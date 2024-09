Rein in die 6. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25. Man darf gespannt sein wie die 16 Teams aus der ersten Länderspielpause kommen. An welchen Stellschrauben wurde gedreht, schaffen die vier noch sieglosen Klubs (SK Sturm Graz II, SV Lafnitz, SKN St. Pölten und ASK Voitsberg) den Turnaround, wahrt das Führungsduo SV Guntamatic Ried und KSV 1919 seine blütenweiße Weste? Beide an diesem Freitag zeitgleich mit Heimspielen und damit zur Ligaportal-VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp. Werden die vier Teams (SV Ried, KSV 1919, SK Rapid II und Austria Lustenau) unbesiegt bleiben?

Rassige Szene wie hier in der letzten Runde vor der ersten länderspielbedingten 2. Liga-Pause zwischen dem SV Stripfing und SV Horn (3:0) in der Generali Arena in Wien-Favoriten wird es sicher auch am kommenden Wochenende in Runde sechs geben.

Fr, 13.09.2024, 18:00 Uhr SK Rapid II - SKU Amstetten Live-Ticker SK Rapid II gegen SKU Amstetten Duell zweier Überraschungsteams in der noch jungen Saison. Aufsteiger und 2. Liga-Rückkehrer SK Rapid II rockt bisher Liga Zwoa, ist vor seiner ersten "englischen Woche" (Dienstag die Nachtragspartie beim FC Admira) unbesiegt (3S, 1U). Auch Vorsaison-Fastabsteiger SKU Amstetten performed und ist auswärts noch unbesiegt (1S, 1U). Ein sehr interessantes Duell, bei dem durchaus auch die Tagesform entscheiden kann. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fr, 13.09.2024, 18:00 Uhr KSV 1919 - SC Austria Lustenau Live-Ticker KSV 1919 gegen SC Austria Lustenau Beide Teams zählen zu den vier, die nach fünf Runden noch unbesiegt sind. Die Kapfenberger Falken bei ihrem Höhenflug sogar mit dem Punktemaximum bisher bei fünf Siegen aus fünf Partien. Während sich Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau bisher als Remis-Spezialist entpuppt hat und schwer zu knacken ist (1S, 4U). Welche Serie wird reißen? Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 13.09.2024, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - Admira Wacker Live-Ticker SKN St. Pölten gegen Admira Wacker Quo vadis, SKN? Erst zwei Punkte, Tabellenvorletzter. Da klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei den bisher meist zahnlosen Wölfen eine große Lücke. Mehr Biss bei den Panthern, immerhin schon mit der Beute aus drei Siegen. Mit dem Nachtragsspiel am Dienstag in der Südstadt gegen den SK Rapid II wartet auf die Silberberger-Schützlinge eine "englische Woche", in der die Admira einiges an Boden gutmachen könnte, um oben in der Tabelle dran zu bleiben. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Sa, 14.09.2024, 14:30 Uhr FAC - FC Liefering Live-Ticker FAC gegen FC Liefering Dieses Duell zweier gestandener Zweitliga-Klubs könnte ein sehr abwechslungsreiches und unterhaltsames werden. Beide Teams bisher mit Licht und Schatten, brachten sich auch hin und wieder um den verdienten Lohn für ihr Investment. Die letzten drei Duelle daheim auf dem FAC-Platz gewannen die Floridsdorfer. Doch den Jungbullen ist an guten Tagen alles zuzutrauen...und wehe, wenn die Beichler-Truppe losgelassen. Ligaportal-Tipp: 2:2.

Sa, 14.09.2024, 20:00 Uhr Sturm Graz II - SV Stripfing Live-Ticker Sturm Graz II gegen SV Stripfing Zur Samstagabend-Primetime kommt es im Steirer Duell zum Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellen-13. und -Zehnten. Der SV Stripfing hat sich nach dem Fehlstart und zwei 0:1-Niederlagen gegen Ried (H) und Amstetten (A) erfangen, ist seit drei Spielen unbesiegt (1S, 2U). Die Jungblackies zwar noch sieglos (2U, 3N), doch retteten zuletzt mit viel Moral und furioser Aufholjagd beim FC Liefering noch ein 2:2-Remis dank dem Torhüter-Tor in der Nachspielzeit von Matteo Bignetti. War womöglich für die Grazer wie ein "gefühlter Sieg", was beflügeln könnte. In der Vorsaison gewann jeweils das Heimteam in diesem Duell. Ligaportal-Tipp: 2:1.

So, 15.09.2024, 10:30 Uhr SV Horn - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SV Horn gegen First Vienna FC 1894 Der SV Horn wartet zuhause noch auf Zählbares, doch die Verantwortlichen bewahren - auch aufgrund der großen Spieler-Fluktuation im Sommer und dem Zeit-Prozeß - die Ruhe. Die Waldviertler gewannen in der Vorsaison beide Duelle gegen die Vienna! Die wiederum in dieser Spielzeit auswärts noch unbesiegt ist. Doch die Döblinger brauchen einen Dreier, um den Anschluss nach oben zu finden und im Aufstiegsrennen nicht vorzeitig zu weit abgehängt zu werden. Wer wird Sonntagmorgen ausgeschlafener sein...? Ligaportal-Tipp: 0:2.

Fotocredit: Josef Parak