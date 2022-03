Nikitsch rettet einen Punkt im Kroatenderby!

Details Montag, 28. März 2022 23:19

Am Samstag trennten sich die SG HRVATI und der SC Nikitsch unentschieden mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Enger ging es kaum: Nikitsch hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet, diesmal ging es heiß her.

Die Gastgeber fanden gut ins Spiel ud suchten den direkten Weg zum Tor. Zoltan Jozsi versenkte den Ball in der 17. Minute im Netz des Gasts. Nikitsch erfing sich jedoch relativ rasch von diesem Treffer und spielte munter nach vorne, man haderte in der gesamten Partie etwas mit dem Schiedsrichter, denn einmal wurde ein Treffer wegen Abseits aberkannt, einmal gab es eine strittige Szene im 16er, die jedoch gegen Nikitsch gepfiffen wurde.

Hajos erzwingt den Ausgleich

Dass die Nikitscher am Ende des Spiels ihre leichte Überlegenheit aber doch noch in einen Punkt ummünzen konnten, lag daran, dass man nicht locker ließ. Attila Hajos traf dann nach guten 70 Minuten zum letztedlich auch verdienten Ausgleich für die Gäste. Nikitsch verlor mit den letzten Spielen dennoch etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein. Die SG HRVATI stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SC Unterrabnitz vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Nikitsch die zweite Mannschaft von SC Bad Sauerbrunn.

"Wir waren meines Erachtens nach schon überlegen, von dem her haben wir uns den Punkt im Derby auch verdient", so Nikitschs Christian Baogh.

Die Besten: Gabor Marics, Attila Hajos (beide Nikitsch)

1. Klasse Mitte: SG HRVATI – SC Nikitsch, 1:1 (1:0)

73 Attlia Hajos 1:1

17 Zoltan Jozsi 1:0