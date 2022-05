Kobersdorf macht den Aufstieg greifbar - klarer Erfolg gegen HRVATI

Details Montag, 16. Mai 2022 20:01

Kobersdorf ist weiter auf Aufstiegskurs. Kobersdorf fertigte die SG HRVATI am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Damit wurde Kobersdorf der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatten die Gastgeber ebenfalls einen klaren 6:1-Erfolg gelandet.

Derweil hatten die Gäste den besseren Start ins Spiel. Für das erste Tor sorgte Laszlo Bacsi. In der 14. Minute traf der Spieler von HRVATI ins Schwarze. Geschockt zeigte sich Kobersdorf nicht, denn nur wenig später war Donat Laczkovich mit dem Ausgleich zur Stelle (16.). Und die Hausherren legten auch geich nach, Kobersdorf stellte nämlich mit dem 2:1 in der 17. Minute die Weichen auf Sieg. Und die Gastgeber blieben jetzt am Drücker und legten auch nach, Ferenczy, Scheiber und Wilfinger sorgten noch vor der Pause für eine klare Angelegenheit.

Kobersdorf bleibt mit Sieg oben dabei

In den zweiten 45 Minuten schraubten die Hausherren dann einen Gang retour, dennoch gelang durch Wilfinger sogar noch der sechste Treffer in diesem Duell. Das Konto von Kobersdorf zählt mittlerweile 49 Punkte. Damit steht Kobersdorf kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die Angriffsreihe von Kobersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 62 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Am nächsten Samstag reist Kobersdorf zum Spitzenspiel zur zweiten Mannschaft von Bad Sauerbrunn, zeitgleich empfängt HRVATI den ASK Weppersdorf.

"Wir haben uns von dem frühen Treffer nicht beeindrucken lassen, haben das Spiel am Ende verdient gewonnen", so Kobersdorfs Trainer Pleva.

Die Besten: Alexander Scheiber (Kobersdorf)

1. Klasse Mitte: Kobersdorf – SG HRVATI, 6:1 (5:1)

81 David Wilfinger 6:1

44 David Wilfinger 5:1

38 Alexander Scheiber 4:1

27 Donat Peter Ferenczy 3:1

17 Juergen Kalbacher 2:1

16 Donat Laczkovich 1:1

14 Laszlo Bacsi 0:1