Piringsdorf macht einen Satz nach vorne - erster Saisonsieg gegen Kroatisch Minihof!

Details Montag, 30. August 2021 14:43

Den ersten Saisonsieg in der 1.Klasse Mitte durften die Mannen aus Piringsdorf feiern! Der SC Piringsdorf gewann gegen Kroatisch Minihof mit 3:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Piringsdorf die Nase vorn.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front. Jure Grubesic markierte in der zweiten Minute die Führung, die kalte Dusche für die Gäste, die kaum im Spiel waren. Und so ging es zumindest in den ersten 45 Minuten weiter, Piringsdorf war das klar bessere Team mit den klar besseren Möglichkeiten, doch vor dem Tor versagten den Gastgebern die Nerven, so blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung für die Piringsdorfer im eigenen Stadion.

Kurioser Freistoß zum Anschluss

Im zweiten Durchgang dann zunächst dasselbe Bild, Piringsdorf war am Drücker, die vermeintliche Vorentscheidung folgte dann nach einer Stunde, als der starke Elischa Iby den Ball über die Linie drückte. Doch wenig später Aufgregung bei einem Freistoß der Gäste, Gellert Ivancsics lupfte den Ball locker ins Tor, kein Spieler der Gastgeber reagierte, weil man dachte, dass er Ball gesperrt war, nur mehr 2:1! Doch Piringsdorf sorgte in den letzten Minuten dann für die endgültige Entscheidung, Mate Halmos sorgte für den Endstand! Aufgregung gab es zwischenzeitlich auch um einen nicht gegebenen Elfer für die Gäste. 16 Tore kassierte Kroatisch Minihof bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Mitte. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den achten Tabellenplatz bei.

"Wir hatten vor allem in der ersten Halbzeit wirklich Chancen für zwei Spiele, von dem her geht der Sieg für mich in Ordnung", so Piringsdorfs Sektionsleiter Stefan Leitner.

Die Besten: Elischa Iby, Oliver Paar (beide Piringsdorf)

1. Klasse Mitte: SC Piringsdorf – Kroatisch Minihof, 3:1 (1:0)

2 Jure Grubesic 1:0

63 Elischa Iby 2:0

68 Gellert Ivancsics 2:1

92 Mate Halmos 3:1

