Krise hält an: Nikitsch seit fünf Spielen sieglos - Weppersdorf mit wichtigem Erfolg

Details Samstag, 16. Oktober 2021 11:21

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Weppersdorf und Nikitsch, die mit 1:0 endete, nach spannenden 90 Minuten aus. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg oder Niederlage entschied, für Weppersdorf waren es ganz wichtige drei Punkte.

Beide Teams brauchten etwas, um ins Spiel zu finden. Nach einem kurzen Abtasten übernahmen die Weppersdorfer dann aber etwas das Kommando und hatten das Spiel in der ersten Halbzeit eigentlich im Griff, die beste Möglichkeit hatte dennoch Nikitsch, als ein Ball an die Stange klatschte. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff also in die Kabinen.

Polomi mit dem Goldtor

In den zweiten 45 Minuten zeigte sich wieder ein ausgeglichenes Duell, mit einem Unterschied diesmal, die Hausherren gingen nach einer Stunde in Führung, Polomi war nach einer schönen Aktion zur Stelle, er traf zur Führung für die Gastgeber. Bis zum Ende blieb es dann spannend, Weppersdorf konnte jedoch den Vorsprung verteidigen und siegte am Ende. Sechs Siege und fünf Niederlagen schmücken damit die aktuelle Bilanz vom ASK Weppersdorf. Mit diesem Sieg zog Weppersdorf am SC Nikitsch vorbei auf Platz fünf. Nikitsch fiel auf die sechste Tabellenposition. Als Nächstes steht für den Gastgeber eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den SC Unterrabnitz. Nikitsch tritt bereits einen Tag vorher gegen den SC Piringsdorf an.

"Ein knapper aber auch ganz wichtiger Erfolg für uns, der am Ende meines Erachtens auch in Ordnung geht", so Weppersdorfs sportlicher Leiter Markus Müller.

Die Besten: Niklas Raab, Erblin Polomi (beide Weppersdorf)

1. Klasse Mitte: ASK Weppersdorf – SC Nikitsch, 1:0 (0:0)

63 Erblin Polomi 1:0

