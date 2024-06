SV Loipersbach: Bekannte Gesichter als neues Trainerduo

1. Klasse Mitte

Details Donnerstag, 27. Juni 2024 19:36

Der SV Loipersbach hatte die abgelaufene Saison in der 1. Klasse Mitte zwar als Tabellenletzter beendet, bleibt jedoch in selbiger Liga, da sich die 1b-Mannschaft des ASV Draßburg nach dem Abstieg der Kampfmannschaft auslöst. In diesem Zuge hat man nun ein bekanntes Trainer-Duo für die kommende Saison installieren können.

Am Bild v.l.n.r.: Leitungsorgan Sparte Sport Johann Aufner, Marko Amminger, Richard Vogler und Vorstandsvorsitzender Gerald Wagner

"...ist auch eine Herzensangelegenheit"

Marko Amminger muss rund um den Verein nicht groß vorgestellt werden. Er ist gebürtiger Loipersbacher, war Spieler und Trainer bei den "Blues". Dies sehr erfolgreich. In der Saison 2020/21 wurden wir auf dem Weg zum Meistertitel von Corona gestoppt, als die Meisterschaft abgebrochen wurde. Der damalige Weg mit jungen Spielern aus Loipersbach und Bezirk Mattersburg soll auch nun wieder für Erfolg sorgen. Dass dies nicht von heute auf morgen geht, ist im Klub jedem klar. Aber es wurde ein längerfristiger Plan erstellt, um den SVL wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

Marko Amminger: „Loipersbach ist mit Mattersburg für mich mein Herzensverein und es ist mir eine Ehre, gemeinsam mit Richi Vogler den SVL trainieren zu dürfen. Die Mannschaft ist jung und willig, auch im Vorstand ist richtig Charakter drinnen. Ich freue mich auf das Team und auf die Zeit in Loipersbach."

Richard Vogler war Anfang der 2000'er Jahre sechs Jahre sehr erfolgreich als Spieler beim SVL tätig. In dieser Zeit wurde einmal nur knapp der Aufstieg in die Landesliga verpasst. Von 2015 bis 2017 war er Cheftrainer bei den "Blues". Die Verbundenheit zwischen Vogler und dem SVL war stets groß und findet nun ihre Fortsetzung. Richard Vogler: „Der SV Loipersbach ist eine sehr reizvolle, spannende Aufgabe. Es wird weniger Legionäre im Kader geben, man wird verstärkt auf die 'Einheimischen' und auf Spieler aus dem Bezirk setzen - dies ist der einzig richtige Weg! Wie auch schon bei meiner ersten Trainerstation in Loipersbach ist es durch meine bereits verbrachten Jahre beim Verein auch eine Herzensangelegenheit.“ Fotocredit: SV Loipersbach Facebook

