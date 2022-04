Remis in letzter Minute: Kobersdorf in der Nachspielzeit erfolgreich

Details Sonntag, 03. April 2022 19:07

Ganz bitterer Spieltag für die Mannen aus Kroatisch Minihof! Kobersdorf kam im Gastspiel bei Kroatisch Minihof zwar trotz Favoritenrolle nicht über ein 3:3-Remis hinaus, die Hausherren hatten das Spiel aber bis zur 80.Minute in der Hand. Kroatisch Minihof erwies sich gegen Kobersdorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel hatte Kobersdorf noch deutlich mit 6:1 für sich entschieden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Kroatisch Minihof bereits in Front. David Grubits markierte in der zweiten Minute die Führung. Diese perfekte Start schockte den Favoriten aus Kobersdorf offenbar so sehr, dass man nur schwer ins Spiel fand. Der Underdog sorgte im ersten Durchgang für die Schlagzeilen, Viktor Molnar legte nach 20 Minuten nach, das 2:0! Kobersdorf fing sich zumindest noch vor der Pause, David Wilfinger traf zum Anschluss. Doch hinten war man erneut zu anfällig, Detre Ivancsics nutzte dies erneut und sorgte für das 3:1 noch vor der Pause!

Kalbacher mit dem Doppelpack

Im zweiten Durchgang dann ein etwas anderes Bild, die Pausenansprache der Kobersdorfer zeigte offenbar Wirkung, denn nach einer guten Stunde übernahm man jetzt völlig das Kommando. Die Hausherren verpassten es dabei, im Konter die Partie zu Ende zu bringen und so kam es wie es kommen musste, nach die Gäste alles nach vorne warfen. Ein Doppelpack von Jürgen Kalbacher sorgte am Ende zumindest noch für einen Punkt für den Favoriten. Mit 37 Zählern führt Kobersdorf das Klassement der 1. Klasse Mitte souverän an. Am nächsten Samstag reist Kroatisch Minihof zum ASK Weppersdorf, zeitgleich empfängt Kobersdorf den Sportverein Loipersbach.

Die Besten: Jürgen Kalbacher (Kobersdorf), Detre Ivancsics (Kroatisch Minihof)

1. Klasse Mitte: Kroatisch Minihof – Kobersdorf, 3:3 (3:1)

92 Juergen Kalbacher 3:3

81 Juergen Kalbacher 3:2

38 Detre Ivancsics 3:1

35 David Wilfinger 2:1

24 Viktor Molnar 2:0

2 David Grubits 1:0