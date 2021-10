ASV Draßburg II bleibt mit Heimsieg am Spitzenduo dran

Details Samstag, 23. Oktober 2021 11:05

Klare Sache für Draßburg gestern in der 1.Klasse Mitte! Kroatisch Minihof konnte der Zweitvertretung vom ASV Draßburg KM nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der ASV Draßburg II wusste zu überraschen und bleibt damit zu Hause ungeschlagen in der Hinrunde!

Kroatisch Minihof kam mit breiter Brust zum "Kroatenderby", letzte Woche holte man sich gegen Kroatisch Gerersdorf noch die vollen drei Punkte im Derby, doch diesmal sollte es anders laufen. Draßburg war von Beginn weg mit mehr Elan im Spiel und wuste dies auch bereits in der ersten Halbzeit auszunutzen. Joohannes Corniel und Ayoub Ben Ammar setzten sich jeweils durch und trafen für die Hausherren, die mit der komfortablen Führung in die Pause gingen.

Blitzstart nach der Pause sorgt für Entscheidung

In den zweiten 45 Minuten gab es dann die schnelle Entscheidung, mit den ersten beiden Angriffen war die Partie quasi gegessen, der bärenstarke Ayoub Ben Ammar war es, der auch den Endstand von 4:0 herstellte. Der ASV Draßburg KM II belegt mit 23 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein. Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2022 empfängt Draßburg II dann im nächsten Spiel den Sportverein Loipersbach, während Kroatisch Minihof am gleichen Tag beim ASK Stoob antritt.

"Wir wollten uns unbedingt mit einem Heimsieg verabschieden und ich bin froh, dass wir das auch so gut umsetzen konnten", war Draßburgs Betreuer Florian Perner zufrieden.

Die Besten: Ayoub Ben Ammar, Marcel Felber ( beide Draßburg)

1. Klasse Mitte: ASV Draßburg KM II – Kroatisch Minihof, 4:0 (2:0)

30 Johannes Ernesto Kawicher Corniel 1:0

41 Ayoub Ben Ammar 2:0

46 Ayoub Ben Ammar 3:0

48 Ayoub Ben Ammar 4:0

