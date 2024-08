Für einige Klubs aus der ADMIRAL 2. Liga ist die vierte Runde der Auftakt für die erste "englische Woche" der Saison 2024/25, steht noch unter der Woche die 2. Runde im ÖFB-Cup auf dem Programm. Vorher gilt es im Meisterschafts-Alltag die Hausaufgaben zu machen. Auch für das bis dato noch makellose Führungsduo SV Guntamatic Ried und KSV 1919, beide mit Heimspielen. Konträr dazu einzig ohne Punkt ist der Tabellenletzte ASK Voitsberg, der Samstagabend beim noch unbesiegten SK Rapid II zum Aufsteiger-Duell gastiert. Damit zur Ligaportal-VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp.

Wiedersehen für Lukas Brückler (r.) an alter Wirkungsstätte. Der Stürmer gastiert mit der Admira bei seinem Ex-Klub SW Bregenz, für den der 24-jährige Mittelstürmer in der Vorsaison in 31 Einsätzen elf Mal traf. Bei den Südstädtern wartet der Angreifer noch auf den ersten 2. Liga-Treffer, scorte zumindest ein Mal im ÖFB-Cup.

Fr, 23.08.2024, 18:00 Uhr SW Bregenz - Admira Wacker

SW Bregenz noch unbesiegt (1S, 2U) und schwer zu biegen. Die Admira im Aufwind und nach zwei Dreiern en suite oben dran. Die Südstädter verloren allerdings in der Vorsaison beide Duelle. Doch unter Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger, der vor seiner ersten Reise mit den Panthern in den vertrauten Westen des Landes steht, ist manches anders und greift allmählich ein Rädchen ins andere. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 23.08.2024, 18:00 Uhr KSV 1919 - SKN St. Pölten

Nach der St. Pöltener "Seuchensaison" im Vorjahr starten die Wölfe ziemlich zahnlos ins neue Spieljahr. Nur zwei von neun Punkten, ein kärgliches Tor. Ernüchternde Auftaktbilanz unter Neo-Cheftrainer Aleksandar Gitsov, der offensichtlich noch Zeit braucht mit seiner neuformierten Mannschaft, zu der heute zwei neue Stürmer kamen. Demgegenüber die Falken im Höhenflug mit Punktemaximum. Hält die Siegesserie unter dem deutschen Coach Ismail Atalan an auch gegen den vor der Saison als Mit-Aufstiegskandidat gehandelten SKN? Ligaportal-Tipp: 1:1

