Bad Sauerbrunn II lässt es richtig krachen und schickt Stoob mit 4 Treffern nach Hause

Details Mittwoch, 11. August 2021 07:00

Eine regelrechte Packung musste am Wochenende der ASK Stoob hinnehmen. Beim Duell mit der zweiten Mannschaft des SC Bad Sauerbrunn hatte man wenig zu melden. Am Ende musste man das Spiel mit 1:4 abhaken, wobei der Sieg der überlegenen Gäste auch noch höher hätte ausfallen können.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Bad Sauerbrunn II bereits in Front. Halil Ibrahim Dombayci markierte in der dritten Minute die Führung, da waren die Gäste aus Stoob wohl noch gar nicht am Platz. Und es wurde nicht besser für die Stoober, die wenig später verletzungsbedingt wechseln mussten, Michael Wohlmuth musste verletzt vom Feld, für ihn kam Patrick Köppel. Und vor der Pause setzte man dann auch ein kräftiges Lebenszeichen ab, Balint Szabo drehte einen ruhenden Ball wunderschön in die Maschen, der Ausgleich für Stoob! Doch lange schienen die Gäste nicht geschockt, noch vor dem Seitenwechsel war es Faban Oberger, der zur erneuten Führung traf!

Gäste machen spät alles klar

Die zweite Halbzeit war dann relativ offen, die Gäste hatten zwar etwas mehr vom Spiel und auch die besseren Möglichkeiten, doch Stoob konnte das Spiel lange offen halten. Kurz vor Ende hatten die Stoober eine ganz dicke Chance auf den Ausgleich, doch man vergab aus bester Position. Am Ende warf man alles nach vorne, was den Gästen Raum zum Kontern gab, den man dann auch zweimal nutzen konnte. Oliver Ilkoski und Bernd Reithofer sorgten am Ende dafür, dass der Sieg klarer aussah, als er am zweiten Blick dann erscheint. Den Blick aufs Klassement wird man bei Stoob – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist das Heimteam abgerutscht und steht aktuell nur auf dem 14. Rang. Bad Sauerbrunn II macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang zwei.

Richard Kern, Bad Sauerbunn 1b:" Das Ergebnis sieht am Ende klarer aus, als es das Spiel vermuten lässt. Macht Stoob das 2:2, kann das Spiel auch anders ausgehen".

1. Klasse Mitte: ASK Stoob – SC Bad Sauerbrunn II, 1:4 (1:2)

3 Halil Ibrahim Dombayci 0:1

37 Balint Zsolt Szabo 1:1

42 Fabian Oberger 1:2

84 Oliver Ilkoski 1:3

91 Bernd Reithofer 1:4

