Hoos rettet Kroatisch Minihof einen Zähler gegen den Tabellenführer

Details Montag, 06. September 2021 16:57

Der erste Punkteverlust in der noch jungen Saison! Pöttsching war als Siegesanwärter bei Kroatisch Minihof angetreten, musste sich jedoch mit einem 3:3-Unentschieden zufriedengeben. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten vom ASV Pöttsching. Und nach den 90 Minuten? Freuten sich eher die anderen, die Zusammenfasung eines packenden Spiels.

Der Tabellenprimus erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christopher Stiegler traf in der sechsten Minute zur frühen Führung, da schienen die hausherren noch gar nicht am Platz zu sein und in dieser Tonart ging es auch weiter. In der 19. Minute erhöhte Jan Kowanz auf 2:0 für den Gast, Pöttsching war zu Beginn drückend überlegen, doch der zweite Treffer weckte offenbar die Hausherren auf. Detre Ivancsics war es, der in der 23. Minute den Ball im Gehäuse von Pöttsching unterbrachte und wenig später, zum Unglauben der Gäste, traf Peter Brankovics sogar zum Ausgleich! Doch Pötsching schlug nach einem tollen Freistoß noch in der ersten Halbzeit wieder zurück, Florian Stefanits verwandelte unhaltbar! Danach ging es nach spannungsvollen 45 Minuten in die Kabinen.

Hoos sorgt für den Ausgleich

In der zweiten Halbzeit waren dann die Hausherren besser im Spiel, Kroatisch Minihof traute sich jetzt mehr zu, war mutiger und spielte auch mehr nach vorne. Man hatte die besseren Möglichkeiten und drängte Pöttsching immer mehr retour. Und am Ende war es dann auch soweit, Patrik Hoos traf zum 3:3 Ausgleich, großer Jubel in Kroatisch Minihof und Enttäuschung bei den Gästen. Pöttsching ist mit 16 Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Offensiv sticht der ASV Pöttsching in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 19 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

"Es war sicherlich unser bestes Spiel dieses Jahr, aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Punkt auch in Ordnung", so Kroatisch Minihof Obmann Stv. Johann Gruber, der ein Pauschallob ans ganze Team aussprach.

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof – ASV Pöttsching, 3:3 (2:3)

6 Christopher Stiegler 0:1

19 Jan Kowanz 0:2

23 Detre Ivancsics 1:2

30 Peter Brankovics 2:2

34 Florian Stefanits 2:3

79 Patrik Laszlo Hoos 3:3

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!