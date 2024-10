Kaum sind die ersten Blätter im Herbst gefallen, gibt es Umfaller beim Führungsduo der ADMIRAL 2. Liga - Spitzenreiter SV Guntamatic Ried und KSV 1919. Beide kassierten in der vergangenen Runde überraschend Heimniederlagen. Dadurch und gleich zwei Siegen in ihrer jeweils "englischen Woche" rückten der FC Admira, inzwischen sogar Zweiter, und der SK Rapid II auf Tuchfühlung ran. Mitten drin auch die seit Wochen konstanten Bregenzer, deren Lokal-Rivale SC Austria Lustenau einzig noch ohne Niederlage ist, jedoch bei so vielen "X" auf der Stelle tritt. Damit zur Ligaportal-VORSCHAU inkl. Ergebnis-Tipp.

Noch mal vor der zweiten länderspielbedingten 2. Liga-Pause voller Einsatz für den FC Lieferung und die Kapfenberger. Die Falken auswärts hui, doch im heimischen Horst eher...nicht so gut...zwei Heimniederlagen in Folge. Damit haben Eloshvili (r.) und Co. Rang zwei an die Admira verloren und aufzupassen, nicht noch weiter im Tiefflug zu sein.

Fr, 04.10.2024, 18:00 Uhr SV Stripfing - Admira Wacker Live-Ticker SV Stripfing gegen Admira Wacker Die Admira wurde nach fünf Siegen en suite von Remis-Spezialist Lustenau kurzzeitig ausgebremst - 0:0 vergangenen Freitag. Fand allerdings im zweiten Akt ihrer "englischen Woche" wieder in die Siegesspur zurück mit dem wertvollen 1:0-Erfolg beim Nachtragsspiel in St. Pölten. Mit dem sechsten Dreier im achten Spiel (1U, 1N) sprangen die Panther sogar auf Rang 2, sind punktgleich mit 2. Liga-Leader SV Ried. Die Handschrift vom langjährigen, erfahrenen Bundesliga-Trainer Thomas Silberberger ist längst zu erkennen. Die Panther springen dabei so hoch wie sie brauchen Vier der sechs Siege mit einem Tor Unterschied und teilweise spät erzielt. Auswärts die Südstädter mit blütenweißer Weste bisher (3 Spiele = 3S, 5:1-Tore). Der SV Stripfing derzeit Drittletzter! Mit negativer Bilanz (1S, 3U, 4N). Auch in der Generali Arena in Wien-Favoriten, wo das Bea-Team seine Heimspiele austrägt (1S, 1U, 2N). Ligaportal-Tipp: 1:2.

Fr, 04.10.2024, 18:00 Uhr SW Bregenz - SV Horn Live-Ticker SW Bregenz gegen SV Horn Der Dritte SW Bregenz ist die Mannschaft der Stunde, vier Siege in Folge. Der Vierte aus Vorarlberg ist den derzeitigen Top-3 auf den Fersen. Der SV Horn nach zwei Spielen ohne Niederlage (1S, 1U) in der Nachtragspartie am Dienstagabend daheim gegen die Vienna mit einer 3:6-Pleite. Die Waldviertler haben aufzupassen, nicht den Anschluss an das gesicherte Tabellenmittelfeld zu verlieren. Ligaportal-Tipp: 2:0.

Fr, 04.10.2024, 18:00 Uhr First Vienna FC 1894 - Sturm Graz II Live-Ticker First Vienna FC 1894 gegen Sturm Graz II Die Vienna mit permanentem Auf und Ab, auch zuhause (2S, 2U). Doch zuletzt mit "Hurra-Fußball" beim 6:3-Auswärtssieg beim Torspektakel in Horn. Dieser Dreier und die Art und Weise, wie er errungen wurde, könnte die Gastgeber beflügeln. Mit Rang 6 und 13 Punkten sind die Sütcü-Schützlinge wieder in Reichweite zu den Spitzenteams. Doch mit den jungen Grazern kommt ein schwer zu knackender, spielfreudiger Gast auf die Hohe Warte. Die Steirer sind seit vier Spielen unbesiegt und im Aufwind. In der Vorsaison gab es zwei Mal ein "X" in den Duellen. Ligaportal-Tipp: 1:0.

Fr, 04.10.2024, 20:30 Uhr SKU Amstetten - KSV 1919 Live-Ticker SKU Amstetten gegen KSV 1919 Nach Topstart mit vier Spielen ohne Niederlage, darunter drei Siegen und gesamt 10 Punkten ließ Amstetten nach, ging gleich drei Mal leer aus, ehe in der Nachtragspartie am Dienstagabend im Niederösterreich-Duell beim benachbarten SV Horn mit dem 3:3-Tor-Spektakel am Ende zumindest wieder eine Punkt heraus schaute. Doch jetzt kommen die Falken, die besonders auswärts gern auf Beutefang gehen: 3 Spiele = 3 Siege. Der Tabellendritte dagegen zuletzt im Falken-Horst schwächelnd und gleich zwei Mal komplett leer ausgehend (0:2 vs. Austria Lustenau & FC Liefering). Außerdem die Steirer in Amstetten mit inferiorer Duell-Bilanz (1U, 5N). Ligaportal-Tipp: 1:1.

Sa, 05.10.2024, 14:30 Uhr SK Rapid II - FAC Live-Ticker SK Rapid II gegen FAC "Englische Woche" für den SK Rapid II, der seinen kurzen Durchhänger mit zwei 1:3-Niederlagen bei der Admira und der Vienna eindrucksvoll weggesteckt hat und zuletzt wieder in die Erfolgsspur fand. Dank Matchwinner Tobias Hedl. Der Kapitän war vergangenen Freitag mit seinem Doppelpack und Assist der Unterschiedsspieler in Ried, wodurch die Innviertler die erste Saisonniederlage kassierten, und auch Goldtorschütze am Dienstag in der Nachtragspartie gegen Amstetten. Die jungen Hütteldorfer mischen somit weiter unter den Top-5 mit, haben obendrein im Allianz Stadion eine makellose Bilanz (3 Spiele = 3 Siege). Der FAC im steten Auf und Ab bisher. Zwar noch mit einem Spiel in Rückstand, doch die Mörec-Mannen drohen den Anschluss zu verlieren, können allerdings - wie schon oft bewiesen - jeden Gegner schlagen. Ligaportal-Tipp: 2:2.

So, 06.10.2024, 10:30 Uhr SV Guntamatic Ried - SKN St. Pölten Live-Ticker SV Guntamatic Ried gegen SKN St. Pölten Makellose Auswärtsbilanz von Liga-Leader SV Ried, doch was ist denn da auf einmal Zuhause los und aus der "Festung Innviertel Arena" geworden, die zuletzt gleich von zwei Gegnern gestürmt wurde. Erst von Schlusslicht ASK Voitsberg (0:0), dann von den Hütteldorfer Höhenfliegern (2:3). Nur ein Punkt aus den jüngsten zwei Heimspielen ist nicht "SVR like". Der SKN St. Pölten nach der gebrauchten Vorsaison auch heuer mit verkorkstem Start. Wer dachte, dass nach dem ersten Saisonsieg am 20. September (2:0 in Voitsberg) die Trendwende folgt, sah sich getäuscht. In der "englischen Woche" nur ein Punkt aus zwei Heimspielen und keine Tore (0:0 vs. SV Stripfing, 0:1 vs. FC Admira). Doch Vorsicht, Wikinger: Angeschlagene Wölfe sind die gefährlichsten. Der Drittletzte aus Niederösterreich sollte nicht am Tabellenplatz gemessen werden, zumal die Rieder eh allmählich mal wieder ihre Hausaufgaben machen sollten, damit der Tabellenthron nicht weiter wankt. Ligaportal-Tipp: 1:1.

So, 06.10.2024, 12:30 Uhr FC Liefering - SC Austria Lustenau Live-Ticker FC Liefering gegen SC Austria Lustenau Da war es nur noch einer...! Doch was hilft Austria Lustenau der Fakt, einzig in der Liga noch unbesiegt zu sein? Denn ein "X" (darunter 4x 0:0!) bringt den Bundesliga-Absteiger nicht wirklich weiter in der Tabelle. Die Jungbullen zwar noch ohne Heimsieg, doch unberechenbar und zudem mit viel Selbstvertrauen nach dem Kantersieg in der Youth League am Dienstagnachmittag gegen Stade Brest (5:1). Das Beichler-Kollektiv durchaus ambitioniert, um den Vorarlbergern die erste Saisonniederlage zuzufügen. Ligaportal-Tipp: 1:0.

