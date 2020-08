SC Bad Sauerbrunn II schießt den UFC Neckenmarkt von eigenem Platz

Details Montag, 24. August 2020 20:59

In der 1. Klasse Mitte empfing SC Bad Sauerbrunn II in der 1. Runde UFC Neckenmarkt. Die Hausherren galten schon vor dem Duell als Favorit, dies sollte sich dann auch mehr als bestätigen nach den 90 Minuten, es sollte ein Kantersieg der Hausherren werden.

Julian Schrot bringt SC Bad Sauerbrunn II früh in Front

Der SC Bad Sauerbrunn II wirkte bereits zu Beginn des Spiels nach 2 Halbchancen der Gäste aktiver und durfte sich in der Folge früh über ein Erfolgserlebnis freuen. Julian Schrot zog nach ca 15 MInuten ab, der erste Schuss, das erste Tor! Und so ging es auch weiter, wenig später war Neuzugang Kevin kele zur Stelle, auch er markierte mit einem satten Schuss einen Treffer, 2:0! Doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen, nach einem Eckball war Papp zur Stelle und sorgte kurz wieder für Hoffnung. Diese wurde aber schnell wieder erloschen, zuerst vergab Patzmann den 100er zum Ausgleich, danach vollstreckte Ilkoski sehenswert zum 3:1. Neckenmarkt blieb zwar bis zum Ende der Halbzeit gefährlich, es fehlte allerdings der letzte Nachdruck.

Hausherren machen alles klar

Neckenmarkt gab sich auch in den zweiten 45 Minuten nicht geschlagen. Erneut Gabor Papp ließ dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und traf in Minute 46 zum 3:2, wieder neue Hoffnung! Doch dann war die Messe gelesen. In Minute 56 setzte sich Dominik Strondl im direkten Duell nach einer Ecke durch, behielt die Nerven und stellt auf 4:2, jetzt waren die Gäste quasi erledigt. Michael Maszlovits versenkte das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 75 Minuten: 5:2. In Minute 78 setzte sich Florian Schrot durch und kann sich als Torschütze zum 6:2 feiern lassen. Kevin Kele nützte noch in Minute 80 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schloss zum 7:2 ab. Nach dem Schlusspfiff bejubelte so der Bad Sauerbrunn II drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen SC Nikitsch. UFC Neckenmarkt hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen SV Loipersbach die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





Die Besten: Pauschallob

