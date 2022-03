Neckenmarkt kommt nicht aus dem Keller - Weppersdorf mit knappem Erfolg

Details Montag, 21. März 2022 19:12

Weiter bitter verläuft die Saison für die Mannen aus Neckenmarkt. Weppersdorf trug gegen den Underdog aus Neckenmarkt einen knappen 1:0-Erfolg davon. Im Hinspiel hatte Weppersdorf für klare Verhältnisse gesorgt und einen 5:2-Sieg verbucht.

Weppersdorf wollte bereits früh in der Partie für klare Verhältnisse sorgen, es dauerte aber eine Weile, ehe man das erste Erfolgserlebnis verbuchen konnte. In Minute 28 trafen die Gäste zum ersten Mal ins Schwarze, Roman Sevcik war es, der den ersten Treffer der Partie erzielte. Kurz vor der Halbzeit dann die dicke Chance für die Neckenmarkter, doch Ecker, Mundi und Kerstner scheiterten teilweise an sich selbst und der Stange.

Goldtor bleibt einziger Treffer

Im zweiten Durchgang gaben die Neckenmarkter dann Gas, man war jetzt spielüberlegen und konnte sich auch einige Möglichkeiten herausspielen. Doch am Ende versagten den Gastgebern die Nervern und so verbaute man sich selbst die Chance auf wichtige Punkte.

Nach einer guten Leistung und einem klaren Chancenplus schafft es der UFC nicht, die Kugel im Netz unterzubringen. Die Gäste entführen 3 Punkte. Franz Ecker, Ticker-Reporter

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Weppersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Acht Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz vom ASK Weppersdorf. Am nächsten Samstag reist der UFC Neckenmarkt zum SC Piringsdorf, zeitgleich empfängt Weppersdorf die Mannen vom SC Kroatisch Geresdorf.

1. Klasse Mitte: UFC Neckenmarkt – ASK Weppersdorf, 0:1 (0:1)

28 Roman Sevcik 0:1