Neckenmarkt schlägt Piringsdorf im Kellerduell und sichert sich die Punkte

Packendes und auch enorm wichtiges Duell in der 1.Klasse Mittean diesem Wochenende! Neckenmarkt holte die Big Points im Kellerduell gegen Piringsdorf durch einen 3:1-Sieg. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 1:1 hatte das Endergebnis gelautet, diesmal setzten sich die Gäste nach 90 spannenden Minuten durch.

Neckenmarkt hatte den besseren Start in dieses sechs Punkte Spiel! Jeremia Josef Kerstner versenkte die Kugel zum 1:0 (8.), er traf nach einem tollen Assist von Mundi zur Führung.. Bereits in der 14. Minute erhöhte Marcel Pazmann den Vorsprung vom UFC Neckenmarkt, nach einem Ecker Zuspiel legte er die Kugel ins rechte Eck. Vor der Pause meldeten sich die Gastgeber noch einmal an, nach einer Elferszene im 16er verwertete Dominik Scherrmann den Elfer eiskalt, so ging es dann auch in die Kabinen zur Pause.

Neckenmarkt mit mehr Nachdruck

In den zweiten 45 Minute stand das Spiel dann wortwörtlich auf Messers Schneide, Roland Mundi sorgte dann mit seinem Treffer zum 1:3 für die endgültige Entscheidung, die Gäste durften sich über echte "Big Points" freuen. Piringsdorf stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SC Kroatisch Geresdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Neckenmarkt den ASV Pöttsching.

"Es war in der Tat eine entscheidende Partie für uns, die wir am Ende auch verdient gewonnen haben", so Neckenmarkts Trainer Wolfgang Weber.

Die Besten: Roland Mundi, Marcel Pazmann (beide Neckenmarkt)

