie auch die Rieder von Liga-Leader GAK 1902, der sicher diese Partie auch genau verfolgen wird... Ligaportal-Tipp: 1:1.

