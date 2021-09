Corniel trifft in Nachspielzeit – Remis für ASV Draßburg II

Details Dienstag, 14. September 2021 10:25

Die Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn und die Reserve von ASV Draßburg KM lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:3 endete. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. 80 Zuschauer sahen ein aufregendes Match.

Für das erste Tor sorgte Philipp Hauser. In der achten Minute traf der Spieler von ASV Draßburg II ins Schwarze. Der Gast musste den Treffer von Julian Loos zum 1:1 hinnehmen (21.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Maszlovits in der 23. Minute. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.



In der zweiten Hälfte passierte lange nichts, Martin Kreil war erst fünf Minuten vor Schluss zur Stelle und markierte das 3:1 von Bad Sauerbrunn II (85.). Für das 2:3 von Draßburg II zeichnete David Popadic verantwortlich (90.). Für ASV Draßburg KM II reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Johannes Ernesto Kawicher Corniel den Ball in der Nachspielzeit zum 3:3 über die Linie schob (93.) Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

Mit 15 Punkten aus sieben Partien ist B. Sauerbrunn II noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe der Heimmannschaft ist in Form, was die 15 geschossenen Tore unter Beweis stellen. Zudem ist SC Bad Sauerbrunn II noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und drei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Bad Sauerbrunn II selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

ASV Draßburg II bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Nur einmal gab sich Draßburg II bisher geschlagen.

1. Klasse Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – ASV Draßburg KM II, 3:3 (2:1)

8 Philipp Hauser 0:1

21 Julian Loos 1:1

23 Michael Maszlovits 2:1

85 Martin Kreil 3:1

90 David Popadic 3:2

93 Johannes Ernesto Kawicher Corniel 3:3

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!