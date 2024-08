Runde 1 am vergangenen Wochenende in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 hat Geschmack auf mehr gemacht und schon manche Überraschung geliefert. Gespannt sein dürfen die Fußball-Fans folglich auch auf Runde 2 vom 9. bis 11. August. Sechs Teams wollen den zweiten Sieg! Nur fünf können es schaffen, weil zwei, die am vergangenen Wochenende jeweils Dreier holten, in Kapfenberg direkt aufeinandertreffen. Damit zur Ligaportal-VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp. Siehe auch Expertentipp mit Mannis Matchprognosen.

Gelingt dem KSV 1919 der nächste Streich gegen ein Topteam in Liga 2? Beflügelt vom 1:0-Triumph beim FC Admira in der Südstadt gehen die Kapfenberger Falken um Kapitän Florian Prohart in ihre Saison-Heimpremiere gegen den FAC. Der letzte Sieg der Steirer gegen die Floridsdorfer liegt schon lange zurück. Es ist in Runde zwei das einzige Aufeinandertreffen zweier Siegerteams vom Auftakt am vergangenen Wochenende.

Fr, 09.08.2024, 18:00 Uhr SKU Amstetten - SV Stripfing Live-Ticker SKU Amstetten gegen SV Stripfing Mit dem 2:1-Auswärtssieg beim noch von der Aufstiegs-Euhorie getragenen Arbeiter-Sport-Klub Voitsberg verbuchte das letztjährige Schlusslicht SKU Amstetten, zuvor auch bereits im UNIQA-ÖFB-Cup erfolgreich, einen Start nach Maß. Dass die Mannschaft von Trainer Patrick Enengl die Partie obendrein drehte, zeugt von Moral. Die Stripfinger, die ihr Auftaktmatch in der Generali-Arena gegen Aufstiegs-Aspirant SV Ried knapp mit 0:1 verloren haben, verbuchten in der Vorsaison in Amstetten ein 1:1 und unterlagen zuhause mit 0:2. Ligaportal-Tipp: 2:0.

Fr, 09.08.2024, 18:00 Uhr KSV 1919 - FAC Live-Ticker KSV 1919 gegen FAC Zwei Siegerteams beim Auftakt. Im Vorjahr gab es in den beiden Duellen jeweils Unentschieden zwischen KSV kontra FAC. Der letzte Sieg der Kapfenberger gegen die Floridsdorfer war vor über drei Jahren am 19. März 2021 mit 1:0. Torschütze Eloshvili, der auch zuletzt beim 1:0-Coup bei der Admira Matchwinner für die Falken war. Die Mörec-Mannen, den in Runde eins als einzigem Klub ein Heimsieg gelang, zeigten sich beim 2:0-Erfolg über den SKN St. Pölten gut erholt von der Pokal-Pleite und wollen im "Falken-Horst" sicher nachlegen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 09.08.2024, 18:00 Uhr SV Guntamatic Ried - SV Horn Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen SV Horn Neun Pflichtpartien bisher zwischen beiden Klubs = alle Neune bzw. Sieg-Maximum für die Rieder. Die im Vorjahr im Herbst zum "Halali" bliesen und daheim über die Horner hinfegten: 5:0! Geht das Senft-Team, das zum Auftakt mit 1:0 dank Grosses Elfertor beim SV Stripfing siegreich blieb, die Partie gegen die Waldviertler seriös an, wird es auch diesmal klare Sache. Selbst wenn noch nicht alles vollends rund laufen sollte bei den Gastgebern. Ligaportal-Tipp: 4:1.

Fotocredit: Josef Parak