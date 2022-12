MSV 2020: Der Aufstieg in die II. Liga Mitte ist voll eingeplant

Details Dienstag, 13. Dezember 2022 09:47

Der 2020 gegründete Verein MSV 2020 (Mattersburger Sportverein 2020) hat in der Saison 2021/22 das erste Mal an der Meisterschaft in der 2. Klasse Mitte teilgenommen und schaffte sofort den Aufstieg in die 1. Klasse Mitte. Zu Beginn der jetzigen Saison wurde Erfolgstrainer Josef Kühberger, ehemaliger Coach des ASV Siegendorf, verpflichtet, und der Erfolg scheint weiterzugehen. Der SV ist nach der Hinrunde Herbstmeister und wird aller Voraussicht nach den Durchmarsch in die II. Liga Mitte schaffen. Zehn Siege in Serie, auf eigenem Rasen ist man eine Macht: Sechs Siege und ein Torverhältnis von 25:2 sprechen für sich.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Josef Kühbauer, warum er einen 1. Klasse-Verein trainiert, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Was hat Sie bewogen, einen 1. Klasse-Verein zu coachen?

Kühbauer: „Ich bin ein echter Mattersburger, habe 20 Jahre dort gespielt und es war eine Herzensangelegenheit, darum habe ich es gemacht. Es ist meine Heimat, die Philosophie des Vereines gefällt mir auch sehr gut. Außerdem kenne ich die Funktionäre sehr gut, teilweise habe ich mit ihnen noch Fußball gespielt, wir sind wie eine Familie.“

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Kühbauer: „Wir haben eine tolle Saison gespielt, die Spieler haben voll mitgezogen. Als Aufsteiger hatten wir nicht mit dem Herbstmeistertitel gerechnet.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge im Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Kühbauer: „Neuzugänge waren Christopher Grafl, Marko Ilic und Christoph Leitgeb. Die haben voll eingeschlagen und sich bewährt.“

Ligaportal: Wie wird der SV die Wintervorbereitung in Angriff nehmen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Kühbauer: „Wir fangen am 31. Januar mit dem Mannschaftstraining an, da unser erstes Meisterschaftsspiel erst am 25. März ist. Bis dahin haben die Spieler ein Heimtrainingsprogramm zu absolvieren. Die sind ehrgeizig genug, um fit zum ersten Mannschaftstraining zu kommen.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Kühbauer: „Wir haben Mirza Sejmenovic vom ASK Klingenbach als Zugang zu vermelden, ein Freund von mir, der aus familiären Gründen etwas kürzertreten will, weitere Transfers sind nicht geplant.“

Ligaportal: Nach dem Herbstmeistertitel, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde? Auf heimischem Rasen seid ihr eine Macht, was sind die Gründe dafür?

Kühbauer: „Wir wollen in die II. Liga aufsteigen, dann gibt es wieder mehr Derbys und dann werden wir sehen, wohin der weitere Weg führen wird. Bei den Heimspielen haben wir unseren größeren, schöneren Fußballplatz, da können wir unser Spiel durchziehen. Auswärts tun wir uns auf den teilweise kleineren Plätzen schwerer, wenn die Heimmannschaft mit zehn Mann hinten drinsteht.“