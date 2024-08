Nach zwei Runden der ADMIRAL 2. Liga stehen allein vier Teams mit je zwei Dreiern und dem Punkte-Maximum oben. Erwartungsgemäß mit der SV Guntamatic Ried ein Aufstiegs-Aspirant, dahinter mit dem SK Rapid II, KSV 1919 und SKU Amstetten drei, die mit einem derartigen Start nach Maß überraschen und in Runde 3 allesamt auswärts antreten. Noch ohne Zählbares ist das Trio SV Horn, SV Stripfing und Aufsteiger ASK Voitsberg. Während der SK Sturm II mal wieder eine neue Heimspiel-Ausweichstätte hat. Damit zur Ligaportal-VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp. Siehe auch Expertentipp mit Mannis Matchprognosen.

Hier in der Lavanttal-Arena in Kärnten, wo sonst Bundesligawind weht, findet am Samstagabend zur besten Primetime das steirische Duell zwischen dem SK Sturm Graz II, seines Zeichens Gastgeber, und den mit zwei Siegen furios in die neue ADMIRAL 2. Liga-Saison gestarteten Kapfenberger Falken statt. Immerhin brauchen die Jungblackies für ihren Heimauftritt nicht ganz so weit zu reisen wie noch in der Vorsaison nach Wiener Neustadt. Man darf gespannt sein wie es mit dem Solarstadion in Gleisdorf im Herbst weiter geht - siehe auch HIER.

Fr, 16.08.2024, 18:00 Uhr FC Liefering - SW Bregenz Live-Ticker FC Liefering gegen SW Bregenz Auf die Auftakt-Heimniederlage gegen die Vienna (0:1) haben die Jungbullen die passende Antwort mit einem 5:4-Auswärtssieg bei Lieblingsgegner Lafnitz geliefert. Auch wenn es gegen die Steirer zwischenzeitlich und gegen Ende noch einmal eng wurde, war es eine vielversprechende Leistung der Beichler-Elf. Vor allem dank der Offensivpower von Doppelpacker Philipp Verhounig und Co.! Nun kommen die noch unbesiegten Bregenzer, die in ihrer steirischen Woche ein 0:0 beim SK Sturm Graz II und einen 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger ASK Voitsberg holten und dabei die Partie nach einem 0:1-Rückstand drehten. Das zeugt von Moral und Comeback-Qualitäten der Mannschaft um den 69-jährigen Belgier Regi van Acker auf der Kommandobrücke. Der Ländle-Klub will in seiner zweiten Saison nach dem Aufstieg 2023 auch in der Red Bull Arena punkten, wo wiederum der FC Liefering die ersten Saison-Heimpunkte anpeilt. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr siegten die Jungbullen mit 2:1 über die Schwarz-Weißen nach einem 0:1-Pausenrückstand. In Bregenz gab es ein 1:1, das Luka Reischl den Salzburgern noch in der Schlussphase rettete. Ligaportal-Tipp: 2:0.

Fr, 16.08.2024, 18:00 Uhr ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg - SV Horn Live-Ticker ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg gegen SV Horn Duell zweier bisher punktloser Teams, wobei Aufsteiger ASK Voitsberg bei seinen beiden Niederlagen jeweils einen 1:0-Vorsprung noch aus der Hand gab und gegen Amstetten sowie in Bregenz am Ende jeweils mit 1:2 unterlag. Auch die Horner kassierten zum Auftakt eine knappe Niederlage und lagen beim 2:3 gegen den SK Rapid II bereits nach zehn Minuten 0:2 hinten. Im zweiten Spiel in Ried waren die Waldviertler wie gewohnt chancenlos. Die Innviertler, die bisher alle ihre Pflichtspiele gegen ihren Lieblingsgegner Horn gewannen, siegten souverän mit 4:0. Nach der wieder einmal großen Fluktuation im Sommer sind die Gäste noch im Findungsprozess. Und die Steirer? Was ist noch vorhanden von der Aufstiegseuphorie? Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 16.08.2024, 18:00 Uhr SV Stripfing - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SV Stripfing gegen First Vienna FC 1894 Spannendes Nachbarschaftsduell und stets enge Duelle zwischen beiden Klubs. In der Saison 2021/22 endeten beide Begegnungen in der Regionalliga Ost mit einem Remis, und im Vorjahr in Liga 2 siegte jeweils das Heimteam. Im Herbst die Vienna mit 1:0, beim Rückspiel am 31. März auf dem FAC-Platz die Stripfinger mit 3:2. Das Team des Spaniers Inaki Bea ist bisher noch ohne Punktgewinn in der neuen Spielzeit, während die Vienna mit einem Auf und Ab kämpft. Dem 1:0-Auswärtssieg beim FC Liefering folgte auf der Hohen Warte eine 0:2-Niederlage gegen den Mitaufstiegskandidaten FC Admira Wacker. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 16.08.2024, 18:00 Uhr FAC - SV Guntamatic Ried Live-Ticker FAC gegen SV Guntamatic Ried Gemäß der Endtabelle der Vorsaison das Top-Spiel: Tabellenfünfter gegen Vizemeister! Die SV Ried mit zwei souveränen "Pflichtsiegen" gegen den SV Horn daheim (4:0) und in der Generali Arena in Wien-Favoriten gegen den SV Stripfing mit 1:0, wenn auch aus einem Elfmetertor resultierend, auf Kurs "Mission Bundesliga-Rückkehr". Doch sollten die Senft-Schützlinge gewarnt sein: Im Vorjahr gab es am FAC-Platz ein 1:1 und in Ried sogar eine 0:2-Niederlage. Der FAC ist allerdings noch instabil: Aus im ÖFB-Cup in Runde 1, dann zwar der 2:0-Heimsieg in der Liga gegen den SKN St. Pölten, dem allerdings die späte 1:3-Pleite in Kapfenberg folgte. Die Mörec-Mannen gelten allerdings als heimstark, die Oberösterreicher waren in der abgelaufenen Saison hinter Aufsteiger GAK 1902 zweitbestes Auswärtsteam. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 16.08.2024, 18:00 Uhr SC Austria Lustenau - SK Rapid II Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen SK Rapid II In der Vorsaison noch gegen die Bundesliga-Profis des SK Rapid geht es nunmehr für Absteiger Austria Lustenau gegen die 2. Mannschaft der Hütteldorfer, den Liga-Rückkehrer. Die jungen Burschen von Jürgen Kerber starteten genauso furios in die neue Saison wie die 1. Mannschaft der Grün-Weißen und wollen auch im Ländle im Flow bleiben. Eine sehr spannende Partie. Beide übrigens noch unbesiegt! Die Gäste mit zwei Siegen aus zwei Runden, die Gastgeber mit zwei torlosen Unentschieden bisher, betrieben dabei ziemlichen Chancenwucher. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 16.08.2024, 20:30 Uhr Admira Wacker - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker Admira Wacker gegen SV Licht Loidl Lafnitz Nach den ersten Punktgewinnen auswärts sollen beim FC Admira am Freitagabend im Einzelspiel auch die ersten Zähler daheim her, nachdem in Runde 1 überraschend gegen effiziente Kapfenberger mit 0:1 in der Südstadt verloren wurde. Nun der nächste Gast aus der Steiermark, gegen den die 2. Liga-Duellbilanz unentschieden ist. In der Saison 2022/23 gewann der SV Lafnitz beide Spiele mit jeweils 2:1, in der abgelaufenen Saison 2023/24 siegten die Panther mit 1:0 daheim und 3:1 in der Oststeiermark. Nach dem 0:0 bei Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau rechnen sich die Blau-Gelben auch etwas bei der Admira aus, deren Cheftrainer Thomas Silberberger die ersten Heimzähler bescheren möchte. Ligaportal-Tipp: 3:1.

Sa, 17.08.2024, 20:00 Uhr Sturm Graz II - KSV 1919 Live-Ticker Sturm Graz II gegen KSV 1919 Das einzige Samstagsspiel in Runde 3 und dann auch noch zur besten Primetime ab 20 Uhr. Eine weitere Besonderheit: Ein steirisches Duell in Kärnten, genauer gesagt in der Lavanttal-Arena, wo der Wolfsberger AC Bundesliga-Fußball liefert. Man darf gespannt sein, ob die Falken den Rückenwind aus den beiden Auftaktsiegen mitnehmen und nach drei Runden bei neun Punkten stehen. In der Vorsaison trennten sich beide Teams zwei Mal unentschieden (3:3 in Gleisdorf, 1:1 in Kapfenberg). Nach dem 0:0 gegen SW Bregenz und der 2:4-Niederlage in Hütteldorf gegen den SK Rapid II wollen die Grazer nun den ersten Sieg verbuchen. Ein schweres Unterfangen. Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 18.08.2024, 10:30 Uhr SKN St. Pölten - SKU Amstetten Live-Ticker SKN St. Pölten gegen SKU Amstetten Zur Sonntags-Matinee das Niederösterreich-Duell. Der SKU Amstetten mit einem überraschenden Saisonstart: zwei Spiele, zwei Siege. In der Vorsaison dauerte es bis zum ersten Dreier noch bis ins Frühjahr. Der SKN St. Pölten ist noch ohne Sieg (1 Unentschieden, 1 Niederlage) und sogar ohne Treffer. Der 0:2-Niederlage in Runde 1 beim FAC folgte ein 0:0 daheim gegen Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau. In Teil 2 des Heimspiel-Doppelpacks innerhalb einer Woche soll für das Team von Neo-Chefcoach Aleksandar Gitsov endlich der erste Dreier her. In der Vorsaison gewannen die Wölfe beide Duelle zwischen SKN und SKU (3:1 daheim, 1:0 in Amstetten). Ligaportal-Tipp: 2:0.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos