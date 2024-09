Nachdem unser geschätzter Ligaportal-Experte Manni Bender vorgelegt hat (siehe HIER), halten wir dagegen und legen nach mit der Ligaportal-VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp für Runde 7 der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25. Die in diesen Wochen witterungsbedingt Wettbewerbsverzerrungen beinhaltet, wodurch sich auch die Tabellenkonstellation relativiert. Fakt ist, dass mit Liga-Leader SV Guntamatic Ried und Austria Lustenau einzig zwei Teams unbesiegt sind, während die letzten vier Klubs noch auf den ersten Dreier warten. Mit Schlusslicht ASK Voitsberg und dem SKN St. Pölten treffen zwei Kellerklubs direkt aufeinander.

Freitag, der 13. (September 2024) war kein Glückstag für Fabian Rossdorfer (r.) und den bis dato siegverwöhnten Liga-Leader SV Guntamatic Ried. Während Martin Salentenig und Schlusslicht ASK Voitsberg dem favorisierten Aufstiegs-Aspiranten aus dem Innviertel große Gegenwehr lieferten und sich den ersten Punktgewinn redlich verdienten. Das könnte dem Aufsteiger Auftrieb geben, um gegen die angeschlagenen Wölfe vom SKN St. Pölten endlich auch daheim anzuschreiben.

Fr, 20.09.2024, 18:00 Uhr ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg - SKN St. Pölten Live-Ticker ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg gegen SKN St. Pölten Viele Erfolgserlebnisse gab es für Aufsteiger ASK Voitsberg wahrlich noch nicht in dieser Saison. Doch der Sieg im ÖFB-Cup in Runde 2 in Kapfenberg beim Liga-Zweiten KSV 1919 und der jüngste 0:0-Achtungserfolg in der Meisterschaft bei Spitzenreiter SV Ried haben bewiesen, dass die Steirer jedem, eben auch dem Führungsduo in Liga 2 Paroli bieten können. In Ried fehlte ob der gegebenen Torchancen sogar nicht viel zum ganz großen Coup. Zwar letztendlich ein kleiner Schritt, weil nur ein Punkt für Routinier Jakob Jantscher & Co., doch mit großer Wirkung. Jetzt winkt dem Preiß-Team innerhalb einer Woche die große Chance gegen machbare Gegner wie den SKN und dann bei der ebenfalls noch sieglosen 2. Mannschaft des SK Sturm Graz nicht nur die "rote Laterne" abzugeben, sondern im Falle des Punkte-Maximums einen großen Sprung zu machen. Keine großen Sprünge machten bisher die angeschlagenen Wölfe aus Niederösterreich, die nahtlos an die gebrauchte Vorsaison anknüpfen. Die als Mitaufstiegs-Kandidat gehandelten St. Pöltener enttäuschten bisher auf ganzer Linie und stehen bereits gehörig unter Druck. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 20.09.2024, 18:00 Uhr SV Stripfing - SW Bregenz Live-Ticker SV Stripfing gegen SW Bregenz Nach dem Fehlstart mit je zwei 0:1-Niederlagen gegen Amstetten und Ried hat der SV Stripfing "in die Spur" gefunden, ist seit drei Partien unbesiegt. Auf zwei Remis folgte der überzeugende 3:0-Heimsieg gegen den SV Horn. Um so ärgerlicher, dass das Team um den spanischen Cheftrainer Iñaki Bea den Schwung nicht in das Spiel beim SK Sturm Graz II mitnehmen konnte. Die Partie wurde witterungsbedingt auf nächsten Dienstag, den 24. September verlegt. SW Bregenz dagegen blieb im Rhythmus und spielt bisher eine erfolgreiche Saison. Im ÖFB-Cup gelang nach jeweils 2:0-Siegen in Runde eins und zwei der Aufstieg ins Achtelfinale und in der Meisterschaft sind die Vorarlberger mit Rang 4 bei drei Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage auch oben dran. Auswärts ist die Elf des 69-jährigen Belgiers Regi van Acker wettbewerbsübergreifend noch unbesiegt (3S, 2U), fügte zuletzt auch Amstetten auf deren Terrain die erste Saisonniederlage zu. Die Duell-Bilanz in der Vorsaison spricht allerdings für Stripfing, das mit 2:0 in Bregenz gewann, ehe zuhause ein 1:1 folgte. Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 20.09.2024, 18:00 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - KSV 1919 Live-Ticker SV Licht Loidl Lafnitz gegen KSV 1919 So einen verkorksten Start hatte der SV Lafnitz seit seiner siebenjährigen 2. Liga-Zugehörigkeit noch nie, wartet nach sechs Runden immer noch auf den ersten Dreier und ziert mit zwei Punkten und den meisten Gegentoren (7:15) den vorletzten Tabellenplatz. Und jetzt kommt auch noch Verletzungspech hinzu (Stammtorhüter Gabriel Suprun - Gute Besserung von hier aus)...und: Der Tabellenzweite KSV 1919. Der nach fünf Siegen en suite zuletzt eine unglückliche erste Saisonniederlage gegen effiziente Lustenauer kassierte und sich nun in Lafnitz rehabilitieren will. Was der Mannschaft um den ehrgeizigen Coach Ismail Atalan auch zuzutrauen ist. Doch Achtung: Die letzten fünf Duelle waren die Falken gegen die Lafnitzer im Sturzflug, verloren sie allesamt. Das Formbarometer und die auswärts noch weiße Weste (3 Spiele = 3 Siege, 5:2 Tore) spricht dennoch diesmal für die Gäste in einem reizvollen Steirer Duell. Ligaportal-Tipp: 2:3.

Fr, 20.09.2024, 18:00 Uhr First Vienna FC 1894 - SK Rapid II Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen SK Rapid II In der Nachtragspartie beim starken FC Admira hat es die jungen Rapidler dann doch erstmals in dieser Saison erwischt. Ohne ihren zu den Profis beförderten Top-Torjäger und Unterschiedsspieler Nikolaus Wurmbrand gingen die Grün-Weißen in der Südstadt leer aus. Nun folgt nur drei Tage später das nächste Nachbarschaftsduell auf der Hohen Warte. Die Vienna war zuletzt am Wochenende (Spiel in Horn abgesagt) unfreiwillig spielfrei. Für die Gastgeber gilt es nicht vorzeitig den Anschluss zu verlieren, will man im Aufstiegs-Rennen noch ein Wörtchen mitreden. Mit Rang 9 liegen die Döblinger drei Punkte hinter dem Fünften aus Hütteldorf. Für die Gäste stehen in der zweiten September-Hälfte gleich drei Auswärtsspiele en suite auf dem Programm. Erst bei der Admira, dann bei der Vienna und in einer Woche bei der SV Ried. Große Hürden für die Rapid-Talente. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 20.09.2024, 20:30 Uhr Admira Wacker - FAC Live-Ticker Admira Wacker gegen FAC Das Top-Spiel am vorgerückten Freitagabend in der Südstadt, wo die Admira binnen vier Tagen zum zweiten Mal einen Wiener Klub empfängt und nach dem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den SK Rapid II nun nachlegen will. Während bei den Panthern zunehmend die Handschrift von Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger zu erkennen ist und allmählich Kontinuität einzukehren scheint, gibt es bei den Floridsdorfern, die das dritte Auswärtsspiel in Folge absolvieren, noch eine Achterbahnfahrt. Auf den Auftakt-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten folgten zwei Niederlagen gegen das Führungsduo SV Ried & KSV 1919, ehe zuletzt in der Fremde mit dem Sieg bei der Vienna (2:0) und dem 1:1 in Lustenau immerhin vier Punkte geholt wurden. Frage auch, was machen die Spekulationen über einen eventuellen Wechsel von Cheftrainer Mitja Mörec zu Bundesligist TSV Hartberg mit der Mannschaft? Die 2. Liga-Bilanz gegen die Admira spricht leicht für die Gäste bei einem Sieg und drei Remis in den vier Duellen. Es waren stets enge Partien, wird wohl auch diesmal so sein. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Sa, 21.09.2024, 14:30 Uhr SC Austria Lustenau - Sturm Graz II Live-Ticker SC Austria Lustenau gegen Sturm Graz II Schau an, die Remisspezialisten von Austria Lustenau haben auch das Siegen noch nicht verlernt und dann auch noch ein 2:0-Triumph bei den bis dato makellosen Kapfenbergern. Die Vorarlberger sind damit neben Spitzenreiter SV Guntamatic Ried einzig noch unbesiegt. Zuletzt gab es auswärts zwei Dreier für den Bundesliga-Absteiger, der nach drei "X" daheim allerdings in seiner Ausweichstätte in Bregenz weiter auf den ersten Saison-Sieg wartet. Da könnten die noch sieglosen Grazer gerade recht kommen. Die Steirer bisher erst mit zwei Punkten und wie in der Vorsaison wieder im Tabellenkeller. Allerdings hat die junge Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel, der wie auch FAC-Coach Mitja Mörec als möglicher Schopp-Nachfolger bei ADMIRAL Bundesligist TSV Hartberg gehandelt wird, viel Moral und Comebacker-Selbstverständnis, rettete zuletzt mit einer famosen Aufholjagd und Luckypunch durch das Torhüter-Tor von Matteo Bignetti ein 2:2 beim FC Liefering. Doch die Lustenauer wirken abgeklärt und effizient. Ligaportal-Tipp: 3:1.

So, 22.09.2024, 10:30 Uhr SKU Amstetten - SV Guntamatic Ried Live-Ticker SKU Amstetten gegen SV Guntamatic Ried Bei 2. Liga-Leader und Aufstiegs-Kandidat SV Guntamatic Ried steht auch nach sechs Runden einzig noch hinten die Null. Zuletzt stand sie allerdings auch erstmals vorn, sodass sich die siegverwöhnten Innviertler in Runde 6 nach fünf Dreiern mit einem Punkt zu begnügen hatten. Und das auf tiefem Terrain gegen den bis dato noch punktlosen Tabellenletzten ASK Voitsberg. Die Senft-Schützlinge wissen spätestens dadurch, dass es gegen keinen Gegner eine "gemahde Wies`n" wird und wollen sicher in Amstetten eine Reaktion zeigen. Doch auch die Gastgeber wollen sich rehabilitieren, gab es doch für die Mostviertler nach erfolgreichem Start mit drei Siegen und einem Remis zuletzt die erste Liga-Niederlage, daheim mit 1:2 gegen SW Bregenz. Seither folgte für das Team um den 30-jährigen Trainer Patrick Enengl eine mehrwöchige Pause - erst länderspiel-, dann witterungsbedingt (Spielabsage beim SK Rapid II in Hütteldorf). Die 2. Liga-Duell-Bilanz beider Teams sieht klar die SV Ried vorn, die von sechs Duellen fünf gewann, die beiden im Vorjahr jeweils mit drei erzielten Toren, bei einem Remis. Bleibt SVR-Goalie Andreas Leitner auch im siebenten Liga-Match ohne Gegentor? Ligaportal-Tipp: 0:1.

So, 22.09.2024, 12:30 Uhr FC Liefering - SV Horn Live-Ticker FC Liefering gegen SV Horn Highnoon! Den Abschluss der 7. Runde bildet um die Mittagszeit das Duell der Tabellen-Nachbarn. Die Lieferinger mit fünf Punkten aus fünf Spielen auf Rang 11, der SV Horn mit drei Zählern direkt dahinter. Die Niederösterreicher samt länderspiel- und witterungsbedingter Pause seit 31. August ohne Spielpraxis. Die Jungbullen zumindest unter der Woche in der Youth League im Einsatz, gaben zuletzt im Heimspiel gegen den SK Sturm Graz II im Finish noch einen 2:0-Vorsprung aus der Hand, hatten sich mit einem 2:2-Remis zu begnügen und warten in der Red Bull Arena in dieser Saison noch auf einen Heimdreier. Der einzige Sieg war am 9. August mit 5:4 in Lafnitz, seither gab es zwei Punkte und vier Tore in drei Spielen. Die Horner, für die Lieferinger in Heimspielen ein Lieblings-Gegner, mit vier Niederlagen, darunter in den beiden Heimspielen, und nur drei Punkten. Beim Auswärtssieg bei Aufsteiger ASK Voitsberg am 16. August. Auffallend: Die inferiore Auswärtsbilanz der Waldviertler beim FC Liefering. In 12 Partien gab es für die Gäste bei den Jungbullen 10 Niederlagen (darunter in den letzten sechs Spielen!) bei zwei Remis. Der letzte Punktgewinn ist fast acht (!) Jahre her, ein 1:1 am 25. November 2016. Ligaportal-Tipp: 3:1.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL