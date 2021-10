Hattrick von Laczkovich beschert Kobersdorf den vierten Sieg in Folge

Details Montag, 04. Oktober 2021 21:51

Verrücktes Spiel in der 1. Klasse Mitte, bei dem insgesamt drei Elfmeter herhalten mussten. Durch ein 3:1 holte sich Kobersdorf zu Hause die drei Punkte. Der Gast des SC Bad Sauerbrunn II hatte das Nachsehen, das Topspiel bekam jedoch erst in den zweiten 45 Minuten die nötige Brisanz, davor war es eher ein ausgeglichenes Spiel.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften, dies kann man zweifelsohne vorwegnehmen. Beide Teams starteten zwar gut ins Spiel, man wartete jedoch ab und stand zunächst defensiv gut, offensiv ging bei beiden Mannschaften eher wenig und so ging es wie bereits beschrieben mit dem torlosen Remis für beide Mannschaften in die Kabinen.

Drei Elfmeter am Stück

In der zweiten Halbzeit gab es dann bedeutend mehr Action, zunächst gab es nach einer Stunde Aufregung, nach einem Foul im 16er hatten die Gäste die große Chance zur Führung und Oliver Ilkoski ließ sich nicht zweimal bitten. Danach nahm das Spiel dann an Fahrt auf, Kobersdorf wurde jetzt aktiver und auch die Hausherren bekamen dann kurz hintereinander zwei Elfmeter zugesprochen, Donat Laczkovich sagte beide Male Danke und drehte das Spiel. Laczkovich war dann auch ein drittes Mal zur Stelle und sorgte dafür, dass sich Kobersdorf langsam aber sicher absetzt in der Tabelle. Der SC Bad Sauerbrunn II holte auswärts bisher acht Zähler. Mit 16 gesammelten Punkten hat Bad Sauerbrunn II den fünften Platz im Klassement inne.

"Meiner Meinung nach waren alle drei Elfmeter auch tatsächlich zu geben, das Spiel wurde erst in den letzten 20 Minuten wirklich attraktiv", so Kobersdorfs Trainer Johannes Pleva.

Die Besten: Donat Laczkovich, Patrick Felser (beide Kobersdorf)

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – SC Bad Sauerbrunn II, 3:1 (0:0)

62 Oliver Ilkoski 0:1

77 Donat Laczkovich 1:1

80 Donat Laczkovich 2:1

83 Donat Laczkovich 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!