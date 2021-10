Sieben Partien ohne Niederlage: Kroatisch Minihof setzt Erfolgsserie fort und siegt im Derby

Details Montag, 18. Oktober 2021 22:41

Kroatenderby im Mittelburgenland! Der SC Kroatisch Geresdorf konnte Kroatisch Minihof nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger aufgrund der derzeitigen Form nur Kroatisch Minihof heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Und der Favorit hatte auch den perfekten Start in dieses Derby! David Domnanovich stellte die Weichen für Kroatisch Minihof auf Sieg, als er in Minute drei mit dem 1:0 zur Stelle war. Und in dieser Tonart ging es dann auch weiter, David Grubits, der bereits die letzten Wochen mehr als treffesicher war, stellte auf 2:0. Die Gäste fingen sich dann etwas, man hatte eine gute Möglichkeit, die jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen wurde, ein ganz knappes Ding! Die Hausherren spielten sich noch in einen echten Torrausch in den ersten 45 Minuten.

4:0 vor der Pause

Denn noch vor dem Seitenwechsel erhöhten die Kroatisch Minihofer auf 4:0, Treffer durch David Grubits und zur Überraschung aller, erneut David Grubits sorgten für mehr als klare Verhältnisse! In den zweiten 45 Minuten passierte dann nichts mehr, die Gastgeber schalteten einen Gang retour und fuhren am Ende einen ungefährdeten Sieg ein! Nachdem Kroatisch Minihof hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Kroatisch Minihof weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Offensiv konnte Kroatisch Minihof in der 1. Klasse Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 29 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Kroatisch Minihof tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der zweiten Mannschaft vom ASV Draßburg an. Zwei Tage später empfängt der SC Kr. Geresdorf den Sportverein Loipersbach.

"Wir haben aufgrund der ersten Halbzeit dieses Derby verdient gewonnen, da gab es kkeine Zweifel am Sieger", so Kroatisch Minihofs Johann Gruber.

Der Beste: David Grubits (Kroatisch Minihof)

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof – SC Kroatisch Geresdorf, 4:0 (4:0)

3 David Domnanovich 1:0

13 David Grubits 2:0

28 David Grubits 3:0

31 David Grubits 4:0

