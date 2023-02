ASK Raiding: „Wir wollen nichts mit Abstieg zu tun haben“

Details Donnerstag, 02. Februar 2023 09:45

Der ASK Raiding hat in der Hinrunde als Aufsteiger einen beachtlichen 8. Tabellenrang erkämpft, wobei zu erwähnen ist, dass der Sieg im letzten Hinrundenspiel gegen Piringsdorf den Sprung um vier Tabellenplätze nach oben ermöglichte. Was der Truppe von Trainer Anton Drabeck fehlt, ist ein richtiger Knipser – Richard Nemeth ist mit sechs Treffern der erfolgreichste Torschütze des ASK.

Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Franz Erhardt, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Erhardt: „Die erste Klasse war stärker als erwartet. In den Vorbereitungsspielen, als wir noch in der 2. Klasse waren, haben wir uns gegen die 1. Klasse-Vereine leichter getan. Leider hatten wir einige verletzte Spiele zu beklagen, und die Auslosung war auch nicht auf unserer Seite – in den ersten sechs Meisterschaftsspielen mussten wir viermal auswärts antreten. Zum Ende der Saison haben wir uns gefangen und stehen nun im Mittelfeld der Tabelle.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Erhardt: „Da gibt es nicht viel zu verändern, der 8. Tabellenplatz geht in Ordnung.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Erhardt: „Im Sommer haben wir keine Neuzugänge gehabt, wir sind mit der Aufstiegsmannschaft in die Meisterschaft gegangen.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Erhardt: „Wir haben einen Zugang, das ist Gabriel Kautz, sowie Elias Erhardt, der kommt als Langzeitverletzter wieder in die Kampfmannschaft zurück.“

Ligaportal: Wie hat der Verein die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Erhardt: „Wir haben uns nach dem Saisonende noch einmal getroffen, die Spieler haben dann in der Halle ein paar Mal gekickt. Am 20. Januar haben wir mit dem Mannschaftstraining begonnen.“

Ligaportal: Nach dem momentanen 8. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Erhardt: „Wir wollen nicht absteigen, möglichst rasch aus der Gefahrenzone kommen und uns im sicheren Mittelfeld der Tabelle etablieren.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Erhardt: „Mattersburg wird es auf jeden Fall schaffen, Kaiserdorf und Kobersdorf werden um den zweiten Aufstiegsplatz kämpfen.“