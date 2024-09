Zwei Klubs - ADMIRAL 2. Liga-Leader SV Guntamatic Ried und Remis-Spezialist SC Austria Lustenau - sind in der Saison 2024/25 noch unbesiegt, zwei - die steirischen Kellerkinder SV Licht-Loidl Lafnitz und Aufsteiger ASK Voitsberg - noch sieglos. Die Voitsberger am Samstagabend in Gleisdorf, wo es für "Sturm Graz-Legende" Jakob Jantscher (ASK) ein Wiedersehen mit den "Schwoazn" gibt, wenn auch gegen die zweite Mannschaft des Double-Gewinners. Welche Serien werden in Runde 8 ein Ende finden? Damit zur Ligaportal-VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp.

Tabellarisches Topspiel in der Südstadt am Freitagabend zwischen dem aufstrebenden FC Admira Wacker (Mannschaft der Stunde), der nach der Auftakt-Heimniederlage gegen den KSV 1919 hernach fünf Siege en suite feierte und im Flow ist, gegen den ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau. Die Vorarlberger noch unbesiegt (2S, 5U) und mit bereits zwei Auswärtssiegen, darunter beim Tabellenzweiten Kapfenberg, außerdem schon vier Mal ohne Gegentor.

Fr, 27.09.2024, 18:00 Uhr SW Bregenz - First Vienna FC 1894 Live-Ticker SW Bregenz gegen First Vienna FC 1894 SW Bregenz mit drei Siegen en suite, behauptet sich mittlerweile unter den Top-5 und ist in Lauerstellung. Die Vorarlberger gewannen in der Vorsaison beide Duelle gegen die Vienna. Die ist mit einem Spiel weniger auswärts noch unbesiegt (1S, 1U) und will den Schwung aus dem jüngsten 3:1-Heimsieg gegen den SK Rapid II mitnehmen, die Bregenzer aus dem 2:0-Auswärtssieg gegen den SV Stripfing. Eine Ausgangskonstellation mit Tendenz "X". Ligaportal-Tipp: 2:2.

Fr, 27.09.2024, 18:00 Uhr SV Horn - SKU Amstetten Live-Ticker SV Horn gegen SKU Amstetten Seit dem 16. Oktober 2021 wartet der SKU Amstetten auf einen Sieg gegen den SV Horn (3U, 2N), der die letzten beiden Heimspiele gegen die Gäste gewann. In dieser Saison jedoch zuhause noch keinen Zähler auf dem Konto hat. Der 1:0-Lastminute-Sieg beim FC Liefering könnte für das Riederer-Team nachhaltige Wirkung erzeugen. Ironie der Geschehnisse: Demgegenüber gaben die Mostviertler eine 2:0-Führung gegen 2. Liga-Leader SV Ried noch her und kassierten nach SVR-Doppelpack im Finish noch eine empfindliche 2:3-Niederlage. Damit ging das Enengl-Team nach erfolgreichem Saisonstart (3S, 1U) zum zweiten Mal in Folge leer aus, jeweils daheim. Ligaportal-Tipp: 1:1.

Fr, 27.09.2024, 18:00 Uhr KSV 1919 - FC Liefering Live-Ticker KSV 1919 gegen FC Liefering Der Falken-Flow hält weiter an. Weiter Zweite und Spitzrenreiter SV Guntamatic Ried auf den Fersen! Jetzt kommen die seit vier Spielen sieglosen, doch auch stets unberechenbaren Jungbullen, die Selbstvertrauen für ihr Youth League-Match am nächsten Dienstag tanken wollen. Ligaportal-Tipp: 2:1.

Fr, 27.09.2024, 18:00 Uhr Admira Wacker - SC Austria Lustenau Live-Ticker Admira Wacker gegen SC Austria Lustenau Tabellarisch betrachtet das Top-Spiel. Dritter vs. Fünfter. Remisspezialist SC Austria Lustenau (2S, 5U) einzig neben der SV Ried noch unbesiegt und besonders auswärts stark, mit Siegen beim Tabellenzweiten KSV 1919 und in Horn . Die Admira aufstrebend vor dem dritten Heimspiel en suite. Nach der Auftaktheimniederlage gegen die Kapfenberger, starten die Schützlinge von Neo-Cheftainer Thomas Silberberger, der die Vorarlberger natürlich aus der Vorsaison im Oberhaus aus den Duellen mit seinem Ex-Klub WSG Tirol kennt, eine imposante Siegesserie. Fünf Dreier en suite, darunter zuletzt nach 0:1-Rückstand mit 2:1 gegen den FAC per Luckypunch, was für den weiteren Saisonverlauf in punkto Moral, Mentalität und Selbstverständnis von großer Bedeutung sein kann. Ligaportal-Tipp: 1:0.

Fr, 27.09.2024, 20:30 Uhr SV Guntamatic Ried - SK Rapid II Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen SK Rapid II Lastminute-Siege wie in Amstetten- obendrein nach 0:2-Rückstand - sind was Besonderes! Da lassen sich für den nachwievor unbesiegten 2. Liga-Leader SV Guntamatic Ried auch erste Gegentore verschmerzen. Aufsteiger bzw. 2. Liga-Rückkehrer SK Rapid II ohne Torjäger Wurmbrand ("befördert" zu den Profis in die Bundesliga) zuletzt zwei Mal ohne Punkte, läuft Gefahr in der Tabelle durchgereicht zu werden. Die Gastgeber wollen in Teil eins ihres einwöchigen Heimspiel-Doppels (in Runde 9 vs. SKN St. Pölten) nach dem 0:0 gegen Schlusslicht ASK Voitsberg diesmal wieder drei Punkte in der Innviertel Arena lassen. Ligaportal-Tipp: 3:1.

Sa, 28.09.2024, 14:30 Uhr SKN St. Pölten - SV Stripfing Live-Ticker SKN St. Pölten gegen SV Stripfing War das in Voitsberg der Aufheuler, der Befreiungsschlag der Wölfe? Faktisch der erste Sieg im sechsten Spiel. Begeben sich die St. Pöltener damit auf die Überholspur? Vor der zweiten Länderspielpause geht es daheim gegen den SV Stripfing und dann auswärts zum bisher unbesiegten, souveränen Spitzenreiter nach Ried. Die Stripfinger wie die Gastgeber auch erst mit einem Dreier und am Dienstag im Nachtragsspiel mit 0:3 beim SK Sturm Graz II unterlgen, doch in der Vorsaison in St. Pölten siegreich. Ligaportal-Tipp: 2:0.

Sa, 28.09.2024, 20:00 Uhr Sturm Graz II - ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg Live-Ticker Sturm Graz II gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg Steirisches Duell zur Samstagabend-Primetime. Der ASK Voitsberg mittlerweile nicht nur mit der Roten Laterne, sondern auch rote Karten kassierend. Der SK Sturm II schwer zu knacken und nach dem ersten Saisonsieg im Nachtragsspiel am gestrigen Dienstag gegen den SV Stripfing dank ÖFB-Teamspieler Manprit Sarkaria (Doppelpack) mit Rückenwind. Während die Gäste neben ihren fünf Niederlagen auch schon zwei Mal in der Saison überraschten. Bei der vergangenen Auswärtspartie mit dem 0:0 bei Spitzenreiter SV Ried (erste Punkteverluste für die Oberösterreicher) und dem Sieg im ÖFB-Cup beim Liga-Zweiten KSV 1919. Das sollte den Gästen um "Sturm Graz-Legende" Jakob Jantscher in Gleisdorf Mut machen in ihrer prekären Situation. Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 29.09.2024, 10:30 Uhr FAC - SV Licht Loidl Lafnitz Live-Ticker FAC gegen SV Licht Loidl Lafnitz Der Floridsdorfer AC mit durchwachsener Bilanz aus drei Auswärtsspielen en suite (1S, 1U, 1N). Die Mörec-Mannen haben aufzupassen, nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren. Womöglich kommt der noch sieglose Vorletzte SV Lafnitz gerade recht. Mit dem schwächsten Saisonstart seit sieben 2. Liga-Jahren 2. Liga haben die Steirer gerademal zwei Punkte auf dem Konto. Ligaportal-Tipp: 2:1.

