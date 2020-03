Tabellenführer Weppersdorf in Draßburg ohne Chancen

Details Sonntag, 01. März 2020 11:46

Das Nachtragsspiel in der 1.Klasse Mitte hat sich der Tabellenführer ASKÖ Weppersdorf sicherlich anders vorgestellt, mit einer deutlichen 4:1 Auswärtsniederlage beim ASV Draßburg KM II hat man bestimmt nicht gerechnet und so konnte man sich auch nicht an der Tabellenspitze absetzen.

Die Hausherren bestimmten von Beginn an das Spiel

Kaum hatte Schiedsrichter Alfred Kern das Spiel angepfiffen, klingelte es bereits im Tor der Gäste. Eine schöne Kombination im Mittelfeld ging bis zum Tor vor Goalie Michael Wilfing, der konnte den Alleingang eines Stürmers noch abwehren, aber im Nachsetzen schoss Patrick Artner (3.) den Ball über die Torlinie zur 1:0 Führung. Die Hausherren blieben weiter am Drücker und so war es nicht verwunderlich, dass in Minute 19 der zweite Treffer für die Heimischen fiel, ein Angriff von der linken Seite, Stanglpass in die Mitte, den Abpraller beförderte dann Cheolseok Park in die Maschen der Auswärtigen. Als alle schon mit dem Pausenpfiff gerechnet hatten, gab es eine Eckballvariante auf das kurze Eck und Matthias Müller war zur Stelle und es stand 3:0 (45+2.) Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt in einem Spiel, indem der Tabellenführer jegliche Offensivdrang vermissen ließ.

Zweite Halbzeit gestaltete sich etwas ruhiger

Mit der 3:0 Führung im Rücken ließen es die Hausherren ruhiger angehen, ohne aber die Vorherrschaft auf dem Platz abzugeben. Die Weppersdorfer kamen nun etwas besser ins Spiel, ohne aber zu überzeugen. Knapp vor dem Spielende verkürzte Mario Laschitz (89.) auf 1:3 bevor die Draßburger nach einem mustergültigen Angriff den Endstand, abermals von Matthias Müller eingelocht, auf 4:1 fixierten.

Stimmen nach dem Spiel:

Thomas Mandl, sportlicher Leiter, ASV Draßburg KM II

Es war für das erste Spiel ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft und ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir den Tabellenführer deutlich besiegt haben. Wir waren das gesamte Spiel tonangebend, besonders in der ersten Halbzeit war es ein Wahnsinn, wie meine Mannschaft gespielt hat. Nach den Vorbereitungsspielen habe ich mir schon viel erwartet und das haben wir nun umgesetzt, und ich möchte sagen, dass wir mit diesem Elan, den wir gezeigt haben, jede Mannschaft schlagen können.

Die Besten:

Matthias Müller (ST), Stefan Eggenhofer (V)

