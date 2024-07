Nach Sieggraben-Rückzug: So geht es weiter in der 1. Klasse Mitte!

1. Klasse Mitte

Es war ein Paukenschlag, welcher kurz vor Saisonstart die Planungen über den Spielbetrieb in der 1. Klasse Mitte über den Haufen geworfen hat: Der UFC Sieggraben stellt seinen Spielbetrieb ein und nimmt nicht an der kommenden Saison teil. Am gestrigen Mittwoch fand eine BFV-Sondersitzung statt, welche die weitere Vorgehensweise abklären sollte. Nachfolgend das Vorhaben.

Jeder spielt 28 Runden - es gibt drei Play-offs

Die Auslosung erfolgt mit zwei Durchgängen (Hin- und Rückrunde) sowie 3 Play-offs! Es werden insgesamt 28 Runden gespielt (kein spielfrei!).

Der Grunddurchgang besteht aus 22 Runden, in denen jeder gegen jeden zwei Mal antritt, dann kommt es zu Gruppierungen für das Playoff:

- Meister-Play-off (1. bis 4. Platz)

- Cup-Play-off (5. bis 8. Platz)

- Abstiegs-Play-off (9. bis 12. Platz)

In diesen Playoff-Gruppen spielen die Teams wieder jeweils zwei Mal gegeneinander. Es kommt zu keiner Punkteteilung!

Der MS-Betrieb startet am 10. August. Die Auslosung erfolgt am heutigen Donnerstag - wir informieren euch!

Foto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at

