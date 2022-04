Für Nikitsch geht's nach unten - Bad Sauerbrunn entführt die Zähler

Details Sonntag, 03. April 2022 18:34

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen der Zweitvertretung vom SC Bad Sauerbrunn und dem sonst so heimstarken SC Nikitsch an diesem 16. Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte Bad Sauerbrunn II dabei jedoch nicht, am Ende zählen jedoch nur die drei Zähler. Das enge Hinspiel hatten die Gäste ebenfalls durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Die Bedingungen waren bei richtigem Aprilwetter nicht unbedingt die Besten und so ergab sich ein kam pfbetontes Spiel mit spielerisch wenigen Highlights. Die beste Möglichkeit hatten noch die Gäste, als ein Kopfball nach einer Ecke an die Latte knallte. Im zweiten Durchgang sollten dann auch die Tore folgen.

Bad Sauerbrunn dreht Match

Denn im zweiten Durchgang durfte man dann endlich jublen, doch es waren nicht die leicht überlegenen Gäste. Nach einem Eckball schraubte sich Gergö Dan am höchsten und traf zur Führung! Die Gäste ließen aber nicht locker, kamen wenig später nach einer Flanke durch Timo Rzucidlo zum Ausgleich, nur einige Minuten später dann die Entscheidung, als Oliver Ilkoski einen Elfmeter trocken im Netz verwandelte!

Tor, Toor, Tooor für SC Bad Sauerbrunn II zum 1:1Nach einer super Flanke von Ruf Manuel köpfelt Timo Rzuczidlo zum verdienten Ausgleich ein Marco Vargek, Ticker-Reporter

B. Sauerbrunn II behauptet nach dem Erfolg über Nikitsch den dritten Tabellenplatz. Vor heimischem Publikum trifft der SC Nikitsch am nächsten Samstag auf den ASK Stoob, während der SC Bad Sauerbrunn II am selben Tag den SC Unterrabnitz in Empfang nimmt.

1. Klasse Mitte: SC Nikitsch – SC Bad Sauerbrunn II, 1:2 (0:0)

77 Oliver Ilkoski 1:2

72 Timo Rzucidlo 1:1

57 Gergoe Dan 1:0